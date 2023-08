Slecht weer jaagt vakantiegangers naar het buitenland

Het bijzonder slechte weer afgelopen zomer in Nederland dreigt vakantiegangers het land uit te jagen volgend jaar. Dat blijkt uit een enquête van deze site door Panel Inzicht. De extreme overlast (bosbranden, overstromingen, hittegolven, hagelstenen) in bepaalde delen van Europa maakt bovendien dat een flink aantal mensen volgend jaar overweegt een veiliger oord uit te zoeken.

De regen bleef maar vallen afgelopen maand in Nederland. Records werden niet gebroken, maar met 110 millimeter gemiddeld was het bijna anderhalf keer zo nat als vorig jaar. Ook regende het 21 uur meer dan de veertig uur van vorig jaar, becijferde het KNMI.

Het opvallend natte campingweer houdt Nederlanders bezig. Bijna de helft van de duizend ondervraagden zegt bij hun vakantie volgend jaar rekening te houden met weer zo'n nare zomer in Nederland. Van deze groep geeft 56 procent aan waarschijnlijk voor een reis naar het buitenland te kiezen. Een kwart wil afwachten wat het weer doet en overweegt later te boeken. Een op de vijf mensen laat zich helemaal niet wegjagen en zegt zich gewoon nog beter voor te bereiden op natte dagen.

De prijs van een vakantie is voor 60 procent van de ondervraagden het belangrijkst bij hun vakantiekeuze, maar ook het weer is van invloed (58 procent). Dat geldt niet alleen voor mensen die in Nederland blijven, maar ook voor vakantievierders die altijd voor het buitenland kiezen. Ook daar was het weer dit jaar niet overal even best. Sommige delen in Europa werden geteisterd door overstromingen, bosbranden, hittegolven of zeer zware regenval.

Dat heeft vakantievierders aan het denken gezet. 45 procent van de reizigers die bij het boeken rekening houden met extreem buitenlands weer zoekt nu nadrukkelijk een andere bestemming waar het veiliger is. Opmerkelijk: een kwart overweegt daarom juist een verblijf in Nederland. De kans op aanhoudende plensbuien lijkt voor hen nog altijd beter dan te worden weggespoeld of in de hitte te moeten kamperen.

Volgens toerisme-expert Goof Lukken van de Breda University laten de uitkomsten zien dat het zomerseizoen voor de Nederlandse campings en vakantieparken volgend jaar weleens een stuk moeilijker zou kunnen worden. "Als de vraag verschuift, waar het in dit onderzoek op lijkt, moeten ze goed nadenken of ze nog wel de prijs kunnen vragen die ze willen." Dat is dan weer goed nieuws voor de afwachtende vakantiegangers; de prijzen zouden daardoor weleens kunnen gaan dalen in het hoogseizoen.

Liever auto dan vliegtuig of trein

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders verknocht zijn aan een reis met de eigen auto. Meer dan de helft (54 procent) kiest liever voor een roadtrip met eigen vervoer dan voor een vlucht. De mensen die (bijna) nooit vliegen doen dit niet omdat ze het te duur (30 procent) en niet praktisch vinden (33 procent) vanwege de geringe afstand van hun reis. Ook vindt een kwart vliegen niet fijn. Te belastend voor het milieu, zegt eveneens een substantiële groep (25 procent). De trein lijkt geen waardige vervanger. Als dit het enige alternatief is voor de auto, kiest 61 procent liever voor een vakantie met de auto.

De populariteit van de auto verbaast toerisme-expert Goof Lukken van Breda University niet. "Mensen hebben met de auto de regie in eigen hand. Als het ergens niet fijn is, kun je altijd nog snel naar een plek waar het wel lekker vakantie vieren is."

Van vliegschaamte is bij de meeste mensen geen sprake. Slechts een op de vijf mensen die weleens vliegt, heeft een slecht gevoel over hun vlucht vanwege de impact die het heeft op het milieu. Daar staat 58 procent van de ondervraagden tegenover die er geen enkele moeite mee heeft. Vooral niet als een vlucht betekent dat er altijd een zonnetje schijnt op hun vakantie-adres. Bijna de helft van de ondervraagden (44 procent) kiest liever voor een vliegreis met zekerheid op zon, dan reizen met een ander vervoersmiddel zonder zongarantie.