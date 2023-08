Wim geeft alles weg aan een hospice in Dalfsen

Wim en Netty wonen fraai aan de Dommelerdijk in Nieuwleusen. Een riante woning, met een nog veel grotere tuin, vijverpartij en weidegebied. Nu schenken ze alles aan het hospice in Dalfsen, dat zo'n kans niet laat liggen. 'Veel mooier om iets bij leven weg te geven dan pas wanneer we overleden zijn.'

Wim Knotters weet het nog precies, hoe broer Ferdi zo'n twaalf jaar geleden na een hersentumor en met het syndroom van Asperger zover aftakelt dat hij niet lang meer te leven heeft. Op zoek naar een plek om die laatste periode rustig door te brengen, komt hij terecht bij een afkickkliniek in het Gelderse Ugchelen. "Maar ik wil helemaal niet meer afkicken', zei hij. Alsof dat nog zou helpen. Ik gaf hem groot gelijk, waarna we een biertje dronken. Later nog een."

Het wordt uiteindelijk een opvang in Beekbergen, maar Knotters ziet het gesleep met zijn broer met lede ogen aan. "Ik ben niet vaak boos, maar toen heb ik thuis alles uit het atelier geslagen en een kamer gemaakt waar ik hem kon laten wonen." Zover komt het dan weer niet. "Ferdi kon toch terecht in een tehuis in Zwolle, met de juiste zorg en aandacht. Hij bloeide daar meteen op, en waar de dokter voorspelde dat het twee weken zou worden, leefde hij nog een jaar. Hij is uiteindelijk 62 geworden."

Welvarend Nederland

Het zette Knotters (67) en ook zijn vrouw Netty (65) aan het denken, en ergens vinden ze het niet te verkroppen dat in welvarend Nederland mensen die niet direct een plek hebben om te sterven, zo aan hun eind komen. "Toen al dachten we aan een hospice", zegt het stel, op de veranda van hun ruime woning in Nieuwleusen. Daar aan de Dommelerdijk wonen ze al sinds eind jaren tachtig. Met uitzicht over de uitgestrekte landerijen, een grote vijverpartij en natuur die vrij spel krijgt. "De bramenstruiken zijn vol in bloei."

Maar nu geven ze het allemaal weg. Voor niets. Aan het hospice in Dalfsen, met daarbij de aftakeling van Ferdi en dat wat ze voor anderen kunnen betekenen in het achterhoofd. Eerst een groot perceel, waarop binnen twee jaar een nieuw levenseindecentrum gebouwd kan worden. En later het woonhuis, hoewel dat als het aan Wim en Netty ligt niet te lang hoeft te duren. "Het liefst zouden we dan klein gaan wonen. Het geeft ons een goed gevoel om dit nú weg te geven."

Natuur van sterven

Op het oog bijzonder, ook omdat projectontwikkelaars voor de locatie aan de rand van Nieuwleusen - ter grootte van meerdere voetbalvelden - ongetwijfeld een zak geld klaar hebben liggen. Daar kopen Netty en Wim niks voor. "Het is toch ook veel mooier om iets bij leven weg te geven dan pas wanneer we overleden zijn?" Kinderen hebben ze niet, verdere familie kan zich volgens hen prima zelf redden. "We ruilen natuur die we hebben in voor de natuur van het sterven. Zo kun je het eigenlijk zien. De laatste fase van iemands leven kan ook heel mooi zijn."

- Foto: Enzio Ardesch

Netty is daarbij vrijwilliger bij het hospice in Dalfsen, dat daar in het hart van de dorp in de oude pastorie is ingericht. Op een prachtige plek, zijn de meningen onverdeeld, maar de energieprijzen rijzen de pan uit. Daarnaast zijn er nu twee bedden en dat is voor thuiszorgorganisaties te weinig om in de toekomst professionele hulp in de nacht te kunnen garanderen. Een verhuizing is daardoor welhaast niet te voorkomen. "Het hospice in Dalfsen heeft vorig jaar zestig keer 'nee' moeten verkopen. Veel te vaak. Heel zonde."

Waardevol einde

Dus gaat de grond nu over, waarbij de gulle gevers andere omwonenden op de hoogte hebben gesteld van de toekomstplannen. Het moet een rustige omgeving blijven, waarbij naasten niettemin hun auto kwijt moeten kunnen en er daardoor enig verkeer valt te verwachten. Een nieuw hospice, omarmd door het landschap, zo zien ze de situatie het liefst. Hoewel Wim en Netty als de gift eenmaal notarieel is vastgelegd daar in principe dan weinig meer over te zeggen hebben. "We gunnen anderen een waardevol einde."

'Prachtige locatie voor nieuw hospice'

Johan Wiltvank is voorzitter van het hospice in Dalfsen en grijpt het cadeau met beide handen aan. Vanzelfsprekend heeft het bestuur over de mogelijkheden moeten nadenken voor het de gift aanvaardde. "Maar dit is voor ons een uitgelezen kans die we niet willen laten lopen. Op een prachtige locatie kunnen we een nieuw hospice bouwen. Met hulp van onze vrijwilligers, die precies weten waar ze nu tegenaan lopen en kunnen meedenken over de precieze invulling op de nieuwe locatie. Uitgangspunt is energieneutraal te bouwen."

De financiering is nagenoeg rond, meldt Wiltvank, waarbij het logisch lijkt dat het oude hospice in Dalfsen in de verkoop wordt gezet. In het nieuwe gebouw moet ruimte gemaakt worden om vier of vijf mensen tijdens hun laatste levensfase te begeleiden. "We rekenen een jaar voor het precies uittekenen van de plannen en een jaar voor de bouw."

Het huidige hospice in Dalfsen. Foto: Enzio Ardesch