Damin (10) na bijna twee jaar weer naar school na onterechte schorsing

De inmiddels tienjarige Damin, die bijna twee jaar thuis zat na een onterechte schorsing door de PH Schreuderschool in Den Haag, is deze week voor het eerst na twintig maanden weer naar school gegaan. De zaak zorgde voor veel ophef in Den Haag en zelfs de Tweede Kamer. De minister moest eraan te pas komen voor een oplossing. De Inspectie is een onderzoek gestart naar de school.

Damin kan het bijna niet geloven: vandaag gaat hij weer voor het eerst in lange tijd naar school. Damin vindt het zo spannend dat hij er extra vroeg voor is opgestaan. "Hij is om 3 uur vannacht wakker geworden en vroeg ons: mag ik echt naar school", vertelt zijn vader Mohamed. "Hij was echt zenuwachtig. 's Ochtends stond hij meteen gereed. Hij zei: 'Eindelijk mag ik weer vrienden en vriendinnetjes maken'."

Tranen

De eerste dag op school ging goed. "Hij heeft het heel goed gedaan en is goed opgevangen door de juffen. Een groot verschil met de school waar hij eerder op zat. De omgang is ook heel anders: ze zijn er daar echt voor de kinderen." Damin is ook superblij. "Het was heel leuk", vertelt hij. "Ik heb vrienden gemaakt en les gehad. Ik heb ook moeilijke dingen gedaan. De juffen waren heel lief. Ik vond het echt leuk om daar te zijn."

Mohamed: "Hij is echt blij dat hij eindelijk weer naar school mag. Mijn zoontje vraagt zich nog steeds af waarom het al die tijd niet kon." Moeder Souad barstte gisteren in tranen uit bij het startgesprek op school. "Dat Damin weer kan en mag starten is onwijs gaaf. Maar tegelijk merk ik dat het ook met verdriet gepaard gaat. Je bent toch bang dat je zoon onder een vergrootglas start, dat elk klein ding een probleem vormt. Die angst dat je kind toch thuis kan komen te zitten terwijl hij niets heeft gedaan, blijft nog wel even."

"Ik merk als moeder vooral dat niet alleen Damin moet toewerken naar opbouwen van vertrouwen, maar wij als ouders ook. Ik merk dat het loslaten ontzettend moeilijk is. Maar uiteindelijk doen we alles voor Damin in de hoop dat we nu wel een goede ervaring mogen ondervinden. En het belangrijkste: dat Damin weer lekker kan samenspelen met andere kinderen en weer gewoon kind mag zijn."

Mohamed heeft er wel vertrouwen in: "Bij het ophalen van Damin heb ik zijn juf voor het eerst gezien. Dat ze hem een knuffel gaf en zei 'tot donderdag' deed echt wel goed. Je ziet dat deze juf er echt is voor de kinderen. Een wereld van verschil. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij daar zal slagen. Wij zijn ook echt blij. Dit doet heel veel met ons", zegt hij emotioneel.

Niet welkom

Damin zat voorheen op een school voor speciaal basisonderwijs, de SBO PH Schreuderschool in Den Haag. Een school die bedoeld is voor kinderen met een leerachterstand of leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. De directeur van deze onderwijsinstelling wilde Damin echter naar een school sturen voor kinderen met ernstige gedragsproblemen. Moeder Souad was het daar niet mee eens, omdat er nooit sprake was geweest van gedragsproblematiek.

Om een niet al te grote achterstand op te lopen, gaven zijn ouders hem thuis wat oefeningen. Foto: Daniella van Bergen

De gesprekken hierover verliepen moeizaam, met als gevolg dat Damin op een gegeven moment niet meer welkom was op school. Hij werd geschorst en mocht niet meer terugkomen. De school liet na om een andere school voor hem te zoeken. Iets dat wettelijk niet is toegestaan. Volgens de Inspectie had Damin op school moeten blijven totdat er een andere school voor hem was gevonden.

Beloofde

De Haagse Scholen, het bestuur van de school die hem ten onrechte had weggestuurd, kwam uiteindelijk niet met een oplossing voor Damin. Pas nadat het AD hier uitgebreid aandacht aan schonk en Haagse raadsleden en een Kamerlid aandacht vroegen voor het lot van het kind, kwam er schot in de zaak. Oud-minister Wiersma gaf aan dat de situatie hem raakte. De bewindsman bood hulp via zijn medewerkers. Damin zit nu op een school voor speciaal onderwijs.