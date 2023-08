Jaar na truckdrama is het de vraag of Juan S. verwijtbaar is

Een jaar na het truckdrama in Zuidzijde is het nog altijd de vraag of vrachtwagenchauffeur Juan S. (46), die zeven personen doodreed, voor de rechter moet verschijnen. Mogelijk valt hem - juridisch gezien - niets te verwijten.

Het is één van de grootste Nederlandse verkeersongelukken ooit. Bijna een jaar geleden, op zaterdag 27 augustus, schiet S. met zijn vrachtwagen van de Zuidzijdsedijk af en belandt hij middenin een barbecuefeest van de lokale ijsclub. Zeven personen, onder wie een hoogzwangere vrouw met een ongeboren kind, komen om het leven. Nog eens zeven anderen raken gewond.

Sporen van cocaïne

S. wordt die middag - het ongeluk vindt rond 16.00 uur plaats - direct aangehouden en zit vervolgens een kleine twee weken vast. In de tussentijd komt zijn toenmalige advocaat met een eerste verklaring voor het bizarre ongeluk: de Spanjaard zou een epileptische aanval hebben gehad en dáárom - onbedoeld - naar beneden zijn gereden.

Later blijkt dat S. ten tijde van het ongeval in de Hoeksche Waard sporen van cocaïne in zijn bloed had en hij 'met name vanwege zijn financiële problematiek' onder stress verkeerde. Zowel cocaïne als stress kan een epileptische aanval triggeren. Verder rijst de vraag of S., die dus naar eigen zeggen met epilepsie kampt, wel in Nederland mócht rijden.

Papieren uit Spanje

Nu, bijna een jaar later, is het onderzoek van het Openbaar Ministerie nog altijd 'in volle gang'. Vast is komen te staan dat S. niet expres naar beneden reed, maar de vraag is wel in hoeverre zijn eventuele epilepsie een rol heeft gespeeld en S. voorzichtig genoeg is geweest.

Een woordvoerder wil niets zeggen over wat precies wordt nagetrokken. Duidelijk is wel dat het onderzoeksteam allerlei documenten uit Spanje nodig heeft en het tijd kost om deze papieren te krijgen. Te denken valt aan de medische gegevens van de chauffeur.

Een vervolgingsbeslissing moet nog worden gemaakt, zegt een woordvoerder. Het staat dus momenteel niet vast of justitie daadwerkelijk een zaak tegen S. heeft. Wanneer die beslissing wordt gemaakt, is onbekend.

Afwachten

Sabine ten Doesschate, de advocaat van de chauffeur, zegt voorlopig niets te kunnen doen. "Voor mij is het afwachten of mijn cliënt verder wordt vervolgd en zo ja, waar hij dan precies van wordt verdacht."

Ze verwacht dat justitie de tijd neemt om 'bepaalde vragen' minutieus onder de loep te nemen. Vanwege de vele slachtoffers, vermoedt de advocaat, voelen de aanklagers mogelijk extra druk om tot vervolging over te gaan.

'Leed weegt zwaar op hem'

Met S. gaat het niet goed, vertelt ze. "Het leed dat is veroorzaakt, weegt zwaar op hem. Net als de onzekerheid over zijn strafzaak."

S. heeft zijn rijbewijs moeten inleveren en mag dus niet meer rijden. Hierdoor is het voor hem, woonachtig in een klein Spaans dorp, vrijwel onmogelijk om te werken. Met hulp van familie blijft hij overeind.

Veel meer wil Ten Doesschate niet over haar cliënt zeggen. Ze vindt dat de nadruk op het leed van de nabestaanden moet liggen. Over de 'beweerdelijke cocaïnesporen' zegt ze pas wat kwijt te kunnen na het lezen van het complete strafdossier.

'Iets voor de chauffeur en God'

In Zuidzijde weten de betrokkenen maar al te goed dat een strafzaak hun leed niet zal verzachten. Dominee Kees Budding, de pastorale toeverlaat van de Zuidzijdenaar die bij het ongeluk vier familieleden verloor, noemt de afwikkeling van de zaak 'iets voor de chauffeur en God'.

Ooggetuige Johan van Driel zei eerder eveneens maar weinig met het onderzoek bezig te zijn. "Was het een technische fout, epilepsie? We weten nog steeds niet wat de oorzaak was. Het recht moet zijn beloop krijgen, maar mij zal dat niet verder helpen. De mensen komen er niet mee terug."