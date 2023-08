Brabant worstelt met Oost-Europese e-bikedieven

Er worden in Nederland steeds vaker e-bikes gestolen. Ook in Brabant is dit een groot probleem en zijn Oost-Europese bendes actief die naast elektrische fietsen ook katalysatoren, airbags en gps-apparatuur van landbouwvoertuigen buitmaken.

Dit artikel is afkomstig uit Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Jaarlijks worden 100.000 fietsen als gestolen geregistreerd, waarvan 30.000 keer aangifte van e-bikediefstal is gedaan. Uit berekeningen van de politie blijkt echter dat maar 14 procent van de gedupeerden van fietsdiefstal aangifte doet. Bij elektrische fietsen ligt dat percentage waarschijnlijk hoger, omdat de diefstal vaak gemeld wordt aan de verzekering en daarvoor aangifte bij de politie nodig is.

"We zien een trend van internationale bendes die op grote schaal elektrische fietsen stelen. De vraag naar deze fietsen neemt toe, dus zorgen dieven voor het aanbod", zegt landelijk projectleider mobiel banditisme René Middag hierover.

Snel busje inladen

Dit merkt ook woordvoerder Willem-Jan Uijtdehage van de politie Zeeland-West-Brabant. "Deze bendes verblijven kort in een bepaald gebied en zijn daarna met de noorderzon vertrokken. Voordat je het weet, staan de fietsen in Oost-Europa."

Volgens Dylan Romeo, woordvoerder van de landelijke politie, gaan de bendes geraffineerd te werk. "Ze rijden met een busje naar een winkelcentrum of een andere grote plek en laden in korte tijd een groot aantal fietsen in."

Het regionale politiekorps houdt de diefstal van e-bikes niet apart bij, maar volgens Uijtdehage speelt mobiel banditisme ook in deze regio een rol. "We zien dat bepaalde auto-onderdelen, zoals airbags en katalysatoren en met name e-bikes hier worden gestolen."

Om de pakkans te vergroten is het volgens Uijtdehage belangrijk dat er snel aangifte wordt gedaan en getuigen waarschuwen als ze een verdachte situatie zien. "Als we meerdere aangiftes op een locatie hebben, kunnen we snel handelen. Ook kunnen we integrale verkeerscontroles doen, waarbij we kentekens in onze ANPR-systemen zetten om te kijken of die worden herkend."

"Je moet ze wel op heterdaad betrappen. We kunnen niet zomaar een lege bus aan de kant zetten", licht Uitdehage toe. "Ze zijn zo glad als een aal." Dat Brabant een grensprovincie is, helpt ook niet volgens hem, omdat bendes heel makkelijk de grens oversteken.

Geen dader in beeld

Demissionair minister van Justitie Dilan Yesilgöz geeft dinsdag in antwoorden op Kamervragen van de VVD aan dat in het geval van e-bikediefstallen in veel gevallen geen dader in beeld is. Daarnaast is 'de pakkans bij professionele internationaal opererende bendes lager'. Bij slechts 2 procent van de gevallen is er een dader (of meerdere daders) bekend. 'Ongeveer een op de zes van de unieke verdachten heeft een Oost-Europese nationaliteit', aldus de bewindsvrouw.

Diverse fietsverzekeraar, waaronder de ANWB, geven aan de populaire fatbike niet meer te willen verzekeren, omdat het aantal diefstallen de spuigaten uitloopt.

De minister wijst erop dat in Europees verband wordt samengewerkt in de aanpak van mobiel banditisme. In samenwerking met Europol zijn er diverse initiatieven om daders sneller op te sporen en te stoppen. Zo zijn de regels om een achtervolging over de grens in te zetten versoepeld.