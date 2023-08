Brent (6) haalde ineens tas vol sieraden uit het water

Met een stok zat hij te poeren in de sloot. En toen haalde de 6-jarige Brent in het bijzijn van zijn vriendjes een tasje met gestolen sieraden, een pinpas en een mes omhoog uit het water. En trots dat hij is, vertelt zijn moeder.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"Hij loopt altijd met takken in het water te rommelen en zo", vertelt zijn moeder, die niet met haar naam op de site wil. "Nu vond hij een tasje, aan de waterkant." Dat deed hij in het groen bij de Steinenburg, in de wijk Bloemendaal in Gouda. "Brent kwam naar huis, want hij had gezien dat er een pinpas in zat, en hij zei: moeten we de politie bellen? We keken in het tasje en zagen sieraden, een pinpas en een mes. Toen hebben we gelijk de politie gebeld. Een dag later kwamen agenten het tasje ophalen."

De moeder ging er gelijk vanuit dat de sieraden waren gestolen bij een woninginbraak. Misschien wel in de buurt van de sloot waarin het tasje opdook. "Het is best vaak bal hier. Ik hoop dat dit tasje duidelijkheid geeft. Wat erin zat, waren nepsieraden - het was geen echt goud. Op de pinpas was de naam weggekrast. Dan wil je niet dat hij bij die persoon terugkomt. Want waarom zou je dat anders doen? En waarom laat je het anders in de sloot achter?"

Eigenaar achterhalen

Dat dieven hun gestolen waardevolle spullen in de sloot achterlaten, gebeurt in de regio Gouda-Alphen 'meerdere keren per jaar', specifieker dan dat kan de politie niet zijn. Met een oproep op sociale media of op de eigen site hopen agenten de rechtmatige eigenaar te kunnen vinden, zegt een woordvoerder. "Maar het kan ook zijn dat we kijken naar bepaalde nummers of framenummers. Aan de hand van deze framenummers kunnen we langsgaan bij juweliers en op deze manier achterhalen we ook in sommige gevallen de eigenaar."

Hoe vaak het lukt om de buit van een woninginbraak terug te brengen naar de eigenaar houdt de politie niet bij. "Als een oproep niets oplevert of we kunnen ook op een andere manier de eigenaar niet achterhalen, dan worden de sieraden na verloop van tijd overgedragen aan de gemeente", zegt de politiewoordvoerder.

Zover komt het deze keer niet. In reactie op het politiebericht met daarin een foto van horloges, ringen, oorbellen, spelden en armbanden, schrijven meerdere Gouwenaars dat het hun sieraden zijn. "Inmiddels is de eigenaar van de sieraden bij ons bekend. De sieraden waren inderdaad van diefstal afkomstig", stelt de politie.

Rommelen

De moeder van Brent stelt voor dat bewoners beter op elkaar letten. Om te voorkomen dat het weer misgaat. "Misschien helpt dat, wordt zo het aantal inbraken minder. Als de rest van Gouda dat nu ook doet... We hebben een buurtapp en als iemand op vakantie gaat, houden we het huis in de gaten."

In ieder geval is ze blij met Brent en zijn actie, zegt ze. "Ja, natuurlijk. Ik ben blij dat hij niet zelf is gaan rommelen. Ik vond het goed dat hij naar mij toekwam en het mij liet zien. We hebben de afspraak: als je iets vindt, eerst meenemen naar huis, niet eerst zelf er iets mee doen."

Haar zoon was zo trots 'als een hond met zeven staarten'. "Hij vindt het zelf heel erg cool. Toen de politie het tasje kwam ophalen, mocht hij laten zien waar hij het had gevonden, hij liep helemaal glunderend mee. Hij vond het een hele eer dat de politie het op Facebook ging zetten en dat hij in het nieuws zou komen. De aandacht vond hij heel interessant."