Rechts-nationalistische studenten belaagd op intromarkt

Een hoofdwond, en bij een ander een blauw oog: het zijn de zichtbare gevolgen van rake klappen die maandag vielen op het campusterrein van de Radboud Universiteit. Drie leden van de conservatief-nationalistische studentenvereniging GNSV, die leden wil werven in Nijmegen, raakten gewond bij een vechtpartij.

"We zijn erg geschrokken. Dat we de dupe van geweld zijn geworden, gaat natuurlijk te ver. Dit hadden we niet verwacht", zegt Daan Meershoek (22), praeses van de Nijmeegse tak van de vereniging.

Aangifte

Met een wond op zijn voorhoofd - 'ik ben wel weer redelijk hersteld' - staat hij uren later op de introductiemarkt op terrein van de universiteitscampus. Tal van verenigingen presenteren zich daar aan nieuwe studenten. Meershoek en twee andere GNSV-leden brachten eerst lang door op het politiebureau om aangifte te doen van mishandeling.

Agenten arresteerden drie personen: een 38-jarige Nijmegenaar, een achttienjarige man uit Oegstgeest en iemand die zijn identiteitsbewijs weigerde te tonen, zegt een politiewoordvoerder.

Het escaleerde al maandagochtend. De GNSV bouwde op dat moment de kraam voor de markt op. De vereniging, sinds 2021 in Leiden actief, kreeg eerder kritiek. De leden zeggen een conservatief-nationale levensbeschouwing te hebben en de groot-Nederlandse gedachte te huldigen; het samensmelten van Vlaanderen met Nederland.

In een blad van de Geuzenbond, een groep jonge nationalisten, presenteerde de Leidse tak zich eerder als politieke vereniging voor studenten die 'de linkse leerstof in collegezalen zat zijn'. Nu wil de GNSV in Nijmegen actief worden. Gezocht wordt naar leden die zich 'actief inzetten voor de nationalistische zaak' en niet 'slikken wat de media hen voorschotelen'.

'Intimiderend'

Volgens Meershoek, de praeses in Nijmegen, kwamen er 's ochtends zes mannen naar de kraam toe. "We kenden ze niet. Ze werden intimiderend. De gasten wilden spullen stelen, zoals flyers, en begonnen de boel te vernielen. Zo kwam er een waterbak over onze flyers heen. Toen we er wat van zeiden, werden ze fysiek", vertelt hij. "Ikzelf heb een hoofdwond opgelopen. Gelukkig is die niet permanent, maar het was een harde dreun."

Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De aanleiding van het gevecht is niet bekend. De GNSV vermoedt zelf dat het gaat om links-extremisten, die zich eerder online uitlieten over de vereniging.

Of dat zo is, is onbekend: de politiewoordvoerder kan alleen bevestigen dat er sprake was van een conflict. Een ooggetuige liet 's ochtends al aan universiteitsblad Vox weten dat er 'rake klappen zijn uitgedeeld en dat ze door het gras aan het rollen waren'.

Het protest op de universiteitscampus. Een lid van de GNSV gaat met de demonstranten in gesprek. Foto: Theo Peeters

Protest

Later op de dag was er opnieuw opschudding vlak voor de GNSV-kraam. Enkele demonstranten scandeerden met een megafoon antifascistische leuzen en deelden briefjes uit om hun ongenoegen over de studentenclub kenbaar te maken. 'Toen niet, nu niet. Nooit meer fascisme', klonk het.

De demonstranten willen niet met naam in de krant. Ze zeggen niet betrokken te zijn bij de eerdere actie. Wel noemen ze het 'buitensporig' dat de Radboud Universiteit de studenten toelaat tijdens de introductie. "We vinden dat er in Nijmegen geen ruimte moet zijn voor extreemrechtse nationalisten."

Beveiligers van de universiteit, die de GNSV na signalen over het protest zelf al inlichtte, zagen erop toe dat het niet uit de hand loopt. Voorzitter Meershoek blijft er nuchter onder. "Natuurlijk willen we liever helemaal geen protest. Maar met deze manier van protesteren hebben we verder geen moeite."

Geweld

Het college van bestuur van de Radboud Universiteit liet eerder al weten de studenten niet uit te sluiten van de markt. 'Iedereen is welkom, maar uitingen van seksisme, racisme, discriminatie of (fysieke) bedreigingen zijn voor de Radboud Universiteit onaanvaardbaar.'

De universiteit veroordeelt het geweld dat is gebruikt. "Het is schandalig en triest dat houders van een stand op de introductiemarkt met geweld geconfronteerd zijn", zegt de woordvoerder namens het college van bestuur. "Geweld mag nooit een oplossing zijn voor meningsverschillen, al helemaal niet op een dag waarop nieuwe studenten kennismaken met hun universiteit en elkaar."