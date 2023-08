Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank is populair

Van wandelmaatje tot tuinhulp en van taaldocent tot voetbalcoach. In Amsterdam doen naar schatting 250.000 mensen vrijwilligerswerk, gemiddeld vier uur per week. De vraag is groot, de concurrentie moordend. Deze zomer spreekt Het Parool met vrijwilligers. Vandaag is dat Maureen Baas, lid van de lopendebandploeg van de Voedselbank.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De loods in Westpoort staat stampvol voedsel, torenhoog opgestapeld op pallets. Soepen, appelmoes, ontbijtkoek (gewoon honey), kapucijners, chips. Doos na doos, geplastificeerd met hele pallets tegelijk. Tortilla's zijn er het meest. Een Turkse ondernemer bezorgt er iedere twee, drie maanden een hele vrachtwagen vol van.

Op de vloer staat een lopende band in de meest klassieke zin van het woord. Een baan van blauwe rollen, en daaromheen allemaal mensen, elk met een taakje. Eén vrijwilliger vouwt de kratten open en zet die aan het begin op de band. Er zijn kleine en grote kratten, de grote zijn voor de gezinnen. Daar gaan dubbele porties in. Of acht pakjes sap in plaats van twee blikjes sinas.

Aanpoten

Iedere vrijwilliger is verantwoordelijk voor één of twee producten, het hangt van de drukte af. Currysaus en rijst, olijfolie en pasta. Allemaal - snel, snel - in de kratten die voortdurend voorbij komen. Het is nog behoorlijk aanpoten.

"Echt hè", zegt Maureen Baas, die vandaag de pitabroodjes en de thee voor haar rekening moet nemen. "Je wordt ook opgejaagd door het geluid van die rollende band. Je bent hier echt niet te gast, maar dat maakt het juist ook leuk. Je bent meteen even fysiek bezig, lekker uit je hoofd. Even iets anders dan de hele week achter de computer."

Hé, de band stokt even. Een opstopping, of juist een gat, er zit bij zo'n lopende band snel zand in de machine. Aan het eind van de band staan twee mannen die de volle kratten in een rolcontainer stapelen. Zwaar en secuur werk. Veel rust krijgen ze niet, de band loopt al snel weer door.

"Het is rustgevend en fysiek tegelijkertijd", zegt Baas die elke dinsdagochtend als vrijwilliger meedraait met de vulploeg. "Aan de ene kant is het een soort meditatie - het geluid van die rolletjes geeft me een rustig gevoel - en aan de andere kant is het ook heel actief, net als sporten. Ik fiets hier ook altijd naartoe, vanuit IJburg."

650 kratten per dag

Ongeveer zeventienhonderd gezinnen in Amsterdam krijgen elke week een krat van de Voedselbank. Die kratten worden in drie ochtenden gevuld in een loods op de Archangelkade in Westpoort - zo'n 650 kratjes per dag dus. Dat gebeurt in 2,5 uur, zonder pauze. Daarna gaan de kratten naar de uitgiftepunten in de stad, waar ze worden aangevuld met verse groente, fruit, zuivel en vlees.

Het is met een vrijwilliger of zestien vandaag druk aan de lopende band. "Meestal zijn we met elf", zegt Baas. "Misschien is het nu drukker vanwege de vakantie, al zou je dan eigenlijk het tegenovergestelde verwachten."

Baas is in het dagelijks leven bewindvoerder. "Mijn klanten krijgen vaak een pakket van de Voedselbank, dus ik zie hoeveel baat mensen erbij hebben. Zo'n voedselpakket maakt het leven net iets leuker."

Ze doet dit vrijwilligerswerk sinds januari. "Toen mijn kinderen ouder werden en ik meer tijd kreeg, dacht ik: wat zal ik eens gaan doen? Op de school van mijn kinderen was ik altijd al vrijwilliger. Ik ben iets nieuws gaan zoeken, maar het moest wel iets voor één vast dagdeel zijn, zodat ik het goed kon inplannen. Als ik iets ouder ben en meer tijd heb, ga ik er nog wel iets bij doen, maar voor nu is dit perfect."

Niet persoonlijk

Het is ook de lichamelijke inspanning van het werk, boven de emotionele, die Baas aanspreekt. "Ik wilde iets fysieks, want ik praat al de hele week met mensen. Ik wilde ook geen persoonlijk werk doen. Je kunt wel boodschappen gaan doen voor oudere mensen, maar als het dan na drie keer eens niet lukt, gaan ze toch op je rekenen. Dat heb ik op mijn werk al."

Samen kratten vullen, bevalt haar prima. "Een paar vriendinnen zeiden al: O, dan zul je wel in no time een coördinerende functie hebben. Maar nee hoor, lekker aan de lopende band."

Vrijwilligerswerk geeft haar ook een goed gevoel. "Kijk, ik ben geen moeder Theresa, maar dit voelt toch goed. Mensen zeggen wel eens vaker dat mijn baan als bewindvoerder dankbaar werk is en dat is ook zeker waar, maar daar krijg ik gewoon voor betaald. Dat voelt niet hetzelfde als vrijwilligerswerk. Dit is echt gratis."

Nieuwe mensen

Baas merkt dat vrijwilligerswerk bij de Voedselbank populair is. Ze heeft zichzelf direct per mail aangeboden, maar veel vrijwilligers komen binnen via de stichting NL Cares. Baas: "Het is hier altijd druk. Het is een vaste ploeg en toch steeds weer nieuwe mensen."

Het is een bijzondere mix van vrijwilligers hier aan de lopende band. De coördinator is een gepensioneerd tandarts, de man die kratten uitvouwt was vroeger uroloog. Baas: "En ook veel jongeren doen dit, naast hun studie. Dan hebben ze geen zin om aan hun scriptie te werken en komen ze hier helpen. Dat is ook wel leuk. En er zijn mensen die even in between jobs zijn en dan hier een tijd komen werken. Er hangt hier echt een lekker sfeertje."