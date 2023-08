Meer patrijzen dankzij boeren die stukjes land opofferen

Grote kans dat je het weleens gezien hebt: een bloemenstrook langs de rand van een akker. Dit heet agrarisch natuurbeheer, een klein stukje ongerepte grond waar kieviten, grutto's en de gele kwikstaart kans krijgen om te leven. En die kans grijpen ze, zo blijkt.

De patrijzenranden, keverbanken en vogelakkers staan momenteel mooi in bloei. Zo'n 400 boeren in West-Brabant offerden samen 1785 hectare van hun land op voor agrarisch natuurbeheer via het Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant. Flink meer dan toen het collectief in 2016 opgericht werd.

Wie een klein rondje door het buitengebied van Dinteloord rijdt, kan het voortaan niet meer níet zien: overal zijn stroken agrarisch natuurbeheer. Ernst Verwer is gebiedscoördinator van het collectief: "Hier, deze grote boer heeft om al zijn akkers patrijzenranden."

Deze rand bestaat uit drie stroken waar patrijzen en andere akkervogels goed in gedijen. Eén stukje met kortblijvend gras en kruiden, één deel met bloemen en het laatste deel ligt braak. Perfect voor jonge patrijzen: op de kale grond zijn insecten goed te vinden, bij gevaar kunnen ze de hoge begroeiing in duiken.

"We monitoren en doen elke maand vogeltellingen", zegt Verwer. "Patrijzen tellen we bijvoorbeeld door het geluid van een mannetje af te spelen. Als er een mannetje zit, zal die zich laten horen." In 2015 vonden tellers er sporadisch eentje. Nu zitten ze door heel West-Brabant.

Inzaaien met bloemen

Secretaris Ad Backx uit Roosendaal ("Zelf geen boer, wel boerenzoon") ziet veel interesse onder agrariërs om te verduurzamen. "Ze zijn echt bereid om dit bovenop de door de overheid gestelde eisen te doen." Ze sluiten dan een contract af voor zes jaar en zaaien de grond in met bijvoorbeeld een bloemenmengsel.

Hiervoor kunnen de boeren een vergoeding ontvangen, maar volgens Backx is het ook een win-winsituatie. Meer biodiversiteit betekent een beter bodemleven en dat is goed voor de landbouw. "Plus: de vogels pikken ook insecten uit de akkers. Zo heb je natuurlijke gewasbestrijding."

Onrendabele hoekjes

Ernst Verwer uit Dinteloord regelt als gebiedscoördinator de contacten met de boeren. Hij adviseert welke soort agrarisch natuurbeheer het beste is voor de boer en behoudt het overzicht zodat de balans goed blijft. "We richten vaak onrendabele hoekjes in."

Ernst Verwer en Ad Backx in een patrijzenrand. Foto: Marcel Otterspeer/Pix4Profs

In het stukje dat wij Steenbergen-Noord noemen is 80 hectare aan natuurbeheer ingericht. Dat is 6,6 procent van het gebied." In De Heen is 11 procent ingericht, in Woensdrecht 5,8. Goed, want de norm is 5 procent. "Maar onze ambitie is 10 procent."

Verwer beheert landgoed Westcreecke in Dinteloord en ziet het met eigen ogen. "Ik zal niet zeggen dat er een explosie is, maar ik heb dit jaar drie patrijzennesten gevonden. En veel hazen. Dat wil zeggen dat de biotoop echt goed is." In de Dintelse Gorzen zoemt het van de bijen, vult Backx aan.

In 2021 boden de Brabantse collectieven agrarisch natuurbeheer, opgericht door agrarische natuurverenigingen nog een rapport aan de provincie aan. Wat blijkt: daar waar beheer is, zijn er meer vogels en meer soorten. Dat klinkt logisch, maar de mannen zijn blij dat dit daadwerkelijk uit de tellingen blijkt. Backx: "We willen aantonen dat wat we doen wel degelijk effect heeft."