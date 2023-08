Van Gein naar The Bronx met Prof. Soortkill

In zijn nieuwe boek Smibologie, Volume 1: Each one teach one verweeft professor Soortkill een persoonlijke terugblik op zijn jeugd in de Bijlmer met een rondleiding langs leven en werk van schrijvers en leiders die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het zwart zelfbewustzijn. De boodschap: er kan heel veel meer.

Hij wilde het boek schrijven waar hij tien jaar geleden zelf vergeefs naar zocht. Een routekaart voor zwarte jongeren die dreigen te verdwalen in de Nederlandse samenleving. Hij heeft er hard aan gewerkt, maar nu zit professor Soortkill op de uitgeverij met een exemplaar van Smibologie, Volume 1, Each one teach one in zijn handen. "Ik ben indertijd zelf op zoek gegaan. Ik heb heel veel gelezen en heel veel denkwerk verricht. Dit boek is daar een samenvatting van. Ik hoop dat mensen er iets aan hebben. Ik kan de wereld niet veranderen, maar ik kan wel invloed uitoefenen op een veranderlijke wereld."

Het is een bijzonder boek dat Soortkill (29) heeft afgeleverd. Bijzonder door zijn inhoud en door zijn stijl. In Smibologie, Volume 1 verweeft de schrijver een persoonlijke terugblik op zijn jeugd in de Bijlmer met een rondgang langs leven en werk van schrijvers en leiders die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het zwart zelfbewustzijn. Mensen als Anton de Kom, Julius Koenders, Marcus Garvey en Malcolm X, maar ook organisaties als de Nation of Islam en de Black Panthers. De lezer wordt meegevoerd van Gein naar The Bronx. Met Soortkill als gids worden de overeenkomsten algauw duidelijk.

En dan is er de stijl. De Bijlmer wordt ook wel Bims genoemd. Draai die naam om en voilà: Smib is geboren, en daarmee ook het Smibanese, de door de schrijver gemunte naam van de taal zoals die in de Bijlmer door jongeren op straat wordt gesproken. In die taal is het boek geschreven. Als een urban jumper springt Soortkill van het Nederlands naar het Engels, van het Sranantongo naar het Papiaments. Want, zegt de schrijver: "Het ding met blakamangs en boeken is dat ze zelden zijn geschreven in een taal die ons aanspreekt. Dat geavanceerde ABN-model gaat er bij ons ene oor in andere oor uit." Voor de niet-ingewijde is er het onvolprezen Smibanese Woordenboek waarmee Soortkill een kleine zes jaar geleden debuteerde.

Weg kwijtraken

De taal is vrolijk en swingend, de boodschap van de schrijver is er een van optimisme in moeilijke omstandigheden. Een handleiding om te navigeren in de westerse wereld, noemt hij het. "Ik denk dat veel mensen van mijn herkomst of achtergrond, eenvoudig de weg kunnen kwijtraken in de samenleving of het systeem. Of je nu van Suriname komt of van Curaçao: we zijn eeuwen klein en dom gehouden. We zwemmen nog steeds in onwetendheid. Wat de Black Panthers in de Verenigde Staten hebben gedaan, dat probeer ik te doen met mijn Smibanese University. Laten zien dat het ook anders kan."

De oprichter van de eenmansuniversiteit schrijft uit eigen ervaring. Na de scheiding van zijn ouders verhuisde hij op jonge leeftijd van Nieuw-West naar de Bijlmer, en dat was geen warm bad. Hij maakte er kennis met wat hij nu omschrijft als niggativity: een set destructieve mechanismen die worden gebruikt om ongeschonden door het leven te komen. Soortkill: "Het was een algoritme in de Bijlmer. We zijn gewend aan armoede en dat zal waarschijnlijk ook blijven. Dat denkpatroon duwt mensen in een bepaalde richting. Het is besmettelijk, net als corona. Als je wordt omringd door mensen die zo denken, gaat die invloed zich uiteindelijk toch op jou afsmeren."

Uit het boek: "Als je in de hood wordt geboren sta je met 3-0 achter. De eerste tegengoal wordt gemaakt door tatta's die letterlijk iedere hersencel van je willen laten denken dat zij beter zijn. Dan volgt een eigen doelpunt omdat we daadwerkelijk in a white man's world leven waarin zij alle regels maken waardoor hun brainwash een introspectief effect op ons heeft. Self-doubt turns into self-hate. En de 3-0? Die wordt gemaakt door onze eigen mensen die elkaar laag houden."

Jonge kinderen in de Bijlmer

Het gevolg is een gebrek aan perspectief, aan verbeeldingskracht. Soortkill: "Jonge kinderen in de Bijlmer zien drie paden. Dat zijn de droompaden. Je kunt voetballer worden, je kunt rapper worden of je kunt drugsdealer worden. Dat zijn de opties. Mijn boek is een poging om duidelijk te maken dat er nog véél meer paden zijn om te bewandelen. Als je maar Smibologisch naar het leven kijkt, is alles mogelijk. Dat vraagt wel om een mentaliteitsverandering. Als we willen blijven leven zoals we dat in de jaren zestig in Suriname deden, gaan we hier gewoon aan de onderkant van de samenleving blijven zitten."

Het medicijn is zelfverheffing door middel van onderwijs en ontwikkeling. Dat hoeft niet per se op school te gebeuren. "Een diploma is iets van vroeger, iets wat onze ouders belangrijk vonden," zegt Soortkill. "Het gaat erom dat je bewust wordt van de mechanismen. Het is aan jezelf om je bewustzijn op de juiste plek te krijgen. Dat zorgt ervoor dat je gaat floreren in het leven. In de Verenigde Staten zijn ze veel eerder begonnen met dat proces. Daar zijn heel veel boeken geschreven, heel veel mensen opgestaan om het initiatief te nemen. Hier in Nederland weten we daar weinig tot niets van. Dat houdt ons klein."

Kolonialisme

Dat 'klein houden' was ook in de koloniën gewenst door de kolonisator. Soortkill wijdt een aantal pagina's aan de manier waarop Nederland in Suriname tot slaaf gemaakte mensen en hun nazaten niet alleen van hun vrijheid beroofde, maar ook van hun identiteit. Een speciale behandeling krijgt onderwijsinspecteur Herman Benjamins die tussen 1878 en 1910 verantwoordelijk was voor het onderwijs in Suriname en alles op alles zette om het Sranantongo, de meest gesproken Surinaamse taal, uit te bannen. 'Het syndroom van Herman', zoals Soortkill het effect van die systematische onderdrukking van Surinaamse eigenheid noemt, werkt tot op de dag van vandaag door.

'Als een vloek binnen de Surinaamse gemeenschap', schrijft Soortkill, die door het onderwijs nog steeds gebrainwashed is door 'die witmangssuperioriteitsdenki.' "Mede hierdoor zijn er nowadays veel Surinamers van mijn generatie in Nederland die bijvoorbeeld geen Sranantongo kunnen spreken, en hebben velen weinig tot geen binding met hun land. (...) De belangrijkste kennis die je kan hebben is knowledge of self, en die shit werd ons ontnomen vanaf het moment dat we in Suriname kwamen. Educatie zonder een knowledge of self is net als een huis bouwen zonder fundering."

Smib Worldwide

Het kan ook anders, zoals sinds de oprichting in 2014 het creatieve en populaire collectief bewijst waarvan Soortkill ook deel uitmaakt. Onder de merknaam Smib Worldwide worden hiphop, kleding, boeken en films gemaakt. "We doen allemaal verschillende dingen," zegt Soortkill over de leden van het platform. "Wat we met elkaar gemeen hebben, is dat we willen laten zien dat het kan. We doen alles zelf en we doen alles samen. Als we een festival organiseren, bouwen we zelf op en af. We doen zelf de catering en onze vrienden en vriendinnen staan aan de deur. We leren van onze fouten en gaan verder. Dat is onze ideologie."

Die samenwerking is niet vanzelfsprekend in de Bijlmer, waar voor sommige jongeren hun wijk de hele wereld is, die met hand en tand moet worden verdedigd. Soortkill: "Dat is nou echt niggativity. Jongeren uit Gein die tegen de jongens uit Kraaiennest zeggen dat zij zich niet in de buurt moeten laten zien. Het zijn mensen met waanbeelden. Ik vraag me af hoe die mensen over veertig jaar terugkijken op hun leven. What the fuck heb ik gedaan? Iemand neergestoken omdat hij uit een andere wijk kwam? Het lijkt misschien stoer, maar doe normaal. Of beter: denk Smibelogisch en kijk wat er allemaal mogelijk is als je over die grens stapt."

