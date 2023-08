Zo kan polyester opnieuw worden gebruikt

Onderzoekers aan de Universiteit van Kopenhagen hebben een nieuwe manier bedacht om polyester te recyclen. De aanpak is mogelijk simpeler en milieuvriendelijker dan methoden die er al zijn.

Dat nieuwe T-shirt of de witte sokken die je aandoet voor het sporten: in beide kledingstukken zit onder meer polyester, een veelvoorkomend plastic dat van olie wordt gemaakt.

Nu wil de EU dat 75 procent van al het textiel in 2030 wordt gerecycled. Maar dat lukt nu in ieder geval bij lange na niet. Een van de redenen is dat kleding lastig te recyclen is, zeker ook polyesterkleding. Maar onderzoekers aan de Universiteit van Kopenhagen presenteren een nieuwe, mogelijk veelbelovende methode daarvoor.

Momenteel wordt bij recycling polyester gesmolten en vervolgens gesponnen tot een nieuwe polyestervezel. Daar kunnen flesjes, andere verpakkingen en opnieuw kleding van worden gemaakt. Een andere manier van recyclen is om polyester via chemische processen weer terug te brengen naar de bouwstenen waaruit de kunststof bestaat. Die kunnen dan opnieuw gebruikt kan worden voor kleding. Maar dat is een duur proces dat veel energie kost.

Aan de Universiteit van Kopenhagen ontwikkelden onderzoekers een methode die minder energie lijkt te kosten, en die ook milieuvriendelijker is. Het werkt als volgt: de onderzoekers verhitten bijvoorbeeld een stukje sportsok samen met hertshoornzout en een oplosmiddel, tot 160 graden. Nadat het een dag met rust is gelaten, blijven katoen en plastic gescheiden van elkaar over.

Hertshoornzout was vroeger een huis-tuin-en-keukenproduct. Het wordt gemaakt van de natuurlijke mineralen ammoniumsulfaat en calciumcarbonaat en werd als bakpoeder gebruikt, maar vanwege zijn eigenaardige, amoniak-achtige geur is het uit de meeste huishoudens verdwenen. "Bij andere methoden worden chemische stoffen gebruikt. Wij willen het effect op het milieu beperken, daarom gebruiken we een natuurlijke stof", vertelt een van de onderzoekers, Shriaya Sharma, aan de telefoon vanuit Kopenhagen.

Een ander voordeel van deze methode is dat 'ie alleen werkt met polyester en katoen. Dus stel dat je een blouse met knoopjes in zo'n recyclebak gooit, verstoren die het proces niet. "We hebben als test kleding in een bak met afval gestopt, om te kijken of de methode nog zou werken", zegt Sharma. "Het plastic en katoen werden netjes gescheiden en de andere producten bleven drijven. Die konden we er makkelijk uithalen."

"Het is een interessante technologie", zegt Esther van den Beuken, plasticexpert bij TNO. "In één stap kan het plastic van het katoen worden gescheiden en met hoge kwaliteit worden gerecycled. Dat kan met huidige methoden niet." Wel benadrukt ze dat de Denen alleen nog op labschaal hebben gewerkt, en nog niet hebben aangetoond dat hun innovatie ook op grote schaal werkt. "Het is nog te vroeg om vast te stellen of de methode dan succesvol is", zegt ze.

Hoge temperaturen

Van den Beuken heeft wel een punt van kritiek wat de Deense methode aangaat: de temperatuur. Die is niet zo hoog als de 200 tot 240 graden bij huidige recyclemethoden, maar met 160 graden alsnog vrij hoog. Dat vraagt veel energie en kan daarom milieubelastend zijn. "Een lagere temperatuur is nog niet mogelijk", reageert Sharma. "De hoeveelheid katoen en polyester die overbleef na het scheiden nam af bij een lagere temperatuur."

De Deense onderzoekers zijn er zelf van overtuigd dat ze de toekomst van kledingrecycling ontdekt hebben. De volgende stap is opschaling. Sharma: "We moeten nu met kilo's gaan werken, in plaats van met grammen." Ze willen dat doen in samenwerking met grote recyclebedrijven. Als dat succesvol blijkt, is deze ene methode nog niet genoeg om de ambitieuze EU-doelen voor kledingrecyling te halen. Maar het brengt ze wel een stukje dichterbij.