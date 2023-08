Jeugdarts wil met lessen mentale gezondheid jongeren helpen

Met het nieuwe schooljaar voor de deur maakt de Utrechtse GGD-jeugdarts Hajo Krol zich zorgen over de toenemende mentale problemen onder middelbare scholieren. Wekelijks heeft hij meerdere jongeren in zijn spreekuur die kampen met mentale klachten, stress en slecht slapen. Zijn idee: laat scholen lesgeven in mentale gezondheid.

Lichamelijke opvoeding is een vak op de middelbare school, maar geestelijke opvoeding niet. En daar mag wat Hajo Krol, jeugdarts bij de GGD regio Utrecht, verandering in komen. Van tips over voeding, slapen en sporten tot wetenschappelijke informatie en vooral gesprekken in de klas waarin jongeren hun ervaringen met elkaar kunnen delen.

"Ik werk nu zeven jaar als jeugdarts in Utrecht en ik zie de mentale problemen onder jongeren enorm toenemen. Dat laten alle onderzoeken ook zien. Wekelijks heb ik meerdere jongeren in mijn praktijk die kampen met stress, angst of stemmingsproblemen", legt de Utrechtse jeugdarts uit.

Jongeren ervaren veel stress

"Jongeren ervaren veel stress over bijvoorbeeld school, sommigen leggen het zichzelf op en anderen ervaren het door hun omgeving. Ze voelen hun onzekere toekomst door veranderingen in de economie en het klimaat, maar ook sociale media spelen een grote rol, het gevoel constant 'aan' te moeten staan en continu in verbinding met anderen te moeten zijn. Vaak nemen ze smartphones mee naar bed en dat heeft ook gevolgen voor hun slaap."

In zijn gesprekken met scholieren hoort Krol vaak dat ze behoefte hebben er meer over te leren, bijvoorbeeld op school. "Zo'n les kan informatief zijn, dus met tips over voeding, slapen en sporten, hoe houd je een dagboek bij en hoe schrijf je negatieve gedachtes op tot wetenschappelijke informatie en gesprekken in de klas. Veel jongeren hebben het gevoel dat ze de enigen zijn die hiermee rondlopen, voor hen kan het al enorm helpen om te weten dat ze niet alleen zijn."

De Utrechtse GGD-jeugdarts Hajo Krol. Foto: Hajo Krol

Andrew Tate

Voor sommige kinderen is mentale gezondheid nog steeds taboe, aldus Krol. "Zij krijgen het niet vanuit huis mee. Voor hen zijn zulke lessen heel waardevol. Sommige jongeren komen in mijn spreekuur met fysieke klachten, maar dit blijken dan al de effecten te zijn van chronische stress. Ik maak me zorgen, het aantal jongeren met problemen neemt toe, maar ik maak me vooral zorgen dat sommige jongeren weinig mogelijkheden hebben om erover te praten."

Ook Loth van Veen (38), oprichter van coachingsorganisatie Intermijn, zet zich in voor de mentale gezondheid van Utrechtse jongeren. Vorige week sprak ze er uitgebreid over met een groep docenten van de Utrechtse scholenkoepel Nuovo, tijdens een speciaal onderwijsfestival. "We vroegen docenten: hoe zorg je dat je een stevig rolmodel voor je leerlingen bent? Veel jongeren zoeken hun rolmodellen online en komen uit bij iemand als Andrew Tate (wordt op dit moment verdacht van verkrachting red.), die wil je niet als rolmodel voor je kind."

Rolmodellen zijn volgens Van Veen belangrijk. "Onze maatschappij draait om presteren. Als docenten vertellen over de dingen die niet lukken, en niet alleen de succesverhalen delen, horen jongeren ook de kwetsbaarheid van een leraar. Er wordt vooral veel gepraat over de mentale gezondheid van jongeren, maar het is tijd om te doen."

Van Veen ondersteunt met haar non-profitorganisatie onderwijsprofessionals, ouders en jongeren zelf bij de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. "We zien veel jongeren die vastlopen, omdat de motivatie ontbreekt, vanwege onzekerheid, laag zelfbeeld, moeite met regie pakken en het gevoel hebben dat 'het hen overkomt en zij zelf niet aan het roer staan'. Op sociale media zien ze vooral mensen die gelukkig zijn, maar het is goed dat ze leren dat niet elke dag een 10 hoeft te zijn."