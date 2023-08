Eerste islamitische school in Apeldoorn groeit als kool

De eerste islamitische basisschool in Apeldoorn groeit als kool. Directeur Gencay Alici zag het leerlingenaantal in een jaar tijd bijna verdubbelen. Eigenlijk is er slechts één ding dat niet van een leien dakje gaat aan de Gijsbrechtgaarde. 'Maar daar hebben alle directeuren last van.'

Net als vorig jaar begint het nieuwe onderwijsjaar op De Roos deze maandagochtend feestelijk. Er is alleen een opvallend en groot verschil ten opzichte van 22 augustus 2022. Er staan nu ongeveer twee keer zoveel ouders en kinderen op het schoolplein in De Maten.

Dat heeft alles te maken met de groei die de eerste islamitische basisschool in Apeldoorn doormaakte. De Roos begon een jaar terug met 53 kinderen. "Inmiddels zijn dat er bijna 100'', vertelt directeur Gencay Alici. De aanwas bestaat volgens hem voornamelijk uit kinderen die voor het eerst naar school gaan. Deze vierjarigen komen uit heel Apeldoorn.

En de rek is er nog niet uit. De prognose is dat er komende zomer 130 leerlingen zijn en over twee jaar 150. "Dat komt ook doordat we geen uitstroom hebben'', doelt Alici op het feit dat zijn school pas over twee jaar een groep 8 herbergt. "We zijn vorig jaar begonnen met de groepen 1 tot en met 5 en nu hebben we dus ook een groep 6.''

Genoeg lokalen?

Qua ruimte kan zijn school de - te verwachten - groei in zijn ogen moeiteloos aan. "De vijf lokalen op de benedenverdieping zijn nu allemaal in gebruik. Maar we hebben boven ook nog vier lokalen. Die moeten alleen nog door de gemeente worden opgeknapt. Dat gaat vooral om een likje verf.''

Veel lastiger is de bemensing. De zoektocht naar een vijfde leerkracht bleek wel een flinke beproeving. "Daar ben ik in de eerste week van de zomervakantie nog mee bezig geweest. Gelukkig is het op het laatste moment toch nog gelukt. Ik werk nu dertien jaar in het onderwijs en het lijkt wel of elk jaar iets lastiger wordt. Maar daar hebben alle schooldirecteuren last van.''

De koepels waar andere Apeldoornse scholen onder vallen, zeggen dat ze daarentegen geen hinder van de opmars van De Roos - die in lijn is met landelijke trend - ondervinden. "Op een totale aantal leerlingen van ruim 5400 gaat het om 10 à 20 kinderen die een overstap hebben gemaakt naar De Roos. De impact op onze organisatie achten wij gering'', reageert Lianne Ilsink namens PCBO. Leerplein055 geeft zelfs aan een breder palet aan onderwijsstromingen toe te juichen.

Gencay Alici, hier bij de start van het vorige schooljaar, constateert dat er veel animo is voor zijn school. Foto: Archieffoto Maarten Sprangh