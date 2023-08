Soms kan een Nederlandse ambulance net over de grens een leven redden, maar dat gebeurt niet

Een Duitse ambulance had dertien minuten nodig om in Wyler te komen, waar twee weken geleden een zwaargewonde Pool hevig bloedde na een steekpartij. Een Nederlandse ziekenwagen was er veel sneller geweest, maar er wordt nooit 'over de grens' gealarmeerd.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het 46-jarige slachtoffer redde het uiteindelijk niet, hij overleed op de stoep van buurman Theo. Die hadden nog wel geprobeerd het bloeden te stelpen, maar dat mocht niet baten. Volgens de buurman had hij gevoelsmatig lang moeten wachten, hij schatte ongeveer twintig minuten.

Er is nauwelijks samenwerking tussen de ambulancediensten van Nederland en Duitsland, zegt Ties Eikendal, medisch manager ambulancezorg in Gelderland-Zuid en hoofd van de Eerste Hulp in het Radboudumc. Het wordt wel regelmatig geroepen dat het moet gebeuren, door gemeentebestuurders bijvoorbeeld, maar in de praktijk blijkt het voorlopig niet te werken.

"We hebben het wel geprobeerd in het verleden, maar we liepen tegen heel veel problemen aan", zegt Eikendal. "In Nederland kunnen en mogen de ambulanceverpleegkundigen meer, daar hebben ze de opleiding voor. In Duitsland hebben zij een meer dienende rol en moet er ook altijd een Notarzt bij zijn. Ook zijn de behandelingen bij veel ziektebeelden verschillend."

Kopje

In Duitsland is de zorg veel meer versplinterd. Er zijn meerdere kleine ambulancediensten en meerdere kleine ziekenhuizen. Eikendal: "Het is daardoor ingewikkeld om met allemaal samen te werken. Verder zijn de communicatiesystemen verschillend, zodat de meldkamers niet kunnen zien waar de ambulances zijn aan de andere kant van de grens.

"En ook heel belangrijk: de Duitsers hebben een heel matige kennis van het Engels, met name als het om medische termen gaat."

Graphic voor Print. Formaat is 2kol op de 100 lijn. Foto: DG

In andere gebieden, zoals in Noord-Oost Gelderland, is er wel een vorm van samenwerking tussen Nederland en Duitsland. "Dat moet dan vooral 'handmatig'", zegt Eikendal. "Meldkamers bellen elkaar en sturen er nog een sms-je achteraan. En natuurlijk rijden er wel regelmatig Duitse ambulances naar onze Eerste Hulp. Dan gaat het om Duitse patiënten die hoog complexe zorg nodig hebben, na een beroerte of trauma. Of om Nederlandse fietsers die na een ongeval toch het liefst in een Nederlands ziekenhuis liggen."

Nederlandse ambulance op 2 kilometer afstand

Het steekincident in Wyler was reden voor de Duitse krant NRZ om bij de Kleefse ambulancedienst te vragen hoe lang het precies duurde voordat de ziekenwagen ter plekke was. De noodoproep kwam die woensdag 2 augustus om 21.11 uur binnen bij de meldkamer, aldus de woordvoerder van de verantwoordelijke Kreis Kleef.

Drie minuten later rukte de ambulance al uit vanuit de post in het dorp Donsbrüggen, onder de rook van de stad Kleef. Om 21.24 arriveerde de Rettungsdienst op de Alte Heerstraße in Wyler, ruim 12 kilometer verderop. In totaal waren dat dertien minuten dus.

De ambulancepost aan de Nieuwe Rijksweg in het nabije Beek, net over de grens bij Wyler, ligt op ongeveer 2 kilometer van de plek in Wyler waar de ambulance naar toe moest. Een Nederlandse ambulance was zeker tien minuten eerder ter plekke geweest.

Duitse ambulance. Foto: Getty Images

"Natuurlijk moeten we blijven kijken of er in de toekomst meer grensoverschrijdende ambulancezorg mogelijk is", zegt Eikendal. "We blijven stappen zetten. Binnenkort komt er een groep nieuwe Duitse centralisten van meldkamers naar ons toe om te kijken hoe wij werken."

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen kent de grensproblemen, maar wil het er niet bij laten zitten. "Bij grote incidenten in het grensgebied helpen ze elkaar. En als een ambulance een melding krijgt van een incident in de buurt van de landsgrens, kijken ze of ze kunnen helpen. Maar dit is niet standaard.

"Ik vind het persoonlijk wel jammer dat deze verschillen een verdergaande samenwerking beperken. Het is in wezen niet anders dan bij de brandweer en de politie: het is een nadeel van de staatsgrenzen. We moeten vol blijven inzetten op samen oefenen en afstemmen."