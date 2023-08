Vishandel moet zwart loon van zieke chauffeur doorbetalen

Een chauffeur werkt voor een groot deel zwart voor een Twentse vishandel. Als de man ziek wordt krijgt hij alleen de witte uren doorbetaald. De chauffeur pikt dat niet en stapt in Almelo naar de rechter. De uitspraak is klip en klaar. En komt er op neer dat uiteindelijk 'de vis duur wordt betaald'.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vanaf 2006 werkt de man bij een vishandelaar in Twente. Als chauffeur bevoorraadt hij viskramen op markten in Oost-Nederland. Ook verricht hij klusjes voor de onderneming, waar hij het minimumloon verdient. Er is destijds een arbeidsovereenkomst voor 23 uur per week gesloten. Met de mondelinge afspraak dat een deel van zijn loon (acht uur) op zijn bankrekening wordt gestort. De rest krijgt hij zonder loonstrook zwart, handje contantje. Daar wordt dus geen belasting over betaald.

'Vervelende' e-mail

Op een gegeven moment botert het niet meer tussen de eigenaar van de vishandel en de chauffeur. Dat blijkt uit e-mail die de werknemer in maart 2021 van zijn baas ontvangt: 'We hebben de afspraak gemaakt in 2013 dat jij 21 uur betaald zou krijgen (...). Tevens is er toen afgesproken dat je 2 uur compensatie-uren kreeg, maar dat je daarvoor extra klussen zou doen (...). Het blijkt dat jij maandag geen 7 uur maakt, maar hooguit 4 uur maakt en klussen doe jij ook niet en als je deze al maakt vraag je daar extra geld voor. (...)' Na deze mail wordt er minder salaris uitbetaald.

Incasso naar de baas

In maart 2023 meldt de chauffeur zich ziek. Al snel blijkt dat hij er dan nog meer op inkomen op achteruitgaat. Want de vishandel wil het deel van loon dat hij altijd zwart kreeg niet doorbetalen. De werknemer probeert het geld via incasso bij zijn baas te vorderen. Als dat niet lukt, stapt hij naar de rechter en eist 100 procent doorbetaling van het loon. Dus ook de zwarte uren.

De zieke chauffeur heeft daar 'geen recht' op, vindt de eigenaar van de vishandel. 'Omdat de man die uren niet werkt.' Uitbetalen zou in dit geval 'niet redelijk en niet billijk' zijn, werpt de vishandel tijdens de recente zitting voor de kantonrechter in Almelo tegen. Bovendien zou de chauffeur veel te veel geld willen.

'Wit of zwart', maakt niet uit

Kantonrechter Ulbe van Houten oordeelt dat de Twente vishandel over de brug moet komen. 'Vaststaat dat partijen een arbeidsovereenkomst hebben gesloten. Dat het loon gedeeltelijk zwart en contant wordt betaald, maakt dit niet anders. Een werknemer heeft in beginsel recht op loondoorbetaling tijdens ziekte', luidt de redenatie in het vonnis. Dat is in de wet bepaald. Rechter Van Houten ziet 'geen reden daarvan af te wijken'. Ook vermeldt de uitspraak dat beide partijen akkoord zijn gegaan met de zwarte uitbetaling.

Brutobedragen

Bij het vaststellen van de hoogte van het achterstallige ziekengeld gaat de rechter uit van het minimumloon, dat momenteel ruim 12 euro per uur bedraagt. Na veel plussen en minnen komt de kantonrechter op een totaal bedrag van circa 20.000 euro. Inclusief de juridische en incassokosten, die chauffeur heeft moeten maken.

Het gaat hier om brutobedragen, wordt in het vonnis benadrukt. "Als de kantonrechter een nettobedrag zou toewijzen, zou hij meewerken aan belastingontduiking."