Parttime werken 'duidelijke trend' onder twintigers

Het lijkt een trend: na je studie kiezen voor een parttime baan. Wat is er aan de hand met die twintigers, zijn ze liever lui dan moe? Beslist niet, zegt parttimer Marjanne Adema (29) uit Breda. 'Ik denk dat je evenveel ambitie kunt hebben als iemand die fulltime werkt.'

De Bredase werkt 32 uur per week als docent maatschappijwetenschappen bij een scholengemeenschap in Etten-Leur. "Ik vind het zonde dat parttime werken toch als een vorm van luiheid wordt gezien. Daar ben ik het niet mee eens. Ik werk heel hard en denk dat je evenveel ambitie kunt hebben als iemand die fulltime werkt. Daar hoef je geen vijf dagen voor te werken. Ik werk sinds mijn 25e en vind dat er meer in het leven is dan werken."

'Vaker genieten van mooie momenten'

Fulltime werken betekent dat je weekend vol zit met allerlei verplichtingen, aldus de twintiger. "Nu heb ik meer tijd voor familie en vrienden. Ik kan vaker een wandeling maken, sporten of een goed boek lezen. Ik heb een dag voor mezelf, waarop ik naar de kapper kan of kan gaan shoppen. Ik heb wel iets minder salaris, maar kan vaker genieten van mooie momenten."

In haar omgeving is ze niet de enige die parttime werkt. "90 procent van de vrouwen werkt vier dagen, al sinds ze klaar zijn met hun studie. Een aantal mannen werkt ook parttime, maar meer omdat ze ouderschapsverlof hebben."

Of ze fulltime zou gaan werken? "Alleen als de functie het vereist, niet voor het geld. Ik kan met minder rondkomen. Het speelt wel mee dat ik een redelijk salaris heb, ook met vier dagen werken. En we zijn met z'n tweeën. We hebben een koopwoning en hebben het geluk op tijd te zijn ingestapt. Dat scheelt in onze vaste lasten."

'Soms even pauze nodig'

Ook Linda Thijssen (27), eveneens uit Breda, werkt parttime. Ze ging na haar studie fulltime aan de slag als sociotherapeut bij Novadic-Kentron (instituut voor verslavingszorg) in Vught. "Ik werk veel onregelmatige diensten en geef ondersteuning aan mensen met een verslaving, die drie à vier maanden lang worden opgenomen. Vaak hebben ze ook nog andere problemen, zoals trauma's of autisme."

Op aanraden van haar collega's ging ze anderhalf jaar geleden van 36 uur per week - 'dat is bij ons fulltime' - naar 32 uur. "Het is heel leuk werk, maar het vergt veel energie. Soms heb je even een pauze nodig om los te komen van het werk. 36 uur werken in zo'n omgeving is soms best veel. Vier uur minder werken klinkt weinig, maar het geeft toch meer vrijheid. Soms heb je daardoor weken met maar drie dagen."

Niets om te sparen

Toch twijfelt ze wel eens of ze niet meer uren moet gaan werken. "Ik heb niet de behoefte om een huis te kopen op het moment. En mijn pensioen, daar kan ik me niet druk over maken. Maar mijn salaris gaat voor een groot deel op aan vaste lasten, boodschappen en benzine, hoewel ik met een huisgenoot in een huurappartement woon en we de vaste lasten delen. Er zijn genoeg maanden dat ik niets spaar, hoewel ik wel ben opgevoed met het idee om te sparen."

"Maar die vrijheid om te kunnen doen wat ik wil is belangrijk voor me. Ik leef niet om te werken, ik werk om te leven. En wie weet wat er nog gebeurt. Ik wil nu genieten."

Wel werkt ze sinds kort een dag in de week in een koffietentje. "Niet zozeer voor het geld, want het is geen vetpot, maar vooral omdat ik het leuk vind en het een fijne afwisseling is met mijn baan."

Veel werken deel van status

Chiara Kieft is consultant bij adviesbureau Berenschot, dat regelmatig wordt ingeschakeld door bedrijven om sollicitanten te testen. Zij ziet een hele duidelijke trend als het gaat om deeltijdwerken bij jonge professionals. "Ze kijken heel erg vanuit het eigen perspectief. Ze groeien op met sociale media die laten zien hoe je je leven moet inrichten. Werk moet leuk zijn en vrijheid is een groot goed, groter dan vroeger."

Een groot verschil met de generatie daarvoor, die opgroeide na de boomers, aldus Kieft: "In die tijd lagen banen niet voor het oprapen, dus die generatie kreeg mee dat je heel hard moest werken om iets op te bouwen. Veel werken was ook een deel van je status en goed voor je zelfbeeld."

Snel veel geld willen verdienen

Ook in haar eigen werk merkt ze dat het soms wringt tussen generaties. "Er is soms echt sprake van onbegrip tussen jongeren en ouderen. Jongeren bewaken veel sterker hun grenzen. Ouderen, en dan heb ik het over degenen ouder dan 35, zijn gewend hun schouders ergens onder te zetten, ook als het werk of de uitdaging niet exact aansluit op hun wensen en behoeften. Zij vinden starters soms lui, terwijl de starters de oudere generatie omschrijft als workaholic."

Een andere trend die ze signaleert is het snel veel geld willen verdienen, onder meer onder invloed van finfluencers, zelfbenoemd financieel experts die op sociale media adviezen geven aan hun volgers. "De wereld wordt door deze mensen als 'maakbaar' gepresenteerd, in mooie video's op de socials. Leren ze nog wel om een stapje extra te zetten om geld te verdienen?"

'Deze generatie niet afdoen als lui'

Herkenbaar, die parttime trend onder jongeren, vindt ook Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University. Maar ook wel zorgelijk. "Jongeren lijken werk over het algemeen niet zo boeiend te vinden voor een hele week. Ze vinden andere dingen belangrijk en hebben soms ook andere inkomsten."

"Nu is dat makkelijker dan vroeger. Ik weet van jongeren die 2,5 ton aan cryptogeld hebben verzameld. Het aantal jongeren dat helemaal niet wil werken en de criminaliteit ingaat is ook zorgwekkend. We weten van dit alles het fijne niet, maar ik ben wel bezorgd."

Volgens Wilthagen is het dan ook van groot belang om jongeren en hun behoefte om anders te werken serieus te nemen. "Je moet deze generatie niet afdoen als lui, als de patatgeneratie. Het is een cultureel iets. Er is geen land ter wereld waarin dingen buiten werk belangrijker worden gevonden dan in Nederland. Wij hebben in dat opzicht het laagste arbeidsethos ter wereld."

"Hoe hoger de welvaart, hoe hoger het zinvol besteden van je tijd op de agenda staat. Jongeren willen bij een bepaald bedrijf werken, of de vrijheid hebben om dingen ernaast te doen. Het draait om autonomie en flexibiliteit. En het economische tij hebben ze mee, ze kúnnen ook aanrommelen."

Ontwrichting door krapte

Lui of niet, de trend om te werken in deeltijd verdraagt zich slecht met de situatie op de arbeidsmarkt en de vergrijzing. "Als jongeren zich nu al afdraaien van een volledige werkweek, worden de krapte en de ontwrichting door krapte nog groter", waarschuwt Wilthagen.

De hoogleraar is dan ook blij met de Brabantse plannen om onderzoek te doen naar jongeren en hun houding ten opzichte van de arbeidsmarkt en alternatieve inkomstenbronnen, waar tot nu toe nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan.

"Er zijn plannen om onderzoek te doen naar de Gen-Z generatie (de generatie geboren tussen 1995 en 2012, red.) vanwege het belang ervan voor jongeren, werkgevers en de arbeidsmarkt. Verschillende partijen, waaronder de provincie Brabant, de vijf arbeidsmarktregio's, bedrijven, sociale partners en onderwijsinstellingen, werken daaraan mee. Tilburg University begeleidt het onderzoek en neemt de wetenschappelijke uitwerking voor haar rekening. We zijn nu bezig de handen op elkaar te krijgen en hopen binnenkort te starten met het onderzoek."

Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University over jongeren en de arbeidsmarkt: 'Het draait om autonomie en flexibiliteit.' Foto: Ton Wilthagen