Enschedese arts speelt belangrijke rol tijdens de Formule 1

Hij heeft niets met de autosport en hangt vanwege wagenziekte na twee rondjes op een circuit al overgevend uit de auto. Toch kijkt de Enschedese anesthesioloog Eric Koolen uit naar een weekje Grand Prix van Zandvoort. Hij is er het hoofd van het medisch team. 'Ik geniet van onze teamprestatie', zegt hij, 'en van de sfeer en de show eromheen.'

Woensdag trekt Eric Koolen (43) zijn blauwe operatiekamerkleding uit en reist de anesthesioloog van het Medisch Spectrum Twente af naar het circuit van Zandvoort. Daar hijst hij zich in het rode, medische baantenue. Op de racebaan, waar zondag Max Verstappen voor zijn volgende overwinning racet, geeft hij leiding aan een team van 45 mensen met chirurgen, artsen spoedeisende hulp, verpleegkundigen, anesthesiologen, ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs.

Constant alert

"Ik hoop dat ik niets te doen heb", zegt hij in Enschede na een operatie. Koolen heeft zijn haarnetje nog op het hoofd. "Want dan is er niets ernstigs gebeurd." Maar mocht er een crash zijn, dan staan zijn mensen klaar om optimale medische zorg te verlenen. "Hoe dan ook, zondag zal ik uitgeput zijn. We staan namelijk dagen lang constant aan. Van de race zelf krijg ik zondag amper iets mee."

In 2009 werd hem gevraagd of hij als anesthesioloog 'zo nu en dan' het medisch team op Zandvoort wilde ondersteunen. Hij zei 'ja'. Niet omdat hij van racen houdt, maar omdat hij ook wel wat medisch buiten het ziekenhuis wilde doen. Sterker nog: hij verklapt dat hij niets met de autosport heeft en na een paar bochten al wagenziek is.

120 is hard genoeg

Vijf jaar later werd hij hoofd van het team. Serious business werd het twee jaar geleden, toen de Formule 1 na 36 jaar terugkeerde op Zandvoort. "De GP is de kers op de taart", zegt Koolen. Voor hem als medicus dan, want inderdaad, hij heeft sinds zijn betrokkenheid bij Zandvoort nog nooit de kans gegrepen om ook een rond te racen. 120, 130 kilometer per uur is voor hem het maximum.

250 dagen per jaar is het circuit verhuurd en altijd heeft de huurder de plicht om voor medische begeleiding te zorgen. Vaak volstaat een handjevol mensen uit een grote poule van zorgvrijwilligers, en meestal beslaat het draaiboek voor zo'n dag niet meer dan een A4-tje met instructies. Nu, bij de Grand Prix, zijn er 45 mensen nodig, en zijn ieders taken bij het race-evenement van minuut tot minuut uitgeschreven. "200 miljoen mensen kijken ernaar, de belangen zijn torenhoog. Alles moet goed verlopen", zegt Koolen.

Nieuw medisch centrum

Om opnieuw de GP te mogen organiseren moest Zandvoort een nieuw medisch centrum bouwen. Koolen speelde daarbij een belangrijke rol en vond het voor zichzelf een leerzaam project. Er is een Medical Centre gekomen met zes volwaardige medische bedden, een behandelkamer, beademingsapparatuur en een douche voor brandwonden. "Ik weet nu alles over de breedte van deuren waar de brancard doorheen moet, de wrijving van de vloer, de eisen van een heliplatform en toiletten die geschikt moeten zijn voor dopingcontrole."

Samen naar het toilet

Ook bij de dopingcontrole is het team van Koolen betrokken. Zijn mensen moeten er op toezien dat de gecontroleerde urine werkelijk van de coureur is die door de FIA (de internationale federatie van nationale auto-, motorsport- en motorclubs) voor controle is aangewezen. "Een van ons is chaperon. Hij loopt naar de coureur zodra die over de finish is, tikt hem op de schouder en verliest hem niet meer uit het oog. De toiletten moesten breed genoeg zijn om er met z'n tweeën in te kunnen. De chaperon gaat mee. Via een spiegel in de hoek kan hij zien of de urine inderdaad uit de coureur komt en niet uit een slangetje in zijn mouw. Totdat het is ingeleverd, zijn we erbij."

Koolen heeft laten testen of een ambulance in de aangepaste bocht 13 - een 'kombocht' met een grote hellingshoek - wel op zijn wielen zou blijven staan, of zou omkiepen. Onder zijn leiding zijn de op- en afrit naar de baan voor de auto's van het medisch team veranderd zodat het veiliger werd. "We doen het met elkaar", zegt hij. "Mijn rol is aansturend. Ik ben het aanspreekpunt tussen de circuitleiding, de FIA en het medisch personeel."

Dit is volgende week zijn agenda

Woensdag: checken of alles en iedereen paraat is. Normaal zijn er twee ambulances op het circuit aanwezig, nu zes. Is de uitrusting compleet en vernieuwd? Is alle specifieke kleding aanwezig?

Donderdag: Oefendag voor het snel en gecontroleerd coureurs uit auto's halen na een crash. Er zijn hiervoor twee zogenoemde extricationteams van elk zes mensen. Aan het einde van de training moeten ze examens afleggen in elke wedstrijdklasse: Formule 1, Formule 2 en Porsche Supercup.

Het medische team hoeft voor de wedstrijd niet de fitheid van alle coureurs te onderzoeken. Koolen: "Coureurs moeten elk jaar een medische keuring ondergaan, waarbij onder meer naar bloeddruk, zichtvermogen en medicijngebruik wordt gekeken. Wij doen alleen vooraf een gezondheidstest bij een coureur die zijn de vorige wedstrijd is gecrashed en daar te horen dat hij niet fit was om verder te rijden."

Als er vrijdag, zaterdag en zondag werkelijk wordt gereden, zit Koolen in de verkeerstoren op racecontrol. Er is geen stukje circuit waar geen camera op staat. In de toren ziet hij al die beelden en kan hij bij een crash het team langs het circuit, dat de beste positie heeft, naar de plek sturen.

Krachten op het hoofd

Hij krijgt ook een signaal als een coureur een kracht van meer dan 15 keer de zwaartekracht (15G) op zijn hoofd heeft gekregen. Dan moet die het circuit verlaten - "ook als hij zich helder voelt" - en zich door het medisch team laten nakijken. "Hij moet twee bekertjes water drinken en dan wordt bepaald of hij verder mag, in het medisch centrum moet blijven of naar het ziekenhuis moet."

Koolen heeft vier keer een ongeluk met dodelijke afloop meegemaakt, van de hoogste tot de laagste deelnemende klassen. Die blijven hem bij. Het optreden van de medische dienst wordt in zo'n geval altijd naderhand onder de loep genomen. "Over het geheel is de autosport veel veiliger geworden en is er op topniveau minder vaak een dodelijke afloop", zegt Koolen.

Gespreid bedje

De anesthesioloog weet inmiddels hoe strak en hiërarchisch de Formule 1 geregeld is. Hij denkt dat dit ook noodzakelijk is gezien de grote belangen. Voor hem als hoofd heeft het een bijkomend voordeel. Voor hem staat een vakantiehuisje in de buurt klaar. Ander zorgpersoneel komt met eigen caravan of tent en staat naast het evenemententerrein waar het tot in de kleine uurtjes feest is.

Soms heeft hij geluk en kan er een foto gemaakt worden van hem en een van de F1-coureurs. Zo staat hij erop met Sebastian Vettel, met Fernando Alonso en met Daniel Ricciardo. Verder vindt hij het mooi een rol te spelen in een evenement waarin iedereen topfit moet zijn. "Hoger en beter dan dit wordt het niet", zegt hij. Wat hij helemaal prachtig vindt is dat de FIA Zandvoort als voorbeeld heeft gesteld voor de nieuwe Grand Prix van Las Vegas, vanwege de hele entourage en die gekke Hollanders met hun oranje klompen op het hoofd. Ook vanwege het Medical Centre? "Nee, dat niet", zegt hij eerlijk.

