Zo verloor Nijmegen 7,4 miljoen aan de affaire-Hilckmann

Er zal gevloekt zijn, op het stadhuis. Zevenenhalf jaar nadat de ruzie tussen de gemeente Nijmegen en slachthuis Hilckmann opvlamde tot een niet te blussen brand, komt het gerechtshof in Arnhem deze week tot een verrassende slotsom. De gemeente heeft, anders dan de rechtbank in 2017 oordeelde, géén recht op 7,4 miljoen euro schadevergoeding van Hilckmann.

Een kunstje geflikt

Verder, minstens zo relevant: het hof acht niet bewezen dat de familie Hilckmann de gemeente heeft misleid. Dát is de kernvraag waar het bij deze affaire al die jaren om draaide: had de slachthuisfamilie, met de spijkerharde oprichter Franz nog half aan het roer, de gemeente nou wel of niet een lelijk kunstje geflikt bij de uitkoop van het bedrijf in 2015?

De voorgeschiedenis in een notendop. Slachthuis en vleeshandel Hilckmann behoorde jarenlang tot de top 5 van slachterijen in Nederland. 25.000 varkens per week vonden er hun einde, ook honderden koeien. Er werkten 250 mensen. Het bedrijf was gevestigd aan de Waal, maar moest er weg om plaats te maken voor nieuwbouwwijk Waalfront. Want gillende en stinkende varkens als buurman, dat wil niemand.

Onderhandelingen over uitkoop mislukten. Daarna gebeurde er iets bijzonders. Namelijk: niks. De gemeente begon doodleuk op een andere plek in de nieuwe wijk met het bouwen van huizen en hoopte jarenlang dat het bedrijf (dat het moeilijk had, ook omdat het niet kon uitbreiden) vanzelf zou omvallen. In 2014 oordeelde de Raad van State dat de gemeente de onderhandelingen moest hervatten.

Mede-eigenaar Dominique Hilckmann en advocaat Sander Drijber op een foto uit 2016. Foto: Paul Rapp

Noeste arbeiders

Onder aanvoering van de nieuwe SP-wethouder Bert Velthuis, die bewondering had voor de noeste arbeiders in de slachthal, kwam er in 2015 alsnog een deal. Hilckmann werd uitgekocht om plaats te maken voor huizenbouw. Tegelijkertijd werd afgesproken dat het bedrijf verplaatst zou worden naar Haps, op een plek naast de A73. Zo zouden de 250 banen behouden blijven. Er waren zelfs al plannen om het personeel, dagelijks met busjes vanuit Nijmegen naar Haps te brengen.

Nijmegen maakte op 31 juli 2015 in totaal 21 miljoen euro over op de rekening van Hilckmann. Nog eens 6,6 miljoen zou volgen als de verhuizing een feit was. Zover kwam het nooit. Op 24 februari 2016 riep de familie Hilckmann het personeel bijeen in de runderhal, om te vertellen dat de stekker uit het bedrijf werd getrokken wegens 'verslechterde marktomstandigheden'. Weg verhuizing, weg banen, weg 21 miljoen. Ontzetting alom.

De strijd ontaardde al snel in een ongekende juridische oorlog. De gemeente legde vrijwel direct 156 beslagen op huizen, bezittingen en bankrekeningen van eigenaren Dominique Hilckmann, haar zus Kathelijne en vader Franz. Het is te verklaren. Door peilloos diep wederzijds wantrouwen. Ze zagen elkaar als volstrekt onbetrouwbaar, de gemeente Nijmegen en de familie Hilckmann.

Sluwe wraakactie

Op het stadhuis hadden velen het gevoel dat de directie van het slachthuis nooit écht van plan was te verhuizen naar Haps. Er zou sprake zijn geweest van een vooropgezet plan om alsnog de miljoenen van de gemeente te kunnen incasseren. Een sluwe wraakactie voor al die jaren dat de gemeente het bedrijf 'uitrookte' (een term die ook politici destijds openlijk gebruikten).

Bewijs? Het feit dat Hilckmann drie dagen vóórdat de gemeente die 21 miljoen overboekte liet weten dat de bank een aanvullende lening voor de verhuizing had verstrekt, terwijl die lening in werkelijkheid niet spijkerhard bleek, werd als bewijs gezien. Ook: dat het slachthuis pakweg de helft van het gemeentegeld gebruikte om oude bankschulden af te lossen, zou verdacht zijn. Op haar beurt betichtte Dominque Hilckmann de gemeente ervan medeschuldig te zijn aan de ondergang van het slachthuis. "We zijn jarenlang volledig lamgelegd, uitgerookt, kapotgemaakt."

Voorjaar 2019: de sloop van het slachthuis is begonnen. Foto: Gerard Verschooten

Feit is: het wederzijdse wantrouwen kent een lange voorgeschiedenis. Nadat de gemeente in 2009 buurman Honig had uitgekocht voor 70 miljoen om huizen te kunnen bouwen, wilde Franz Hilckmann eerst 69 en later 48 miljoen van de gemeente. De onderhandeling verliepen volgens ingewijden in een vijandige sfeer. Franz, niet van het poldermodel, was des duivels. De gemeenteonderhandelaars waren destijds al van alle kanten voor hem gewaarschuwd: 'Pas op met Franz'.

Onder de streep

Wat nu onder de streep overblijft, is dat de gemeente 21 miljoen heeft betaald voor de bedrijfshallen van het slachthuis. De lege plek zal worden volgebouwd met tientallen huizen. In de ogen van de familie Hilckmann is dat per saldo een zeer bescheiden prijs.

Verder resteert de conclusie dat dit slepende conflict geen winnaars kent, alleen verliezers. De gemeente is de grootste verliezer. Ze krijgt géén schadevoeding van 7,4 miljoen en heeft meer dan een miljoen euro moeten uitgeven aan advocatenkosten. De familie Hilckmann is door het gerechtshof veroordeeld tot het betalen van een boete van 1,4 miljoen euro aan de gemeente, wegens het niet kunnen nakomen van de verhuisbelofte.

Hun advocaat laat weten dat de jarenlange affaire 'een enorme impact op hun privélevens' heeft gehad. De familie Hilckmann hoopt dan ook dat de strijdbijl nu wordt begraven.

Morele verantwoordelijkheid

Het is de vraag of dat gebeurt. Een gemeentewoordvoerder laat in een reactie het volgende weten: 'Als verantwoordelijke voor het gemeenschapsgeld hebben we een morele verantwoordelijkheid om zorgvuldig en rechtvaardig te handelen. De uitspraak van het gerechtshof op het punt van schadevergoeding staat haaks op onze visie op de zaak. Wij overwegen daarom serieus onze juridische opties.'

Oftewel: de gemeente denkt erover naar de Hoge Raad te stappen. Omdat men zich nog steeds misleid voelt. In de Nijmeegse politiek klinken wisselende geluiden. Sommige raadsleden zeggen: zet er een streep onder.