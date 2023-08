De Etna verkeert in een continue fase van uitbarsting

De Etna op Sicilië stoot met een uitbarsting opnieuw grote hoeveelheden lava, gas en as uit. Deze week was het weer raak . Hoe gevaarlijk is deze vulkaan, een van de meest actieve ter wereld? 'De vulkaan verkeert min of meer in een continue fase van uitbarsting', zegt vulkanoloog Elske de Zeeuw-Van Dalfsen.

Als de Etna braakt, is het schrikken. Ook begin deze week. Gloeiendhete lava spuit de lucht in. Met fonteinen tot honderden meters hoog. Grote donkere gaswolken hangen boven de vulkaan. As daalt neer als regen, blakeren dorpen en de nabijgelegen zee zwart. Het nabijgelegen vliegveld moet tijdelijk dicht. Toeristen krijgen het toch wel een beetje benauwd.

De Etna kent ook een lange historie met soms uiterst gewelddadige uitbarstingen, zoals in 1669 en 1981. "Deze vulkaan is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Hij is altijd onrustig", zegt Elske de Zeeuw-Van Dalfsen, die als vulkanoloog is verbonden aan het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). "Maar ik denk dat de Etna nu niet gevaarlijker is dan anders. Hij verkeert min of meer in een continue fase van uitbarsting. Wat er nu gebeurde, noemen we een paroxysme, een heftige uitbarsting in een korte periode met veel activiteit. Er was al een paroxysme in mei dit jaar en ook vorig jaar en in 2021 waren er tientallen."

Dat laat onverlet dat er alle reden is om de Etna goed in de gaten te houden. "Hij is in zijn soort ook een vrij unieke vulkaan. Met een zogeheten open systeem. Er is een directe verbinding met het magma dat eronder zit. Daarom komt dat makkelijk met geweld naar boven en dat zorgt voor die spectaculaire beelden", aldus de vulkanoloog.

Volgens een Italiaanse collega gedraagt de Etna zich bijna als een machine, met zekere ritmes. "Dat klopt. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Hoe kunnen we data gebruiken om die ritmes te voorspellen", zegt De Zeeuw-Van Dalfsen. In het Nationaal Instituut voor Geofysica en Vulkanologie (INGV) in Catania, de eerste grote stad bij de Etna, volgen onderzoekers elke beweging van de vulkaan. Ook letterlijk, want de Etna verplaatst zich met enkele centimeters per jaar in oostelijke richting.

"Die verplaatsing zie je ook bij andere vulkanen. De Kilauea op Hawaï doet dat bijvoorbeeld ook. Het gewicht van de hele vulkaan, de Etna is meer dan 3 kilometer hoog, speelt een rol. Daar zitten allerlei breuken onder. Bovendien zinkt de vulkaan een beetje onder druk van het eigen gewicht. Dus het is niet zo gek dat alles een beetje verschuift. Je wilt uiteraard weten of centimeters plots in decimeters veranderen", legt de wetenschapper uit.

Hittegevoelige camera

Met welke apparatuur wordt de Etna gevolgd? "Met seismologische apparatuur, hittegevoelige camera's, instrumenten die gas en as detecteren en zwaartekracht meten. Ook belangrijk is het Global Navigation Satellite System (GNSS) met meetstations die heel nauwkeurig op millimeter-niveau posities van bepaalde punten meten over periodes van maanden tot een jaar. Dat geeft een beeld over hoe de vulkaan vervormt en beweegt. "Daarnaast wordt alle gas uit de vulkaan gemeten. Van gewone waterdamp tot zwaveldioxide. De verhoudingen zeggen iets over de druk van de vulkaan en de kans op een mogelijke uitbarsting. Met chemische analyse van as kun je belangrijke data verzamelen over het magma. Wat voor soort is het? Van welke diepte?"

Dan zijn er nog zwaartekrachtmetingen, waarbij De Zeeuw-Van Dalfsen met een Europees project vanuit het KNMI bij de Etna betrokken is. "Magma heeft een andere dichtheid dan gewoon gesteente. Dus als zich onder een vulkaan magma ophoopt, dan zie je een verandering in de zwaartekracht. Ik kijk nu alweer uit naar nieuwe data. Fysiek zit ik op afstand, maar wetenschappelijk gezien ben ik heel nabij."

De hamvraag, zeker voor de gewone leek, is bij welke uitslagen van metingen er alarmbellen moeten afgaan?

"Het belangrijkste is dat je nooit één gegeven gebruikt. Het is een combinatie ervan, op basis van verschillende technieken. Seismometers kunnen een bepaald soort trillingen aangeven, positiemeters kunnen erop wijzen dat de vulkaan opzwelt. Die twee samen zijn dan een duidelijke indicatie dat er iets aan de hand is. Maar vergeet niet dat vulkaanuitbarstingen natuurfenomenen zijn die zich soms moeilijk laten voorspellen. En aan elke voorspelling kleeft onzekerheid. Je kunt nooit met volle garantie zeggen dat iets wel of niet staat te gebeuren. Uitgangspunt blijft dat vulkanologen hun uiterste best doen om mensen tijdig te kunnen waarschuwen", zegt De Zeeuw-Van Dalfsen.

Vulkanische as is onlangs weer geland in de straten van Nicolosi. Foto: ANP / EPA

Kijkt ze weleens met een jaloerse blik naar Italiaanse collega's. Van 'zij hebben wel vulkanen en wij in Nederland niet'? "Nee, want dat klopt niet. We hebben wel degelijk een eigen vulkaan. Twee zelfs. De Mount Scenery op Saba en de Quill op Sint-Eustatius, speciale Nederlandse gemeenten. Die vulkanen zijn actief maar de kans dat zij uitbarsten is klein. Maar er wonen vijfduizend Nederlanders dus het KNMI monitort de vulkanen met apparatuur. Ook om aardbevingen te registeren en tsunami-waarschuwingen uit te geven."

Op Sicilië woont ondanks alle dreiging van de Etna 25 procent van alle inwoners op de flanken en uitlopers van de Etna. Gezien de historie van de Etna en wat er nu gebeurt, is dat eigenlijk onvoorstelbaar. De vulkanoloog lacht. "Ze zijn eraan gewend, ermee opgegroeid. Net zoals wij gewend zijn aan het leven onder de zeespiegel. Als ik tegen Sicilianen vertel dat wij in Nederland onder de zeespiegel wonen dan zeggen ze, hebben jullie een gaatje in je hoofd?"

Niet alleen de Etna is uiterst actief. Ook deze vulkanen trekken alle aandacht:

Eyjafjallajökull: een uitbarsting van deze vulkaan op IJsland zorgde in 2010 ervoor dat het vliegverkeer van 20 landen werd ontregeld door de uitstoot van grote hoeveelheden as in de atmosfeer.

Mauna Loa: een van de grootste actieve vulkanen op aarde. De laatste imposante eruptie was in 1984. Ook eind 2022 stootte de Mauna Loa (Lange Berg) grote hoeveelheden lava uit.

Sakurajima: een van de meest actieve vulkanen van Japan, gelegen op het eiland Kyushu. De laatste grote uitbarsting was in 1914. Sindsdien zijn er jaarlijks honderden kleine erupties.

Merapi: gelegen op Java, Indonesië. De laatste grote uitbarsting was in 2010. Daarbij kwamen ruim 300 mensen om het leven.Tienduizenden mensen werden overgebracht naar veilige oorden.

Nyiragongo: een vulkaan in Congo. Sinds het einde van de 19de eeuw zijn er 34 uitbarstingen geweest, de laatste in 2021. In 2002 verwoestten lavastromen 15 procent van alle gebouwen van de stad Goma.

Ulawun: op Papua New Guinea. De recentste eruptie was in 2019. De uitbarsting leidde tot een grootscheepse evacuatie en verstoring van het vliegverkeer in de regio.

Galeras: gelegen nabij de stad Pasto in Colombia met een hoogte van 4276 meter. De laatste grotere uitbarsting was in 1993. Daarbij kwamen meer dan tien mensen om het leven.

Santa Maria: de uitbarsting van deze vulkaan nabij Quetzaltenango in Guatemala, in 1902, was een van de vijf grootste van de afgelopen 200 jaar. Daarbij kwamen 5000 mensen om het leven.

Taal Volcano: bij de laatste uitbarsting, begin 2020, sloegen duizenden mensen op de vlucht. Deze vulkaan op de Filipijnen wordt gezien als een van de gevaarlijkste van Zuidoost-Azië.

Nachtbeelden van de Etna in januari 2023. Foto: Anadolu Agency via Getty Images