Wees alert op straat, waarschuwt coach Jean-Pierre

Hoe loop jij over straat? Starend naar je telefoonschermpje? Gezellig babbelend met een vriend of vriendin? Fout! Kijk om je heen, gebruik je ogen, wees alert. Zo kun je veel ellende voorkomen, zegt Jean-Pierre Peeters.

Jean-Pierre Peeters geeft les in zelfverdediging. Geen overbodige luxe volgens de 45-jarige Helmondse oud-politieman, het zou verplicht moeten zijn op elke middelbare school. "Er kan van alles gebeuren op straat. Het zou fijn zijn als je als jonge meid weet wat je moet doen in bepaalde situaties."

Het aardige is dat zelfverdediging volgens Peeters voor 95 procent namelijk níét bestaat uit (terug)vechten, maar juist het voorkomen daarvan. Door op te letten, mensen letten veel te weinig op. "Je moet een dreigende situatie voorzien. Als dat niet is gelukt, kun je nog proberen te vluchten. En pas voor de laatste halve procent komt het aan op gevechtshandelingen."

Een plek met overzicht

Hij heeft nog wat tips voor als je op pad bent. "Kijk in autospiegels wat er achter je gebeurt. Kijk ook om de hoek. En waar ga je staan op een festival? Of in de kroeg? Zoek altijd een plek waar je overzicht hebt en snel weg kunt."

Nog iets: parkeer verstandig, zegt hij. Hoezo dat? Peeters: "Ik probeer mijn auto altijd achteruit in te parkeren, zodat ik in geval van gevaar meteen weg kan. Dat je kunt slaan en afweren is mooi, maar beter is voorzien en ontwijken."

Mensenhandel, uitbuiting en fraude

Peeters heeft er al een hele loopbaan bij de politie op zitten. Hij was politieman op straat, maar ook rechercheur, en hij werkte voor de Arbeidsinspectie. "Ik hield me bezig met mensenhandel, uitbuiting en fraude. Superinteressant, heftig maar leuk."

Toch raakte hij zijn passie voor het veldwerk gaandeweg een beetje kwijt. Het politiewerk is veranderd, constateerde hij. "Vroeger had je meer de tijd om in gesprek te gaan met mensen. Je hield een verdachte aan, verhoorde hem, maakte een dossier en rondde de zaak af."

'Je blust de brand'

Nu is het volgens hem vaak een kwestie van de verdachte aanhouden en overdragen aan iemand anders. "Zodat je weer snel naar het volgende incident kunt. Als een soort brandweerman: je blust de brand en bent weer weg."

Veel onderdelen zijn uitbesteed aan 'andere eenheden', zoals dat heet. "Daarom is het werk in mijn ogen minder uitdagend geworden. En soms ook frustrerend, omdat je zo veel zaken geseponeerd ziet worden. Heb je een jaar met hart en ziel aan een zaak gewerkt, komt-ie niet eens voor de rechter. En de winkeldief staat alweer op straat voor je er erg in hebt."

Veel meer voldoening

Tegenwoordig geeft Peeters les aan de Politieacademie. Dat levert hem meer voldoening op. "Ik leer de nieuwe lichting agenten wat hun bevoegdheden zijn: alles wat de politieman kan en mag, op alle vlakken. Je ziet meteen resultaat. Plus: je krijgt waardering en erkenning van de mensen die je begeleidt."

Datzelfde geldt voor de cursisten die bij zijn school Fast4U trainingen komen volgen: zelfverdediging, combat-fitness, rhythm & fit, Ninja kids en freerunnen. "Coachen heeft me altijd aangesproken. Toen ik zelf studeerde aan de Politieacademie wist ik al: ik wil ooit aan de andere kant staan."

Dansen was totaal andere wereld

Zijn liefde voor zelfverdedigingstraining werd voorafgegaan door een grote liefde voor... stijldansen! Peeters danste jarenlang met zijn vrouw ballroom en latin op wedstrijdniveau. Zwaaien en zwieren op de dansvloer met een jury langs de kant. Ook gaf hij zelf dansles.

Het lijkt een totaal andere wereld dan een eigen sportschool, maar dat is het volgens hem niet. "In mijn zelfverdedigingstrainingen verwerk ik allerlei invloeden, zeker ook uit de danssport. Maar ook ademhalingstechnieken, meditatie, massage."

Toen wedstrijddansen vanwege zijn studie aan de Politieacademie geen optie meer was, vond hij een nieuwe actieve sportieve hobby waar hij in zijn werk iets aan had: zelfverdediging. "Wat je op dat gebied in de opleiding bij de politie leert, is echt alleen de basis."

Twee soorten zelfverdediging vallen nogal op, legt hij uit, omdat ze allebei afkomstig zijn van speciale eenheden: Krav Maga en Systema. Krav Maga komt uit Israël en is het veruit het meest bekend. Systema komt uit Rusland en wordt in Nederland veel minder beoefend.

"Er zijn veel overeenkomsten, het verschil is dat Krav Maga is gericht op het snel uitschakelen van de tegenstander, met veel geweld. Bij Systema werk je proportioneel en vanuit rust en ontspanning. Dat sprak me meer aan."

In stresssituatie ontspannen zijn

De fout die mensen vaak maken is dat ze in stresssituaties geneigd zijn vanuit spanning te reageren. "Daardoor overzie je niet alles. Beter is het om rustig en ontspannen te blijven. Dan zie je veel meer. Van mijn Systema-trainingen word je niet moe. Het zwaardere fysieke deel heb ik in een aparte training gestopt: combat fitness. Die training heb ik zelf ontwikkeld."

Ook voor kinderen kan een zelfverdedigingstraining heel nuttig zijn. Peeters: "In het bijzonder voor kinderen die meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken, die sterker in hun schoenen willen staan. Die trainingen lopen hartstikke goed."

Valpreventie voor ouderen

Binnenkort sluit Peeters met Fast4U aan bij Hoomrun Dance Studios in Mierlo-Hout en gaan ze samen verder als Hoomrun Dance en Sports. "We richten een stichting op zodat we projecten kunnen draaien waarvoor we subsidie kunnen krijgen. Bijvoorbeeld valpreventie voor ouderen. Dat kost me een enorm bedrag aan matten en dat zou ik nu zelf moeten betalen. Voor een stichting, zonder winstoogmerk, gaan er veel meer deuren open."