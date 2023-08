Door therapie in Amerika kreeg Yvonne haar leven terug

tienduizenden Nederlanders. Een peperdure behandeling in Amerika biedt verbluffende resultaten, schrijft medisch socioloog Eric Hermans in zijn nieuwe boek Hersenherstel in Utah. Hij sprak onder anderen met Yvonne Berfelo (30) uit Deventer. Ze leefde jaren als een zombie, maar is volledig hersteld. Omdat bewijs ontbreekt, wordt de therapie nog altijd niet vergoed.

Het was zomaar een moment van onoplettendheid toen het leven van Yvonne Berfelo, destijds 23, op zijn kop werd gezet. "We deden boodschappen voor de verjaardag van een vriend. Iemand gooide de achterklep van de auto dicht toen ik iets uit de auto wilde pakken. De punt van de klep kwam op mijn hoofd terecht. Echt een stom ongelukje."

Er groeide snel een ei op haar hoofd. "Maar ik dacht niet meteen, nu is het helemaal mis." Toch gaat ze die avond eerder naar bed. "De volgende ochtend voelde ik me brak, maar dat leek me normaal na een feestje." Als ze die maandag erop gaat werken, lukt dat niet. "Ik was al misselijk in de trein. Kon me niet concentreren, alle letters dansten voor m'n ogen."

Licht en geluid

Ze gaat naar huis om even bij te komen. "Ik dacht, ik zie jullie later in de week wel weer. Maar het is me daarna nooit meer gelukt om aan het werk te gaan. Telkens als ik het probeerde, ging het niet. Ik had hoofdpijn, was misselijk en had last van het licht en geluid. Allemaal typische klachten na een hersenschudding." De huisarts stelt inderdaad een lichte hersenschudding vast.

Voor Berfelo breekt een zware tijd aan, want de klachten gaan niet over. "Ik heb 3,5 jaar thuis gezeten." Ze probeert van alles, zoals revalideren in een Nederlandse kliniek. "Dat was vooral gericht op omgaan met klachten. Dat was niet wat ik wilde. Ik wilde beter worden. Na drie maanden werd de revalidatie niet meer vergoed door de zorgverzekering. Ik moest maar leren leven met deze chronische klachten."

Crowdfunding

Ze geeft duizenden euro's uit aan behandelingen in het alternatieve circuit, maar niets helpt. Ze put hoop uit een bericht dat ze op LinkedIn ziet. Hierin beschreef iemand de therapie die ze onderging bij een privé-kliniek in Utah (VS). "Ik herkende de klachten en dacht meteen, dat moet ik ook doen." Via een crowdfundingactie zamelt Berfelo de benodigde 20.000 euro bijeen en vertrekt in 2019 naar Utah. Na twee maanden waren de klachten zo goed als voorbij en kreeg ze haar leven terug.

Het verhaal van Berfelo is opgenomen in het boek Hersenherstel in Utah van de gepensioneerde medisch socioloog en gezondheidswetenschapper Eric Hermans. Hij houdt zich al 25 jaar bezig met niet-aangeboren hersenletsel, zoals hersenschuddingen. Voor het boek sprak hij met honderdvijftig van de ruim zevenhonderd Nederlandse patiënten die wanhopig naar Utah reisden. Wat hem opviel: bij de meesten verdwenen de klachten geheel of grotendeels. "Bij 85 procent is sprake van fors herstel."

Suïcidale gedachten

In Nederland krijgen jaarlijks 80.000 mensen een hersenschudding. Van die groep blijft een kwart zitten met blijvende klachten, zoals overgevoeligheid voor geluid of licht, moeheid en niet kunnen concentreren. De medische wereld spreekt van het postcommotioneel syndroom (PCS). Dit zorgt voor langdurige uitval op werk en school, spanning in relaties en kan zelfs leiden tot suïcidale gedachten.

Eric Hermans, auteur van Hersenherstel in Utah, samen met met dr. Alina Fong, eigenaar en directeur van Cognitive FX. Foto: Uit 'Hersenherstel in Utah'

Patiënten zoals Yvonne Berfelo zijn in Nederland aangewezen op revalidatiecentra, zoals de Vogellanden in Zwolle of ViaReva in Apeldoorn. Toch is er een alternatief met kans op herstel, want sinds 2016 reizen steeds meer Nederlanders af naar de privé-kliniek van dr. Alina Fong in Utah. Die zorgt volgens Hermans voor 'verbluffende' resultaten.

Overbezorgde types

Wat is het verschil met de Nederlandse benadering? Hermans, die op geen enkele wijze aan de kliniek is verbonden, legt uit: "Bij een MRI-scan kijken onze neurologen naar de hersenstructuur. Is die niet aangetast, wat bij een hersenschudding altijd het geval is, dan is er volgens hen niets aan de hand." Door deze benadering voelen patiënten zich volgens Hermans weggezet als overbezorgde types. "In Utah maken ze een functionele scan, waarbij ze zien welke hersendelen als gevolg van de klap onvoldoende functioneren."

Deze zogenoemde 'luie delen', die onvoldoende worden doorbloed, zorgen voor overbelasting van andere delen. "Hierdoor ontstaan de klachten", zegt Hermans. Tijdens de vijfdaagse therapie, genaamd Cognitieve FX (CFX) moet de patiënt opdrachten doen tijdens het scannen. "Alle delen van de hersenen worden uitgedaagd om aan het werk te gaan. Ook de luie delen." Sommige patiënten merken meteen al verbetering. Bij anderen duurt het langer. Bij een kleine groep werkt het uiteindelijk niet, stelt Hermans vast.

Placebo

Toch dekt niet één Nederlandse zorgverzekeraar de 20.000 euro die de trip gemiddeld genomen kost. Dat komt doordat de methode wetenschappelijk nog niet is bewezen. Er is geen onafhankelijk onderzoek gedaan. 'Daarom kan de behandeling niet zomaar aan iedereen worden aangeboden en zullen verzekeraars deze niet vergoeden', schrijft de Hersenstichting.

Veel neurologen zijn sceptisch. Zij stellen dat het onduidelijk is wat de scans precies meten. "Is die behandeling nou een placebo of werkt het echt?" zei Monique Lindhout, directeur van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, eerder dit jaar in Het Parool. "We weten het niet, want het ontbreekt aan gedegen onderzoek."

Dat is wel in aantocht, want de Hersenstichting steekt in samenwerking met Amsterdam UMC en UMC Groningen 200.000 euro in onderzoek naar de Utah-methode. De onderzoekers willen weten of CFX helpt als je na een hersenschudding langer last hebt van klachten. "De behandeling bij CFX is veelbesproken", zegt onderzoeker Marsh Königs (UMC Amsterdam). "Het is nu hoog tijd dat zorgverleners en patiënten beschikking krijgen over onafhankelijke informatie."

Database

Medisch socioloog Hermans betwijfelt of dit onderzoek de zorgverzekeraars gaat overtuigen. "De aantallen zijn te klein. En ze kijken tot een half jaar na terugkomst uit Utah." Hij pleit ervoor om over een langere periode onderzoek te doen bij meer patiënten. Als het aan hem ligt, gaan verzekeraars zo snel mogelijk over tot dekking van deze behandeling. "Onder de voorwaarde dat alle Utah-gangers verplicht deelnemen aan vervolgonderzoek. Dan bouw je een grote database op en kun je aanvullend onderzoek doen."

Het zou de samenleving juist kosten besparen, zegt Hermans, die patiëntvereniging Hersenletsel.nl aan zijn zijde weet. "Denk aan de arbeidsproductiviteit die verloren gaat, en de kosten voor revalidatie. Is CFX dan zo duur? Ik denk van niet." Yvonne Berfelo vindt het 'bizar' dat lotgenoten zelf geld moeten inzamelen voor een behandeling. "Als ik niet voor Utah had gekozen, lag ik nu nog thuis op de bank."