De verkiezingen in Zimbabwe lijken een gelopen race

Zimbabwe, ooit de graanschuur van Afrika, verkeert economisch in erbarmelijke staat. Woensdag zijn er verkiezingen. Waarnemers voorzien een schijnvertoning.

"Mocht wat ik in dit gesprek zeg worden beschouwd als een gevaar voor het staatsbelang, dan kan ik worden gearresteerd", zegt Peter Mutasa. Hij is vakbondsleider in Zimbabwe, en voorzitter van een coalitie van 91 maatschappelijke organisaties die het land enigszins leefbaar proberen te houden in een meedogenloos economisch klimaat.

Mutasa werd al meerdere keren gearresteerd door de politie, voor het laatst in januari 2019. Hij nam toen deel aan een demonstratie tegen hoge brandstofprijzen. "Ik ben vastgezet, geslagen, mishandeld." Toch vraagt hij geen asiel aan in de Verenigde Staten, zoals andere dissidenten doen. "Dit is zo'n mooi land. We moeten Zimbabwe zien te redden voor toekomstige generaties. We zijn al één generatie verloren."

Doodstraf op samenzwering

In 2019 werd in Zimbabwe het recht op demonstratie ingeperkt. Begin dit jaar werd ook de operationele vrijheid van niet-gouvernementele organisaties in Zimbabwe aan banden gelegd. Sinds vorige maand staan op kritiek op de regering (met als doel 'opzettelijke beschadiging van het landsbelang') gevangenisstraf en verlies van staatsburgerschap.

Wie samenzweert om de regering omver te werpen, riskeert binnen de kaders van deze nieuwe wet de doodstraf. "Onze democratie is afgeknepen", zegt Mutasa. "We leven de facto in een dictatuur."

Woensdag zijn er in Zimbabwe verkiezingen voor het presidentschap, het parlement en gemeenteraden. Daarbij staat aardig wat op het spel. Allereerst de democratie in Zimbabwe, dat zich in 1980 gewelddadig ontworstelde aan Britse overheersing.

Sancties en hyperinflatie

Maar ook de economie, die in een erbarmelijke staat verkeert sinds president Robert Mugabe in 2000 witte boeren begon te onteigenen. Zimbabwe kreeg sancties opgelegd door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie - ze zijn nog deels van kracht - en de landbouwproductie viel terug.

De hyperinflatie van 2008 ging de geschiedenis in als de op één na hoogste ooit gemeten. De resterende landbouw, evenals de mijnsector een belangrijke inkomstenbron, is geheel afhankelijk geraakt van kunstmest uit Belarus, Zuid-Afrika en China.

De inflatie, 176 procent in juni dit jaar, maakt levensonderhoud onbetaalbaar. Volgens de Verenigde Naties dreigt voor een derde van de 16 miljoen inwoners verhongering.

De verkiezingen gaan tussen tussen de zittende macht, president Emmerson Mnangagwa (80) en zijn ZANU-PF, en de grootste oppositiepartij, Citizen's Coalition for Change (CCC), die wordt aangevoerd door Nelson Chamisa (45).

Human Rights Watch waarschuwt voor geweld

Nadat Mnangagwa in 2017 zijn partijgenoot en -leider Mugabe met hulp van het leger had afgezet, won hij de daaropvolgende verkiezingen nipt, met 50,8 procent van de stemmen. De oppositie betwistte de uitslag en stapte naar de rechter. In Harare braken protesten uit, waarbij soldaten zes demonstranten doodschoten.

Human Rights Watch verwacht dit jaar een stembusgang met 'ernstige electorale gebreken' en waarschuwt voor geweldsescalatie. Vorige week arresteerde de politie veertig leden van CCC die waren samengekomen in een buitenwijk van Harare en daar een weg zouden hebben geblokkeerd.

De partij krijgt naar eigen zeggen geen toestemming bijeenkomsten te houden. Haar toegang tot de media is beperkt, want veel kranten en tv-zenders zijn in handen van de staat. In juni schrapte het Hooggerechtshof in Zimbabwe twaalf leden van oppositiepartijen van het stembiljet, twee prominente oppositieleden (van wie één parlementslid) werden dit jaar veroordeeld tot gevangenisstraffen.

CCC probeert de stemregistratie op orde te krijgen via de rechter. Diverse partijleden zeggen niet geregistreerd te staan bij het stembureau waar ze zich hebben ingeschreven. Non-profitorganisatie Team Pachedu analyseerde het stemregister en vond fout na fout: stemgerechtigde overledenen, dubbele registraties, een adres waarop 183 stemgerechtigden staan ingeschreven. Waarnemers uit onder meer de Europese en de Afrikaanse Unie zijn nu in Zimbabwe om toe te zien op een eerlijk verloop van de verkiezingen.

Lage opkomst verwacht

De opkomst zal, net als bij eerdere verkiezingen, beperkt zijn. Naar schatting een kwart van de bevolking woont in het buitenland, merendeels in Zuid-Afrika. Maar een stem per post is voorbehouden aan staatsburgers die werken op ambassades, bij de politie, in het leger en in de gezondheidszorg. Ook wonen miljoenen Zimbabwanen in afgelegen delen van het platteland en zullen de hoge brandstofprijzen een bezoek aan het stembureau in de weg staan.

Peter Mutasa, voorzitter van de overkoepelende vakbond Zimbabwe ZCTU, toen hij 2019 in Nederland was. Foto: Jean-Pierre Jans

Officieel is 20 procent van de bevolking werkloos, maar volgens economen moet je dat percentage verdubbelen voor een reëel beeld. Onafhankelijk econoom Vince Musewe laat weten: "De huidige wisselkoers van de Zimbabwaanse dollar ten opzichte van de Amerikaanse maakt het ondernemers bijna onmogelijk goederen in te kopen voor een goede prijs en om winst te voorspellen. Veel bedrijven zijn als gevolg dichtgegaan. Mensen proberen de eindjes aan elkaar te knopen."

Volgens een enquête van de Britse onderzoeksinstelling Sabi Strategy Group zou oppositieleider Chamisa bij eerlijk verloop van de verkiezingen 53 procent van de stemmen binnenhalen en president Mnangagwa slechts 40 procent. Vakbondsleider Mutasa verwacht dat bij een schijnvertoning de werkende klasse in opstand zal komen. "Die vechten terug. Ze moeten naar hun werk lopen, krijgen niet betaald, kunnen geen schoolgeld voor hun kinderen en ziekenhuisrekeningen voor hun families betalen - het zijn zware omstandigheden."