Nieuwe onderwijsminister sprak nog geen Nederlands toen ze naar school ging

Mariëlle Paul (56), de nieuwe demissionaire minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, geeft haar eerste interview met een lach en een traan op haar werkkamer. De inspirerende memo's van haar voorganger, met teksten als 'Van kansen wordt alles mooier', hangen er nog. Paul werkte zich razendsnel in en stelt zich nu, met de start van het nieuwe schooljaar, voor.

"Ik heb mijn vakantie ervoor afgezegd, maar dat is niet erg", zegt Paul met een glimlach. De koning moest terugkomen uit Griekenland om haar te beëdigen na het plotse vertrek van Dennis Wiersma. Anders dan bij de beëdiging van een heel kabinet, had Willem-Alexander alle tijd. "Dat was bijzonder. De mensen van het Kabinet van de Koning doen alles om je op je gemak te stellen, zodat je precies weet wat er gaat gebeuren. Toen het zover was en ik over het rode tapijt naar boven liep op mijn hakken, dacht ik: Niet vallen, niet vallen!"

Minister-president Mark Rutte had even nodig om bij Paul uit te komen, want wie wilde na de perikelen met Wiersma (die moest vertrekken na gedragsproblemen) nog demissionair onderwijsminister worden? "Je wordt vooraf wel gepolst of je de functie ziet zitten. Dus ik wist dat hij me ging bellen. En ik zag op mijn schermpje 'Mark Rutte' staan. Ik zei vrijwel onmiddellijk ja, omdat ik het onderwijsterrein ken", legt Paul uit.

Hoe hebt u het uw moeder verteld?

"Ik moest natuurlijk eerst mijn kaken op elkaar houden. Want er zijn dan allerlei formaliteiten, al die checks. Ik ben gewoon best wel braaf, dus ik heb de kaken ook op elkaar gehouden. Uiteindelijk heb ik het wel met mijn moeder gedeeld. Die was heel emotioneel. Toen werd ik zelf ook emotioneel."

Waar zat die emotie dan in?

"Ehm... dat zit hem eigenlijk ook wel in mijn verhaal - de minister begint nu zachter te spreken - het verhaal dat ik in dit land ben gestart als kind dat de taal niet spreekt. Ik word nu ook emotioneel..."

Dan schieten de tranen in haar ogen. Paul staart kort voor zich uit en haar woordvoerder zegt: Neem even je tijd."

Na een kwetsbaar lachje vertelt ze: "Ik sprak nog geen Nederlands toen ik naar school ging. Mijn ouders waren arbeidsmigranten en kwamen in de jaren '60 vanuit Pakistan hierheen. Mijn vader ging voor DAF werken. Ik ben in Geldrop geboren. Met behulp van mijn moeder leerde ik Nederlands. Een beetje aan de hand van liedjes en sprookjesboeken. Met name liedjes. Er was zo'n plaat, die ga ik ook ophangen op mijn kamer op het ministerie: 'Drie maal drie is negen, ieder zingt zijn eigen lied, drie maal drie is negen. Mariëlle zingt haar lied'."

"Ik realiseer me nu ik ouder word dat we dat in die tijd samen hebben gedaan, mijn moeder en ik: Geprobeerd de taal te leren. Als een juf je daarna op school vastpakt aan de hand en naar de klas brengt en je het gevoel geeft dat je welkom bent, een plek hebt, vormt dat vervolgens een belangrijke basis om nog meer dingen te leren. Je steeds verder te ontwikkelen en te integreren in de samenleving. Wanneer je het dan zoveel jaar later schopt tot onderwijsminister, dan raakt me dat."

Mariëlle Paul is de nieuwe demissionaire minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Foto: Guus Schoonewille

Heeft u veel reacties gekregen op uw plotse ministerschap?

"Berichtjes als 'Power to you' op sociale media, dat soort kreten. Privéberichten van vreemden die zeggen dat ze trots en blij zijn dat ik het ministerschap heb bereikt. Voor anderen kan het leven wél een strijd zijn, dat begrijp ik heel goed, maar dat maakt het ook gaaf om nu in deze positie te zitten. Om dingen te kunnen doen die bijdragen aan betere kansen voor alle kinderen die, ongeacht hun achtergrond, op achterstand staan."

Waarom zit u hier namens de VVD?

"Vanwege de filosofie achter onze partij. Het idee dat als je je best doet, je iets moois van je leven kunt maken. Zo benader ik mensen zelf ook, niet vanuit slachtofferschap. Ik heb nooit bij de VVD gemerkt dat men dacht: 'Mariëlle heeft een kleurtje, dus we moeten heel goed voor haar zorgen.' Natuurlijk worden in Nederland ook mensen geconfronteerd met discriminatie of anders bejegend vanwege hun huidskleur. Dat is heel slecht en daar moeten we tegen optreden. Maar ik heb dat gelukkig niet meegemaakt."

Wat stond er in het overdrachtsdossier dat Dennis Wiersma voor u achterliet?

"Dat dossier hebben ambtenaren hier uitstekend aangeleverd, met Dennis heb ik nog wel prettig app-contact gehad. Hij is even uit de lucht, begrijpelijk. De vier belangrijkste onderwerpen zijn en blijven: aanpak van het lerarentekort, verbeteren van de basisvaardigheden bij kinderen, werken aan kansengelijkheid en sociale veiligheid op scholen. Inmiddels kan ik sneller ingrijpen als scholen hun zaken niet op orde hebben."

Hoe heeft u gekeken naar de kwestie-Wiersma, die weg moest door zijn opvliegendheid?

(Paul laat een korte stilte vallen) "Er spelen dingen in mijn hoofd en qua gevoel. Hij was inhoudelijk met heel veel goede dingen bezig, dat heb ik vanuit de Tweede Kamer kunnen volgen. Dan is het naar dat die incidenten plaatsvonden. Ik weet niet wat er precies is gebeurd, ik was er niet bij, maar Dennis heeft zelf besloten om af te treden omdat het gewoon niet fraai was. Dan wordt het op een gegeven moment lastig om verder te gaan."

Wordt u zelf snel boos?

"Ik ben temperamentvol. Maar ik zal niet snel boos worden zolang mensen mij niet bedriegen, want ik wil graag samen dingen bereiken. In mijn uppie ga ik er niet komen."

Komt u hier als demissionair minister komend jaar louter op de winkel passen?

"Het kabinet is demissionair, maar daar hebben leerlingen, leraren en ouders geen boodschap aan. Dus ik wil juist doorpakken. Ik hoop ook, en heb er best vertrouwen in, dat de Tweede Kamer belangrijke onderwijsdossiers niet controversieel zal verklaren (in de ijskast zal zetten, red.). We zitten nog vol in de wedstrijd."

Leuk dat u dat zo zegt, want op de website van de VVD staat dat u graag voetbalwedstrijden analyseert! Bent u zo'n liefhebber?

"Ik hou van voetbal! Mijn club is Ajax sinds ik boven de grote rivieren woon."

Tot slot: ziet u zichzelf stiekem ook minister worden in een missionair kabinet?

"Ja, best wel. Ik ben maar net begonnen. Dit is nog maar het begin."