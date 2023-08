Woede in noodopvang over wat kittens moesten doorstaan

Drie kittens die uit een rijdende auto worden gegooid. Het is één van de vreselijkste dingen die Erik (64) en Agnes de Jong (54) hebben gehoord. Toch is het volgens hen afgelopen dinsdag gebeurd in Dronten. 'Gelukkig heeft één kitten het overleefd, maar de andere twee zijn overreden', zegt Erik.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Samen met zijn vrouw runt hij een kattenopvang aan huis in Swifterbant. "We hebben echt wel het nodige meegemaakt in de zeventien jaar dat we dit doen, maar dit is meer dan verschrikkelijk."

Een nette zakenman, zo wordt de man omschreven die dinsdag aan het einde van de dag met een kitten voor de opvang staat. "Hij had het diertje van de weg geplukt en in het dashboardkastje van zijn auto gelegd. Zo is hij hierheen gereden en vertelde ons wat er is gebeurd."

"Hij zei ons dat hij zag dat er drie kittens uit het raam van een rijdende auto voor hem werden gegooid. Op dat moment heeft hij in eerste instantie geprobeerd de kittens te ontwijken en is hijzelf gestopt op de Drontermeerdijk. Helaas moest de man al snel constateren dat twee kittens overreden werden, maar de derde wist hij gelukkig te redden", vertelt Erik.

Krijsen, bijten en spugen

Eenmaal bij de opvang is het nog een hele kluif om het beestje uit de auto te halen. "Hij was er verschrikkelijk aan toe. Krijsen, bijten en spugen is wat hij deed. We moesten echt de auto induiken om hem te pakken. Een dag later draaide het diertje al wat bij en nu kan ik hem aaien."

Via Facebook laat het stel in niet mis te verstane bewoordingen zijn ongenoegen uit over de gebeurtenis, in de hoop dat de dader wordt opgespoord. Het regent vervolgens reacties onder het bericht. "We hebben al honderden berichten gekregen van mensen die het net als wij niet kunnen geloven dat zulke mensen bestaan. Ze leven met ons mee en bieden aan het diertje wel te willen adopteren, maar dat doen we nog niet."

- Foto: Freddy Schinkel

Zoektocht

Erik en zijn vrouw willen eerst dat het katertje voorzien wordt van de juiste zorg. Zo is het beestje ontwormd en zal het later gechipt en gevaccineerd worden. Ook willen ze het diertje sociaal maken. Pas daarna wordt gekeken naar een nieuw baasje.

Van de 'nette zakenman' zijn verder geen gegevens bekend bij de opvang. "We hadden onze focus zo op deze kitten dat we ze helaas niet hebben genoteerd, maar we willen hem hartelijk danken voor wat hij gedaan heeft. Hopelijk komen we nog met hem in contact", zegt Erik.

- Foto: Freddy Schinkel