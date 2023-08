Frank Mekes (66) trekt op z'n motor door de Sahara

Praten met ras-Bergenaar Frank Mekes (66) is een reis rond de wereld in tachtig dagen. Hij bezocht zo'n driekwart van de aardkloot op de fiets. Een nieuw avontuur lonkt. Nu van de buitencategorie: Op z'n motor door de Sahara.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op 18 september draait hij de gashandel open voor een barre tocht met als eindbestemming Senegal of Gambia. "Alles bijeen", hij blikt even schuins weg, "toch gauw zo'n 15.000 kilometer. Heen en terug."

Luchtdoorlatend

Voor een groot deel door de oneindige, glooiende zandheuvels van de Sahara, de grootste woestijn op aarde. Een zandbak van 9 miljoen vierkante kilometer, die zich uitstrekt over meerdere landen in Afrika.

Na de oversteek bij Gibraltar doorkruist Mekes het Atlas-gebergte in Marokko, (betwist) West-Sahara en Mauritanië om vervolgens de Senegal-rivier over te steken.

De relatief veilige route langs de Atlantische kust is voor menig globetrotter al een pittige uitdaging. Maar Mekes heeft het snode plan om in Mauritanië honderden kilometers oostelijk de woestijn in te duiken met als bestemming de oase Atar. Reden? "Het schijnt daar verrekte mooi te zijn."

Zijn vinger beweegt over de uitgespreide Michelin-kaart langs rood-witte stippellijntjes. 'Tracks', sporen die meestentijds bedekt zijn door een laag Saharastof. En dat bij minimaal veertig graden. In een motorpak. Hij wijst op een stukje boven de knie: "Hier is het wel luchtdoorlatend, hoor."

'Werken is zonde van de tijd'

Gevaarlijk? Mekes haalt zijn schouders op. Hij is voor geen kleintje vervaard. Zoals toen hij in Colombia ternauwernood wist te ontkomen aan drie robuuste manskerels die het voorzien hadden op z'n spullen: "Reizen is ook een beetje geluk hebben."

Maar hij realiseert zich wel degelijk dat de woestijn onverbiddelijk is. Water, brandstof en techniek zijn sleutelwoorden. Ook al kan hij, als voormalig technisch specialist, vrijwel alles zelf aan zijn motor. Voor de kenners; een BMW F850 GS 'Adventure'

Een paar jaar terug ging Mekes met vroegpensioen. Hij wrijft met zijn handpalm over de kin met ruige baardstoppels: "Werken is zo zonde van je tijd." Jongensachtige blik in zijn blauwe ogen: "Zolang het fysiek nog kan, trek ik er op uit."

Afzien

Dat heeft hij trouwens al zijn hele leven lang gedaan. Ieder jaar zo'n zes tot acht weken. Meestal op de tweewieler. Tienduizenden kilometers trapte hij weg in Europa, Azië, Afrika en over de pampa's van Zuid-Amerika. Meestal in z'n eentje. Want niet iedereen is te porren voor zijn stijl van reizen. Meestal low budget met een tentje of, als het zo uitkomt, onder de blote hemel. Mekes houdt van afzien. Bovendien: "Als je alleen reist, ontmoet je sneller mensen, hoor je hun verhalen." Lachend: "En, eerlijk gezegd, ik wil ook niet te veel discussiëren over links- of rechtsaf slaan." Maar vanwege de veiligheid reist hij ditmaal toch samen met een maat, oud-marinier Ralph Lantinga.

Het thuisfront hoopt hij op de hoogte te houden met een positie-melder, waarmee hij ook tekstberichten kan zenden. En verder weet Lilian, zijn vrouw, inmiddels wel dat hij het reizen toch niet kan laten. Knipoog: "In een relatie moet je elkaar de ruimte geven, toch?"

Frank Mekes verhaalt over zijn reizen op zijn weblog: frankmekes.nl