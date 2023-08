Student Jaap niet echt blij na winst bij rechter

'Opgelucht? Nou, het is fijn dat de rechter mij in ieder geval deels gelijk gegeven heeft, maar het is hooguit een begin.' Degenen die hadden verwacht donderdag een blije Jaap Pesman te spreken, komen bedrogen uit. 'Daarvoor is er te veel gebeurd.'

De uit Asten afkomstige arts in opleiding raakte in conflict met zijn examinator van de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de student hadden de twee een moeizame verstandhouding tijdens zijn periode als coassistent in het Deventer Ziekenhuis. Hij werd onder meer zonder inhoudelijke reden gestraft met het lopen van twee extra coschappen. Pesman pikte dat niet en ging naar de Raad van State. Die concludeerde dat de universiteit daarover binnen twee maanden een nieuwe beslissing moet nemen.

"Het liep tussen ons voor geen meter. Waarom? Daar heb ik ideeën over, maar dat is speculeren", zegt Pesman (37). "Ik was niet de enige, maar ik ben wel uiteindelijk de enige die zich er niet bij heeft neergelegd. Tegen mij zei ze dat ze een heel naar gevoel bij me kreeg. Zo maar, uit het niets. En: je kunt maar beter niet de persoon die je het hele jaar beoordeelt tegen je in het harnas jagen. En meer van dit soort nauwelijks verhulde dreigementen."

Kritiek niet in dank afgenomen

Een coschap in een verpleeghuis, samen met een andere coassistent, verliep niet prettig. Die collega voelde zich zelfs niet veilig. "Dat hebben wij aangekaart, maar dat werd ons niet in dank afgenomen. Mijn collega slikte de gevolgen, ik niet."

Volgens Pesman deed de examinator er alles aan om zijn studie te laten mislukken. Door hem het etiketje 'moeilijk coachbaar' op te plakken op de afdeling waar de examinator ook als internist werkte. Richting ondergeschikten die Pesman moesten beoordelen. "Dan ben je kansloos. De universiteit houdt haar de hand boven het hoofd."

Niet goed uitgelegd

Pesman was het daarmee niet eens en probeerde zijn gelijk te halen. Het hoofd databescherming van de universiteit viel hem bij en ook de examinator professionele ontwikkeling stelde vast dat van gebrek aan coachbaarheid nooit iets was gebleken. "Integendeel zelfs."

Toch werd het een lange, frustrerende tocht. Die eindigde deze week dus bij de Raad van State. De bestuursrechter gaf Pesman deels gelijk maar sprak uit dat hij niet mag oordelen over het 'feitelijke handelen' van de examinator. Ook niet of haar beslissing terecht was.

Wel zegt de rechter dat de universiteit niet goed heeft uitgelegd waarom de Astenaar twee extra coschappen moest lopen en dat de universiteit binnen twee maanden een nieuwe beslissing moet nemen.

Vier coschappen gelopen

Na een pauze van anderhalf jaar door alle verwikkelingen heeft Pesman dit voorjaar zijn studie weer opgepikt. Na tussenkomst van de ombudsman kon hij op een andere locatie (Ziekenhuis Groep Twente) terecht. Daar heeft hij nu weer vier coschappen gelopen, met goed resultaat. "Ik doe mijn best en als het goed is, rolt er dan straks een diploma uit."

Was hij niet allang klaar geweest als hij in Deventer was gebleven? "Dat weet ik niet. Zou het bij die twee extra coschappen zijn gebleven? Misschien had ik er wel meer opnieuw moeten doen."

'Op een hele nare manier beschadigd'

Volgende zomer hoopt Pesman zich arts te mogen noemen. Maar daarmee is niet alle leed geleden. "Ik had het ontzettend naar mijn zin. Had bijna een 8 gemiddeld en veel fijne contacten in het ziekenhuis. Iemand heeft dat op een hele nare manier beschadigd. En de misstanden bestaan nog steeds, daar wordt niks aan gedaan."