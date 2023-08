Schooldirecteur hele vakantie bezig leerkrachten te vinden

'Eigenlijk ben ik gewoon weer aan vakantie toe', zegt schooldirecteur Elisabeth Rosema (38) van basisschool Het Scala in Amersfoort. Ze bedoelt het gekscherend, maar de kern van waarheid is overduidelijk. Het lerarentekort had een grote invloed op haar vakantie: 'Op de camping werd ik gebeld, de nieuwe leerkracht voor groep zes kwam toch niet. Ik zal de woorden maar niet herhalen die op dat moment uit mijn mond kwamen.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

"En toen was daar dus dat ene telefoontje. In de eerste week van mijn vakantie. Ik was al met mijn gezin op de camping. De nieuw aangenomen leerkracht voor groep zes belde, dat hij bij nader inzien toch liever op zijn oude school bleef werken omdat hij twijfelde over onze doelgroep. De school staat in een buurt met sociaal-economische achterstanden, waar wij juist proberen het verschil te maken."

"Maar goed, hij trok zich terug. Nog voor te zijn begonnen. En ik had acuut een probleem in mijn vakantie omdat ik al meteen wist dat het niet zomaar even kon worden opgelost. Ik zal de woorden maar niet herhalen die uit op dat moment mijn mond kwamen. O jee, daar gaat mijn vakantie, schoot ook direct door mijn hoofd. Want hóe ga ik dit oplossen, op een manier dat mijn team er zo min mogelijk last van heeft."

"Kijk, als schooldirecteur ben ik er verantwoordelijk voor dat alle docenten op een fijne manier voor hun eigen klas kunnen staan en zo min mogelijk versnipperde roosters hebben. En daar zat ik dan voor de tent, met een plotseling gat. Groep zes had opeens geen leerkracht meer. En hij was ook nog eens aangenomen als fulltimer. Zie die maar eens te vinden in de vakantie."

Werken vanaf de camping

"Het lerarentekort is ondertussen een hard feit waarmee wij als scholen te dealen hebben en dat de komende jaren ook niet is opgelost. Dat is allang bekend. Maar dat heeft wel pijnlijke gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, voor leerlingen die veel meer wisselende gezichten krijgen, voor schoolteams, schoolbesturen die hoge kosten maken om interim-krachten in te zetten en ja zeker, dus ook voor ons schooldirecteuren, die zich het hoofd breken over praktische oplossingen."

Aan het begin van de zomervakantie was er een tekort van 8500 docenten op basis- en middelbare scholen, bijna een kwart meer dan vorig jaar bij de start van de zomervakantie. Landelijk dreigt één op de negen klassen het nieuwe leerjaar daardoor zonder docent te moeten beginnen, blijkt uit berekeningen die deze site eerder deed.

"Vanaf mijn vakantieadres ben ik meteen gaan rondbellen en mailen. Dan moest ik inderdaad soms zeggen: sorry, mama moet echt nu even werken. En al was ik niet steeds bezig met zaken regelen of uitzoeken, mijn hoofd zat er wel vol mee. Ik lag er echt 's nachts wakker van. Dan zag ik het begin van het schooljaar steeds dichterbij komen. 'Wat als ik straks niemand heb voor groep zes?'"

Vlak voor de zomer kreeg Het Scala nog het predicaat Excellente School Foto: Cees Wouda

"Samen met mijn schoolbestuurder stelde ik zo gauw mogelijk een vacature op. Maar na twee weken hadden we nog geen enkele reactie. Gewoon nul. Niet verrassend - fulltimers zijn al helemaal nauwelijks te vinden - maar de spanning werd er niet minder van. Ik was er klaar mee. Belde opnieuw met mijn bestuurder: 'Laten we in vredesnaam een detacheringsbureau inschakelen'."

Eerder terug van vakantie

"Die bureaus inzetten is bijna het laatste wat schoolbesturen willen. Op die manier een interim-kracht regelen voor de klas is erg duur. En bovendien een tijdelijke oplossing. En niet onbelangrijk; het betekent dat leerlingen geen vaste meester of juf krijgen, maar een wisselend gezicht. En nou juist voor deze groep zes is een vertrouwde vaste leerkracht extra belangrijk. Daar heb ik wel zorgen over. Tijdens corona had nou net deze groep te maken met veel verschillende docenten door ziekte en verhuizing. Afgelopen schooljaar lukte het om de gezakte resultaten weer omhoog te krijgen en nu worden deze zelfde kinderen weer getroffen."

"Het werd dus toch een detacheringsbureau. Ik kreeg cv's doorgestuurd die ik kon vergelijken en plande afspraken in. Iedereen kon gelukkig op dezelfde dag. Ik ben er eerder voor van vakantie teruggekomen. Het maximaal haalbare was dat we één geschikte persoon konden vinden die drie dagen per week beschikbaar was. Dat zijn dan in ieder geval drie dagen ingevuld."

Stakende leraren en ander onderwijspersoneel tijdens een demonstratie tegen de te lage lerarensalarissen Foto: ANP

"En die andere twee dagen? Daarvoor zetten we een lerarenondersteuner in. Ze is een goede kracht en kan dit aan. Het is zoals het is. Heel veel scholen in Nederland vallen terug op zo'n soort oplossing omdat je gewoonweg niet anders kan. Het is al bijna geaccepteerd goed. Vreselijk vind ik het dat er zelfs scholen zijn die tijdelijk een vierdaagse schoolweek moeten invoeren, gewoon omdat er te weinig docenten zijn. Als ik daaraan denk, kan ik alsnog met een opgelucht gevoel maandag aan het nieuwe schooljaar beginnen."

Extra werk

"Samen met onze IB'er heb ik deze week alvast het klaslokaal van groep 6 ingericht. Normaal doet de eigen leerkracht dat, maar dat is nu veel te kort dag. De inrichting moet je ook afstemmen op de groep - kunnen ze in groepjes zitten? Moeten ze in rijtjes? Daarvoor moet je toch iets weten over hoe de leerlingen zijn. Ook het rooster heb ik vast voor de nieuwe kracht gemaakt. Wanneer geef je rekenles, wanneer is het gymlokaal vrij? Dat doen leerkrachten ook altijd zelf, maar die taak neem ik dan maar even waar."

"Als directeur probeer ik bij te springen waar ik kan, maar mijn tijd kan ik maar één keer besteden. Ik wil dolgraag mijn focus kunnen houden op de inhoud. Hoe gaat Scala het onderwijs geven dat we graag willen aanbieden? Zo hadden we een subsidie aangevraagd voor een project, veranderen ze opeens de spelregels. Ben je dáár weer druk mee."

"Ik had graag nog een plantje gekocht voor in het lokaal van groep 6 of gezorgd voor andere gezellige aankleding, maar daar kom ik niet aan toe. Maar dat komt straks vast goed. Ik zie er naar uit als ik maandag de uitgeruste kinderen weer zie met hun nieuwe rugzakjes en de ouders die op de eerste dag kort mogen blijven hangen voor een kop koffie of thee. Even de leuke dingen. En ja, daarna beginnen toch ook de hoofdbrekers weer. Want de interim-juf is natuurlijk maar tijdelijk..."