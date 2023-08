Uitgebreid overleg maakt plaats voor een lange stilte

De laatste maanden horen de omwonenden van de noodopvang bij het Autotron niets meer van de gemeente Den Bosch en het COA. Een schril contrast met voorheen. Ook al zijn er geen tot nauwelijks incidenten, het leidt wel tot onrust en onjuiste aannames.

Veel te klagen hadden de omwonenden van de noodopvang niet, tót het moment dat de noodopvang begin dit jaar met een jaar verlengd werd met het oog op de komst van een azc. Begin maart zouden de omwonenden van de noodopvang bijgepraat worden, maar die bijeenkomst werd afgezegd vanuit de gemeente omdat er niks te melden viel.

"Sindsdien hebben we niks meer gehoord vanuit de gemeente", zegt Aileen Schuurmans, een van de omwonenden die het Brabants Dagblad hierover gesproken heeft. Ze is eigenaar van een manege in de buurt. "Maar niet alleen van de gemeente, ook vanuit het COA horen we helemaal niks." Dat terwijl tot en met februari COA, de gemeente en omwonenden met enige regelmaat bij elkaar zaten. Tot en met september vorig jaar was het elke maand, daarna eens in de twee maanden. "Maar vanaf februari hebben we dus geen omwonendenoverleg gehad."

En dat is erg vervelend, volgens Schuurmans. Want in die overleggen kregen omwonenden ook te zien hoeveel gezinnen en alleengaande mannen er in de opvang zaten, hoe oud ze waren en of bewoners al een vergunning hadden. "Zo bleef je op de hoogte en konden we vragen stellen", aldus Schuurmans.

Hand in eigen boezem

Een woordvoerder van COA steekt de hand in eigen boezem over het uitblijven van deze overleggen. "Dat is erbij ingeschoten. Dat had nog voor de zomervakantie moeten gebeuren. Dat moet nu zo snel mogelijk na de vakantie", zegt hij. Waarom daarmee gestopt is, denkt Schuurmans wel te weten. "Ze veranderen er geregeld van locatiemanager en personeel en die weten niet van de afspraken die eerder gemaakt zijn."

Inmiddels is Jan Roelof Middeldorp de locatiemanager. Na Marloes van der Maas (van maart 2022 tot november 2022) en Stephanie Quaedvlieg (van november 2022 tot maart 2023) is hij de derde manager. Het is een geluid dat je in de buurt meer hoort: het COA zou volgens omwonenden bewust personeelsleden rouleren. "Want dan kunnen ze zeggen: 'Die afspraak is niet met mij gemaakt'", aldus Schuurmans. Die beschuldiging klopt volgens COA pertinent niet. "Natuurlijk niet", aldus de woordvoerder.

Volgens hem heeft het te maken met het grote aantal locaties in het land. "Per opvang wordt bekeken wie daar heen kan. Is het een startende opvang? Dan gaat er iemand heen die daar ervaring mee heeft. Draait de opvang al een tijdje? Dan kan je daar weer iemand anders naar sturen. Zo doen we dat ook met de noodopvang in Rosmalen en dat doen we ook in de rest van het land. Dit is dus niks bijzonders."

Steeds meer mannen?

Schuurmans is er niet voor niets scherp op. In 2015 en 2016 stond er op het terrein van Autotron een noodopvang met vooral alleengaande mannen. Zij zorgden voor overlast bij de manege van Schuurmans. Dat er nu gezinnen op de noodopvang zouden moeten zitten, zorgt dan ook voor rust in haar hoofd. Maar de laatste tijd zegt zij, een constatering die andere buurtbewoners ook doen, toch steeds meer mannen rond te zien lopen. "Ik heb er ook niet eens zoveel problemen mee, maar waarom communiceren ze dat dan niet? Dat is iets wat ik zelf moet zien, maar dat zou ik ook graag willen bespreken in een omwonendenoverleg."

De noodopvang bij het Autotron vanuit de lucht gezien. Foto: Marc Bolsius

Wat blijkt: ze heeft gelijk. Inmiddels zijn er op de noodopvang meer mannen dan eerder het geval is. "Het is nu zo'n 65 procent gezinnen en 35 procent alleengaande mannen. Het percentage gezinnen lag eerder een stuk hoger, dus het klopt wat ze in de omgeving zeggen", zegt de woordvoerder van COA. Hoe dat komt? Simpel, volgens COA: "Dat komt door de instroom. Er komen meer alleengaande mannen Nederland binnen dan gezinnen en daarnaast stromen de mensen van de noodopvang ook 'gewoon' door. Ten opzichte van het eerste jaar is de samenstelling dan ook inderdaad anders."

De gemeente is hiervan op de hoogte en laat weten: "We zijn structureel in contact met het COA, ook over de bezetting. De sfeer op de locatie is onveranderd, het is rustig en gemoedelijk en er vinden nog steeds nauwelijks tot geen incidenten plaats." Wat meespeelt in de onrust is het feit dat dus nog steeds niet bekend is waar het azc met 600 bedden in de gemeente Den Bosch komt. Eerst zou dat bekend worden in maart, maar dat werd niet gehaald. Uiteindelijk lag er al zo goed als een akkoord voor een opvanglocatie aan de Bruggensestraat in Rosmalen, maar dat klapte eind mei op het allerlaatste moment.

Graag zelf koken

Schuurmans en verschillende omwonenden denken ondertussen dat het niet bij een verlenging blijft als het over de noodopvang in Rosmalen gaat. Ook omdat COA een vergunning heeft aangevraagd om na de zomer kookunits te plaatsen op de noodopvang. Schuurmans: "Dan moet die noodopvang toch gewoon blijven? Anders doen ze dat niet."

Ook dat weet COA te nuanceren. "Bewoners geven aan dat ze graag zelf willen koken. De reden zit hem in het verlengen van de locatie tot maart 2024. Een langere duur van een noodopvang vraagt om andere voorzieningen. Op noodlocaties wordt er regelmatig gebruik gemaakt van versbereide kant-en-klaarmaaltijden. Dat is prima voor een wat kortere periode, maar daarna willen mensen vaak graag hun eigen voeding maken."

De nuancering vanuit COA neemt de onrust bij Schuurmans (nog) niet weg. Wie weet is dat wel het geval als de gemeente vertelt waar en wanneer een azc in de gemeente Den Bosch komt. Maar daar is het nog even op wachten. "In het belang van zorgvuldigheid communiceren we sowieso niet tijdens de zomervakantie over locaties", liet een woordvoerder van de gemeente vorige maand nog weten.