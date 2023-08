Tom (24) schittert op het hoogste podium voor dragqueens

De metamorfose naar The Countess maakt hem zielsgelukkig. Elke keer weer. Reken maar dat Tom Haegens (24) uit Middelburg dat zal laten zien tijdens Miss Continental in Chicago, 's werelds grootste podium voor dragqueens. 'Drag is zóveel meer dan een man in een jurk.'

In een veld met bijna vijftig dragqueens van over de hele wereld is Tom volgende maand de enige Nederlander. Hij mag in Chicago meedoen dankzij zijn plek in de top drie van de Queen of the North Contintental, de Europese voorronde van het showevenement. De andere twee queens die in Rotterdam succesvol waren, komen uit Italië en België.

"Drag zie ik als een vorm van kunst, als een verzamelnaam van alles waar mijn hart sneller van gaat kloppen", vertelt Tom bevlogen. "Zo groots als Miss Continental heb ik het mijn carrière nog niet meegemaakt. Ik wil daar de allerbeste versie van mezelf laten zien."

Tom Haegens: "Ik wil in Chicago de allerbeste versie van mezelf laten zien." Foto: Instagram

De in Amsterdam woonachtige Tom groeide op in Middelburg en trok jaren terug voor studie (art & design aan het Grafisch Lyceum in Rotterdam, red) de provincie uit. Via een vriend belandde de jonge Zeeuw in de ballroom scene, een uit Amerika overgewaaide subcultuur die populair is bij veel jonge LGBTQI+'en. Tijdens balls nemen jongeren het op de catwalk tegen elkaar op. "Ballroom en drag zijn niet hetzelfde, maar er komen ook wel dingen overeen", legt Tom uit.

De overstap naar drag volgde voor hem vanzelf. Niet voor niets keek Tom online veel naar RuPaul's Drag Race, het in Amerika populaire talentenjachtprogramma voor dragqueens. Tom: "Het was voor mij best een zoektocht om te ontdekken wat me aansprak. In Nederland is de dragscene klein. Door steeds meer mensen te spreken ben ik erachter gekomen welke vorm bij me past. Ik bezocht dragshows. Eerst alleen kijken en daarna zelf proberen."

In zeven jaar tijd heeft Tom zijn naam gevestigd als The Countess. Hij stond in tientallen shows en schitterde ook in de tweede televisiereeks van Drag Race Holland, de Nederlandse afgeleide van RuPaul's Drag Race. Ook leerde hij heel veel nieuwe mensen kennen en werkt hij inmiddels samen met professionele choreografen en bekende modeontwerpers.

'The Countess is allergrootste verlangen'

"Wat drag voor mij leuk maakt is het van a tot z uitstippelen van mijn creatie. Van hoe het eruit ziet en de fantasie erachter. Mijn illusies zien er gecompliceerd uit, maar zijn uitgedacht. The Countess en Tom zijn niet per se twee verschillende personen, ze lopen eerder door elkaar heen. The Countess kun je zien als mijn allergrootste verlangen, iets wat heel diep in Tom zit. Ze straalt zelfverzekerdheid uit, net iets meer dan hij."

The Countess in een outfit die ontworpen is door The Nightmare Disorder. Haar: dragqueen Vivaldi. Make-up en styling: Tom Haegens. Foto: Jonas Huckstorf

In de spiegel kijken en The Countess zien, maakt hem trots en gelukkig. "Drag is meer dan een man in een jurk. De hele scene straalt liefde en vrijheid uit. Iedereen kan zichzelf zijn en niemand heeft vooroordelen. Velen hebben een zware jeugd gehad en herkennen dat van elkaar. Ja, dat heeft in veel gevallen te maken met geaardheid, omdat er nog steeds anders op wordt gereageerd dan wanneer je binnen de norm past. De LGBTQI+-community wordt helaas nog steeds onderdrukt. Door mee te doen aan Miss Continental hoop ik daar op een positieve manier aandacht voor te vragen. Vrijwel elke queen ziet het als een roeping om iets los te maken bij anderen, zodat zij op een andere manier naar het leven kijken."

Nog even en Tom stapt met zijn koffers vol kostuums (acht in totaal) het vliegtuig in. Miss Continental duurt twee dagen - 2 en 3 september - en is opgedeeld in verschillende ronden, waarbij de deelnemers onder meer uitgebreid worden geïnterviewd en zichzelf in badkleding presenteren. Een jury kiest de winnaar. "De evening gown wordt het allermooist. Dan loopt iedereen in avondjurk en krijg je punten voor elegantie. Er gelden strenge regels, bijvoorbeeld over hoe ver de jurk boven de grond mag komen. Alles draait om geloofwaardigheid, de illusie. Voor dat moment heb ik heel hard gewerkt."

Tom wil in Chicago van elk moment genieten. "Het is voor mij een vette kans om daar te mogen staan. Ik kijk uit naar de rush, van het haasten voor een show en het moment dat het gordijn opengaat. Het gaat me natuurlijk om de hele ervaring, maar het blijft ook een wedstrijd. Dus wil ik winnen."