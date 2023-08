Geld en scharen voor afgebrande trimsalon in Breugel

Van de verzekering krijgt Rianne van de Wiel uit Breugel alleen de vriezer met ijsjes vergoed, nadat haar hondentrimsalon maandagmiddag volledig uitbrandde. Bekenden en onbekenden schieten haar nu te hulp met een inzamelingsactie.

Marian Graumans zette de crowdfundingactie direct na de brand op voor haar schoonzus Rianne van de Wiel. Haar trimsalon Ala Pluto aan de de Hooijdonk in Breugel ging maandag volledig verloren bij een felle brand. Omdat die ontstond in een bijgebouw - de salon zat in een omgebouwde paardenstal - is ze niet verzekerd. Daarnaast moeten ze binnenkort een gespecialiseerd bedrijf alle asbest laten verwijderen, die vrijkwam door brand. Via de crowdfundingactie vragen ze om donaties om alles op te ruimen en opnieuw te beginnen.

Eigen rekening

Van de verzekering heeft ze inmiddels de bevestiging dat die niks uitkeert. De brand in de trimsalon ontstond maandagmiddag door een accubrand bij een ebike.

De verzekering rekent alleen de vriezer met ijsjes tot de inboedel. De rest wat in de afgebrande trimsalon stond, is voor eigen rekening. "Omdat je iedere keer kleine dingen bijkoopt, kom je er nu pas achter hoeveel dat is."

Trimsalons schieten te hulp

Er is al ruim 5.000 euro opgehaald. Daarbij krijgt de getroffen onderneemster niet alleen steun uit eigen (klanten)kring, maar ook van onbekenden. Zoals hondentrimmers uit het hele land, nadat de inzameling online in een groep werd gedeeld.

Voor haar collega's is de brand ook een eyeopener. Veel trimsalons zitten een omgebouwde schuur of berging. "Nu blijkt dat zij niet verzekerd zijn in zo'n situatie."

Van de Wiel kan voorlopig terecht bij een bevriende trimsalon in Son. Wel heeft ze eerst nog een aantal spullen nodig. Na de brand vertelde ze dat ze zelfs geen schaar meer had. "Inmiddels heb ik scharen opgestuurd gekregen. Alle steun is hartverwarmend."

Van de Wiel is vastbesloten om de trimsalon opnieuw op te bouwen. Als tussenoplossing denkt ze aan een container op het erf. "Ik wil zo snel mogelijk weer aan de slag hier."