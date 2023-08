Pure Energie uit Enschede heft geen kosten voor terugleveren

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Enschedese stroomleverancier Pure Energie voert geen heffing in voor klanten die zonne-energie terugleveren. Dat zegt operationeel directeur Martijn Tielkes. Wel voegt hij daar een voorbehoud aan toe: 'Voor zover we nu kunnen overzien.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eerder deze week werd bekend dat energiebedrijf Vandebron klanten met zonnepanelen een heffing gaat opleggen van gemiddeld 10 tot 20 euro per maand, om kosten die het gebruik van zonnepanelen tot gevolg hebben te verrekenen. De verwachting is dat veel andere leveranciers dat voorbeeld volgen.

Herkenbaar probleem

Tielkes zegt dat de problematiek wel herkenbaar is. Klanten met zonnepanelen leveren op zonnige dagen goedkope stroom aan energiebedrijven. Die zijn verplicht dezelfde hoeveelheid terug te leveren, bijvoorbeeld 's avonds, als de stroom duurder kan zijn. "Als je heel veel klanten met zonnepanelen hebt, ga je dat verschil als leverancier serieus merken", zegt Tielkes.

Bij Pure Energie vallen de gevolgen om twee redenen mee. De verhouding tussen klanten met en klanten zonder zonnepanelen is zodanig dat er geen al te grote problemen ontstaan door het terugleveren. Tielkes wil uit concurrentieoverwegingen niet zeggen hoeveel klanten Pure Energie heeft. Ruim 30 procent van hen heeft zonnepanelen. Bij Vandebron is dat 40 procent.

Eigen duurzame energie

De tweede reden is dat Pure Energie hoofdzakelijk zelfgeproduceerde windenergie levert, aangevuld met 2 procent zonne-energie van eigen zonneparken. De hoeveelheid teruggeleverde energie van klanten is hierbij verwaarloosbaar. De totale hoeveelheid energie die Pure Energie produceert, is meer dan de klanten vragen.

Pure Energie is daardoor minder afhankelijk van de groothandelsmarkt. Ze moet er wel wat inkopen, om momenten op te vangen dat er onvoldoende zon is en er geen wind staat én omdat ze daartoe verplicht is. Alles bij elkaar leidt er echter toe dat Pure Energie geen hoge kosten heeft als gevolg van terug geleverde zonne-energie van klanten.

Stimulans

Pure Energie heeft geen oordeel over de maatregel van Vandebron, maar ziet er wel een stimulans in tot een slimmer energiegebruik. Tielkes zegt dat mensen bewuster stroom moeten gaan gebruiken: "De wasmachine overdag aanzetten en niet als het donker is."

Bovendien zullen dit soort maatregelen een stimulans zijn om bij huis energie te gaan opslaan. Tielkes zegt dat België op dat punt ver voor ligt op Nederland, omdat daar geen salderingsregeling meer is. De Tweede Kamer wil de Nederlandse regeling vanaf 2025 geleidelijk afschaffen.