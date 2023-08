Zo pakt Kampen de 'giftige peukenberg' aan

Als je erop gaat letten, zie je ze overal liggen. Hoe milieubewust we met z'n allen ook zijn geworden, de peuk belandt nog steeds massaal op straat. De impact op het milieu is groot. Daarom is de peukenbrigade in het leven geroepen. Kampen heeft de primeur.

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met z'n drieën struinen ze door de stad. Op zoek naar rokers en afval van rokers. Dit is de peukenbrigade. Een nieuw wapen in de strijd tegen peuken op straat. "De meeste rokers zijn zich helemaal niet bewust van de gevolgen voor het milieu."

Nederlandse rokers gooien naar schatting jaarlijks 8 miljard peuken van zich af op straat.

Dat is veel minder onschuldig dan het misschien lijkt, met name van filtersigaretten. Het filter is gemaakt van kunststof. Daarin blijven na het roken veel schadelijke en giftige stoffen achter, waaronder zware metalen en nicotine. Die lekken vroeg of laat weg uit de sigarettenpeuk en komen zo in het milieu terecht.

Peukenweer

Het is peukenweer, zoals projectleider Lars de Werd van onderzoeksbureau ABR het noemt. Droog en druk. Terrassen zitten vol en er zijn heel veel mensen op straat.

De Kamper Ui(t)dagen zijn in volle gang in het oude hart van de stad. Een braderie die al vijftig jaar lang elke zomer toeristen naar de stad moet trekken. Over een lengte van bijna 2 kilometer staan kramen op de Oudestraat. De bezoekers komen van heinde en ver.

Ruth Andreae (met peukenzuiger) en Eva van der Wolf. Foto: Freddy Schinkel

Er is duidelijk werk aan de winkel. Als je erop gaat letten, zie je ze overal liggen. Vaak klem in voegen van klinkers. Niet te tellen zoveel peuken.

Zakasbak

Het idee om er iets aan te doen, komt van Inge Verlaan, beleidsmedewerker bij de gemeente Kampen. De uitvoering is in handen van ABR uit het Noord-Brabantse Geffen. De aanpak behelst meer dan alleen het opruimen van peuken. De peukenbrigade geeft voorlichting, deelt zakasbakken uit met de strijdkreet 'Geef je peuk de zak', staat prominent op grote billboards in de stad, plaatst muurasbakken en trommelt ondernemers op mee te doen bij het aandacht vragen voor het probleem.

Een zakasbak? "Ja, daarin kun je een peuk veilig opbergen en in je zak doen." Veel rokers denken het goed te doen door de peuk in een put te gooien. "Niet doen", zegt Lars de Werd. "Zo komt het nog sneller in het oppervlaktewater terecht."

Zwerfafval hoort tot de drie grootste ergernissen. "Uit allerlei onderzoeken blijkt dat we de straten en pleinen graag schoon zien. Hoe schoner, hoe veiliger we ons voelen."

Dat de aandacht zich nu puur richt op de peuken, is volgens De Werd een goede zaak. Niet alleen vanwege de grote hoeveelheden op straat, maar ook vanwege de impact op het milieu.

Vogels stikken

"Neem bijvoorbeeld een filter van een sigaret. Die heeft een afbraaktijd van tien tot vijftien jaar en zit vol schadelijke stoffen die slecht zijn voor milieu, flora en fauna. Die rotzooi, waaronder kleine plastic deeltjes, belandt uiteindelijk via het riool in oppervlaktewater. Nog los van de voorbeelden waarbij vogels stikken in filters die ze binnenkrijgen."

Het bureau waarvoor hij werkt, doet veel onderzoek en enquêtes. "Ik heb weleens met rokers staan praten over zwerfafval. Dan vertellen ze dat ze afval altijd in een prullenbak gooien, maar al pratend gooien ze de peuk op straat. Dat zien veel mensen niet als afval, maar dat is het dus wel degelijk."

De peukenbrigade moet er vooral voor zorgen dat die boodschap doordringt. "We gaan niet met het vingertje wijzen. We praten met mensen. Bewustwording is de eerste stap op weg naar succes."

Lars de Werd van de Peukenbrigade Foto: Freddy Schinkel

Lars de Werd is vandaag op pad met Eva van der Wolf en Ruth Andreae. De reacties op hun campagne zijn opvallend positief. Goed dat ze er iets aan doen, klinkt het alom. Ook van rokers, die blij zijn met de zakasbak die ze krijgen aangeboden. "Soms weet je niet wat je ermee moet en gooi je een peuk uit ellende op straat. Dan is dit een goede oplossing", zegt een man uit Mijdrecht.

Van der Wolf en Andreae. spreken rokers aan. De vraag is vaak: wat doe je straks met de peuk? Zo komt het gesprek op gang. Andreae is met een speciale peukenzuiger in de weer en krijgt spontaan hulp van voorbijgangers. Daar liggen er ook nog veel, krijgt ze vaak te horen.

Michiel de Groot, voorzitter van de ondernemersvereniging, kijkt het tevreden aan. "Het is mooi dat we met z'n alleen de stad nog beter schoonhouden. Kleine moeite, groot plezier." De gemeente verwacht van de ondernemers dat ze hun eigen straatje schoon houden. "Hoe minder er ligt, ook aan peuken, hoe beter ook voor ons."

Elders in het land

De peukenbrigade gaat in totaal zes keer op pad in Kampen. De leden delen in totaal 10.000 zakasbakken uit. Als de proef slaagt, volgt een uitbreiding naar wijkwinkelcentra in deze gemeente. Andere gemeenten kijken vol belangstelling naar deze nieuwe aanpak. De Werd hoopt dat het voorbeeld elders in het land snel navolging krijgt. "Gemeenten kunnen me altijd bellen."

En wat gebeurt er met de vele duizenden peuken die de brigade van straat vist? "Die bewaren we. Het idee is er een kunstwerk van te maken."

- Foto: Freddy Schinkel