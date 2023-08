83 jaar en nog een keer vader: hoelang blijven mannen eigenlijk vruchtbaar?

Acteur Al Pacino (83) kreeg onlangs zijn vierde kind, collega Robert De Niro was 79 toen hij voor de zevende keer vader werd, en Mick Jagger van The Rolling Stones verwelkomde op 73-jarige leeftijd zijn achtste spruit. De vruchtbaarheid van vrouwen vermindert met de jaren, maar hoe zit dat bij mannen? Kunnen zij altijd kinderen blijven verwekken? We vragen het aan Liliana Ramos, klinisch embryoloog en hoofd van het fertiliteitslaboratorium van het Radboudumc in Nijmegen.

Wat is het verschil tussen de vruchtbaarheid van mannen en van vrouwen?

"De vrouw maakt een eicel aan die nodig is om een nieuw leven te maken voordat ze zelf geboren is. De eicel bevat de helft van het DNA van het uiteindelijke kind. Eicellen worden al gevormd een aantal weken na de bevruchting, dus als een vrouw zelf als baby in de baarmoeder zit. Daar groeien de cellen in aantal en rijpen een beetje door. Het aantal eicellen dat een vrouw heeft staat al bij haar geboorte vast. Ze wachten met uitrijpen tot in de puberteit de menstruatiecyclus start. Na verloop van tijd raken de eicellen op, meestal rond de menopauze. Vanaf dat moment wordt een vrouw niet meer zwanger."

"Mannen maken zaadcellen aan: het sperma. Die bevatten de andere helft van het benodigde DNA voor nieuw leven. Maar als kind heeft een man nog geen zaadcellen, alleen stamcellen die later de basis worden voor zaadcellen. De stamcellen worden gevormd als de foetus in de baarmoeder zit, en slapen tot de puberteit. Dan beginnen de stamcellen in rap tempo verder te delen. Het DNA wordt daarbij gekopieerd en de cel zal zich uiteindelijk ontwikkelen tot een zaadcel."

"De zaadcel heeft een staart voor de aandrijving en een aerodynamische vorm om efficiënt door vrouwelijke organen en vloeistoffen te kunnen bewegen. Ook heeft hij een ovaal kopje met een kapje, de acrosoom, met enzymen die nodig zijn om door de wand van de eicel te dringen. Het mannelijk lichaam maakt dagelijks tientallen miljoenen zaadcellen aan. De productie gaat altijd door. Ze raken dus niet op zoals bij een vrouw."

Betekent dat dat een man tot zijn dood nog een kind kan verwekken?

"In principe kan dat wel. Mannen kunnen tot hun dood zaadcellen aanmaken, maar de kwaliteit ervan neemt wel af met de jaren. Ook de hoeveelheid testosteron in het lichaam daalt met de leeftijd, dit is een van de belangrijkste stoffen in de productie van zaadcellen. Daarmee wordt ook de kwaliteit van het zaad minder. Vergelijk je het zaad van een 25-jarige met dat van een zeventigjarige, dan zal je duidelijke verschillen zien. Lang wachten voor je kinderen probeert te krijgen is dus niet zonder risico's."

Over het algemeen geldt bij vrouwen: hoe ouder de eicellen, hoe minder kans op een zwangerschap. Hoe zit dat bij mannen?

"De beste leeftijd voor de zaadproductie bij een man is tussen de 18 tot 35 jaar. Afhankelijk van de vruchtbaarheid van de man zitten er soms wel honderd miljoen zaadcellen in een ejaculaat. Om deze productie op peil te houden moet het DNA meermaals gekopieerd worden uit een stamcel. In dit proces worden af en toe ook fouten gemaakt in het kopiëren van het DNA. Hoe ouder de man, hoe vaker de stamcellen zijn gekopieerd, hoe vaker foutjes kunnen ontstaan. Gemiddeld zitten er in het DNA dat via de vader wordt doorgegeven vier keer vaker een foutje dan in het DNA dat via de moeder wordt doorgegeven."

"Veel van deze foutjes komen bij het kind niet tot uiting, omdat ze DNA-gebieden raken die niet veel betekenen voor de functie van het lichaam. Maar raken ze wel een gen met een bijzondere functie, dan krijgen deze kinderen in verhouding vaker een genetische afwijking. Via het DNA van de vader worden meestal neurologische afwijkingen zoals autisme of schizofrenie doorgegeven. Niet alle kinderen die de afwijking hebben meegekregen ervaren problemen, maar de kans op het ontstaan van deze ziektes is bij oudere vaders groter dan bij jonge vaders. Als een man op hoge leeftijd een kind krijgt, gaan bij mij dus alle alarmbellen rinkelen."

Hoe groot is de kans überhaupt dat een vrouw zwanger raakt als ze met haar partner probeert een kind te verwekken?

"70 tot 80 procent van de jonge vrouwen is binnen één jaar zwanger. Dit is afhankelijk van de vruchtbaarheid van zowel de vrouw als haar partner. Bij een jong stel waarbij alles optimaal mee zit, moet het binnen 6 maanden tot een jaar lukken. Als het binnen twee jaar niet lukt om zwanger te worden dan is het advies om naar een vruchtbaarheidskliniek te gaan. Bij aandoeningen die de vruchtbaarheid kunnen verminderen is dat direct het advies. In Nederland komen vruchtbaarheidsproblemen voor bij 17 procent van de paren tussen de 20 en 40 jaar. In de helft van de gevallen ligt het aan de man. In een gemiddelde basisschoolklas met 30 kinderen is 1 op de 30 kinderen een ivf-kindje. Wereldwijd gaat dat dus over miljoenen kinderen."

Kun je er als man iets aan doen om de spermakwaliteit zo lang mogelijk op peil te houden?

"Voor een optimale bevruchting is zowel een gezonde zaadcel als een gezonde eicel nodig. We hebben niet alles in eigen hand, maar kunnen wel bijdragen door een gezonde leefstijl aan te houden. Kijk uit met roken, drinken en drugsgebruik. Ook het gebruik van testosteron en vitaminepreparaten kan de kwaliteit van het sperma negatief beïnvloeden. Lichaamsbeweging is goed, overgewicht kan zeer nadelig zijn. Maar ook je beroep of medicijngebruik kan van invloed zijn. Bij genetische problemen valt er niet zoveel te verbeteren met een gezonde leefstijl, maar je kunt wel erger voorkomen. Alleen zo bereik je het primaire doel: een gezond kind op de wereld brengen."