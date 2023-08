'De teloorgang van de Zeeuwse natuur doet pijn'

Op zijn zesde album, dat vrijdag uitkomt, graaft Broeder Dieleman opnieuw diep in de Zeeuwse ziel. 'Als ik iets moet doen wat tegen mijn hart ingaat, dan blokkeer ik gewoon.'

Oh mijn ziel, zo heet de plaat. Broeder Dieleman (Axel, 1976) nam het album op bij - en met steun van -Theaterproductiehuis Zeeland. De troubadour deed dat samen met onder anderen de Amerikaanse singer-songwriter Baby Dee, Peter Slager van BLØF, zijn vaste kompaan Pim van de Werken en andere muzikaal gelijkgestemden. Een monoloog van Dieleman aan de hand van zeven trefwoorden.

De slimste mens

"Tegenwoordig word ik ook voor programma's zoals De slimste mens gevraagd. Op1, De Wereld Draait Door, ik heb ze allemaal wel eens aan de lijn gehad. Maar als het niet over mijn vak gaat, doe ik het niet. In deze tijden is het niet makkelijk om op een serieuze manier te spreken over het dialect of waar ik mee bezig ben. Het moet allemaal amusement zijn. Ik ben al tien jaar niet van mijn onderwerp afgeweken en doe geen concessies. Dat is niet altijd makkelijk, maar als ik iets moet doen wat tegen mijn hart ingaat, dan blokkeer ik gewoon."

Dialect

"Ik zing in het Zeeuws over Zeeland. De taal is de essentie van de cultuur. Dat mijn muziek landelijk zo aanslaat, heeft mij nooit verbaasd. Ik geloof in mijn onderwerp en in de universaliteit van het lokale. Dit nieuwe album is gefinancierd door Motel Mozaïque, het festival in Rotterdam. Een andere plaat is betaald door Le Guess Who. Dat zijn festivals die heel trouw zijn aan mij als muzikant. Die steun heb ik altijd een beetje gemist in Zeeland, terwijl ik zo diep in het dialect zit. Instanties tonen weinig interesse in wat ik doe. De dialectvereniging heeft mij nog nooit benaderd. Omroep Zeeland draait mijn muziek niet in de reguliere programmering."

"Ik waak ervoor om bitter te worden, maar het verbaast me wel. Het zegt iets over het zelfbeeld van Zeeuwen. Zij geloven niet echt in hun eigen cultuur. Het is altijd alleen de buitenkant, zoals Zeeuws Meisje. Dat is nog steeds populair, terwijl het een seksistisch symbool is. Door dat zo groot te maken, doe je al het andere te kort. Onze cultuur is echt rijker dan dat."

'Ochtendvier' is een van de tien nummers op het album 'Oh mijn ziel'. Peter Slager vertaalde Morning fire van Baby Dee in het Zeeuws:

Rouw

"Oh mijn ziel noem ik een rouwplaat. Het album gaat over de natuur die verdwijnt. We hebben in Zeeland nu een provinciebestuur dat zegt: de natuur heeft voor ons geen prioriteit. Terwijl de wereld in de fik staat! Ik vind dat van een hooghartigheid die haar weerga niet kent. In mijn korte leventje heb ik de natuur zien veranderen en het landschap zien verworden tot wat Roompot ervan maakt. Onze provincie piept en kraakt door het toerisme, de dorpen die leeglopen en de enorme industrialisatie."

"Als kind leerde ik: door de Bijbel en de natuur spreekt God. De natuur is altijd mijn houvast geweest, ik zag het als iets heiligs. Dat gold ook voor mijn ouders. Mijn moeder kon lyrisch praten over de clematis in de tuin, de merels en de grootsheid van de zee. Maar als ik nu aan de kust ben, is er nergens meer ongereptheid. Ik zie alleen maar windmolens, industrie en toerisme. Dat doet wel pijn. Dat waar de toeristen voor komen, is niet wat ons als samenleving bindt."

Verdriet

"Alles waar mijn ouders in leefden - hun wereld, hun taal, hun ideeën - bestaat niet meer. Al die veranderingen en de teloorgang van de dingen hebben onze maatschappij uitgehold. Dat gaat gepaard met verdriet. Ik lees bijna geen kranten meer, omdat ik dan zoveel wanhoop zie. Die doet mensen rare sprongen maken. Kijk maar naar al die samenzweringstheorieën. Die zijn een reactie op een wereld waarin mensen geen grip meer hebben. Ik vind dat in elk geval heel lastig om nog grip te krijgen."

Baby Dee

"Ik was al fan van haar toen zij een jaar of tien geleden in Zeeland kwam wonen. Toen heb ik haar een mailtje gestuurd en ze zei: kom maar langs. Sindsdien zijn we bevriend. Ik was meteen door haar muziek gegrepen. Die komt van zo diep en raakt mij meteen. Geleidelijk zijn we steeds vaker samen muziek gaan maken. Voor dit album hebben we bijna alle liedjes samen geschreven, gewoon in haar studiootje achter haar huis in Geersdijk. Ze heeft ook inhoudelijk meegedacht en is heel goed thuis in de kerkmuziek. Op het album speelt ze haar eigen mars, als een soort intermezzo: Dee's March. Dat is echt helemaal van haar."

Psalm 42

"De titel van het album is ontleend aan Psalm 42. Dat is een psalm die iedereen kent, maar waarvan ook iedereen een andere vertaling heeft geleerd. De een zegt 'De moede hinde', de ander 'Het hijgend hert'. De melodie is echt prachtig. Ik kom niet meer zo vaak in een kerk, maar die melodie leeft voort. Het is een brokstuk van wat we hadden. Maar het is er nog wel. Op deze plaat verbindt het Baby Dee en mij. Wij konden de muziek meteen samen spelen, zonder te oefenen. Dat een melodie mensen verbindt, is zo machtig mooi en krachtig. Superreligieus eigenlijk."

Houvast

"Voor mij is niet de muziek zelf een houvast, maar wel de gezamenlijkheid van de muziek. Het zorgt voor een soort gemeenschap: samen zingen, samen muziek maken, samen praten over dingen. Ik ben opgevoed in een kleine gemeenschap, waar je altijd in contact was met de ander. Dat probeer ik door muziek vast te houden. Dat is ook hoe ik me als kunstenaar in de samenleving beweeg. Het is niet alleen maar nostalgie. Ik gebruik heel veel dingen van vroeger, maar mijn plaat gaat over het nu."

"Die gezamenlijkheid van met z'n allen een album opnemen, daar hou ik enorm van. Bij elkaar gaan zitten en dan maar zien wat eruit komt. Op zulke momenten ben ik trots dat ik met mensen zoals Baby Dee en Peter Slager mag samenwerken. Als ik daaraan denk, schiet ik al vol. Dat heb ik gewoon bereikt in mijn leven! Dan kunnen De slimste mens en De Wereld Draait Door me gestolen worden."

Broeder Dieleman speelt zondag op Zomerfestival Retranchement. Zijn album Oh mijn ziel presenteert hij op 26 en 27 augustus met (uitverkochte) concerten op Zeeland Nazomerfestival.