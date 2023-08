Neeltje (90) moet stoppen met roken in verzorgingshuis

Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) gaat de sigaret, de sigaar, de pijp, de e-sigaret en al het andere waar rook uit komt in de ban doen. Vanaf 1 oktober dit jaar mogen ouderen in hun eigen appartement niet meer roken. Neeltje Doruijter (90) uit Sint-Michielsgestel is er helemaal niet blij mee.

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Na het rookverbod op de appartementen volgen er nog stappen om het roken ook uit te bannen op alle terreinen van de zorgcentra van deze zorggroep, met huizen in Boxtel, Liempde, Esch, Sint-Michielsgestel, Kaatheuvel, Loon op Zand, Waalwijk en Rijen. Dat algehele rookverbod gaat in 2025 in.

"Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat we deze stappen niet al veel eerder hebben gezet. In cafés, bij scholen, pretparken, op stranden en op tal van andere plekken geldt al een gedeeltelijk of geheel rookverbod. Wij zijn een zorginstelling en zorgen voor ouderen. Dan is het logisch dat je je ook zorgen maakt over de gezondheidsschade die rokers kunnen veroorzaken aan anderen. Dus ook onze mensen die hen verzorgen", zo stelt voorzitter van de raad van bestuur van Zorggroep Elde Maasduinen Miranda de Vries.

Vandaar dat Zorgroep Elde Maasduinen (ZGEM) de laatste maanden heeft gewerkt aan een stappenplan om het roken te verbieden. "Achter de schermen zijn al heel wat overleggen geweest met de teams, de cliëntenraad en allerlei betrokkenen hierover. Er is veel draagvlak voor. Alleen werd wel aangedrongen op regels die heel helder en duidelijk zijn. Dus is de eerste stap nu niet meer roken in de appartementen. Dat gaat 1 oktober in."

Personeel mag ook niet meer roken

Vanaf begin volgend jaar krijgen ook alle medewerkers de opdracht niet meer te roken tijdens een door de werkgever betaalde pauze. "Zij mogen in hun eigen tijd of tijdens een onbetaalde pauze nog roken. Dan volgt in 2025 dat we ook op de terreinen van de zorgcentra van Elde Maasduinen niet meer roken. Bij de Thuiszorg vragen we onze cliënten al of ze niet meer roken vlak voordat de thuiszorg hen komt verzorgen. We vragen of ze de woning dan willen ventileren, graag een uurtje voordat de zorg komt."

Via een brief zijn inmiddels alle bewoners van de zorgcentra én hun familie op de hoogte gebracht van het rookverbod dat met een drietrapsraket wordt uitgevoerd. Frans van der Waal vindt het belachelijk dat het nu allemaal zo snel wordt ingevoerd. "Mijn moeder Neeltje Doruijter woont in De Beemden in Sint-Michielsgestel, is negentig jaar en rookt al zeventig jaar. Dat rokertje is het enige wat ze nog heeft. Met af en toe een wijntje. Moet je dat dan afpakken?"

Overgangssituatie

Van der Waal rookte zelf ook maar is blij dat hij er al een tijd mee gestopt is. "Ik snap dat ze er iets aan willen doen. Maar vijf jaar eerder dan wettelijk verplicht? Dan ben je weer dat braafste jongetje van de klas. Zoals wij als Nederland overal het braafste jongetje mee willen zijn. Je kan ook denken aan een soort van 'uitsterfconstructie', een overgangsperiode om het roken uit te bannen."

Neeltje Doruijter geeft zelf aan dat ze het verschrikkelijk vindt, dat rookverbod. "Ik heb geen balkon waar ik kan roken. Maar ik ben ook niet van plan te stoppen. Misschien zoek ik wel weer een huurhuisje in Den Dungen. Dan ga ik daar wel wonen." Haar zoon hoopt dat ZGEM eerder van andere dingen werk maakt. "We missen al tijden een paar tafeltjes en stoeltjes buiten bij het restaurant. Dan zou moeder daar nog een een paar jaar een sigaretje kunnen roken."

Miranda de Vries meldt dat er een groot draagvlak is om het rookverbod in te voeren. "Dat blijkt wel uit het feit dat mijn telefoon niet roodgloeiend staat bij de invoering van het verbod om nog te roken op de appartementen. Iedereen snapt dat we dit besluit nemen."

Foto: jan zandee