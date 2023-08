Buurt 'kotst op deze wijk', nu grijpt burgemeester hard in

Kempenaar gold tot voor kort als een vrij rustige wijk. Sinds een jaar of twee is dat anders. Nu de overlast steeds extremere vormen begint aan te nemen, stelde Ineke Bakker, waarnemend burgemeester van Lelystad, een samenscholingsverbod in. Buurtbewoners hebben er een hard hoofd in dat de situatie erdoor zal verbeteren.

Angelique (20) woont met haar zoontje van anderhalf en haar ouders vlak bij het schoolplein van het Mozaïek, geliefde hangplek voor de overlast gevende jeugd. Nog niet zolang geleden werd er vuurwerk bij hen in de tuin gegooid, waardoor brand ontstond. Het gezin deed aangifte, maar er wordt voor hun gevoel weinig mee gedaan. "We hebben beelden waarop je hun gezichten kunt zien, we weten hun namen, maar daar kan de politie niks mee", vertelt Angelique, die sommige jongens kent van school. Schattingen over de leeftijd van de jongens lopen uiteen van 14 tot 24.

Geen wijkvereniging

"Ik heb 32 jaar met plezier in Kempenaar gewoond", vertelt Angelique's moeder. Zij en haar partner willen niet bij naam genoemd worden. "Maar sinds dit gedoe begonnen is, kots ik erop."

Bij vuurwerk gooien en brandstichting blijft het niet. Meerdere buurtbewoners spreken van vechtpartijen, bedreigingen, intimidaties en vandalisme. Mensen die honden uitlaten doen er goed aan de verveelde jongens te ontwijken als ze niet willen worden nageroepen.

"Ik laat mijn kleindochter niet langs de plekken fietsen waar de hangjeugd is", zegt Ivon Ruben (74). Zelf heeft ze er minder last van, maar ze kent de verhalen maar al te goed. Een buurtbewoonster kwam bij haar aan de deur om ernaar te informeren. "Maar een wijkvereniging is er niet. Was die er maar, dan zou het niet zo uit de hand lopen."

Ze is niet de enige inwoner die de overlast wijt aan een gebrek aan sociale cohesie in de buurt. Buurman Barry Huijsen (44), die onlangs nog een in de fik gestoken container stond te blussen: "Er is helemaal niks voor die jongens te doen, zeker in de zomer. Ze komen uit gezinnen die niet op vakantie gaan, waar armoede is. Een beetje kattenkwaad hoort erbij, maar de laatste maanden wordt het wel steeds extremer." Ook de vader van Angelique verzucht dat er geen jeugdhonk is voor de jongens om zich te vermaken.

Eigenste rechtertje spelen

Dat het samenscholingsverbod het probleem zal oplossen, betwijfelen ze dan ook ten zeerste. Huijsen: "Het probleem gaat zich verplaatsen. Ze vinden wel een andere plek om naartoe te gaan. En bang voor de politie zijn die jongens echt niet, hoor. Die maakt ze niks. In het ergste geval moeten ze even mee naar het bureau, dan staan ze binnen de kortste keren weer buiten."

"Mensen zijn bereid eigen rechter te gaan spelen, zo beu zijn ze het. Het is meerdere keren gebeurd dat buurtbewoners met messen achter de jongens aanrenden", vertelt Angelique. Haar moeder bevestigt: "Ik had er laatst bijna één te pakken. Als dat was gelukt, had ik hem een ram verkocht." Volgens het gezin zit de wijkagent 'letterlijk met zijn handen in het haar'.

Het samenscholingsverbod betekent dat iedereen die met meer dan twee personen bij elkaar komt en overlast veroorzaakt, een boete kan krijgen. Over drie maanden kijkt de gemeente of het verbod kan worden opgeheven.