Wantrouwen over cijfers ingezamelde softcups in Breda

Na twee pilots om bier in softcups te tappen op Koningsdag (60 procent softcups ingezameld) en het Breda Jazz Festival (85 procent) zijn het gemeentebestuur en de horeca overstag. De keuze voor een duurzaam systeem is gevallen op softcups. De pilots bevielen de horeca zo goed dat ze bij allerlei evenementen softcups inzet, zoals bij de Bredase Havenfeesten.

Ook Elisah Pals van Zero Waste Nederland vertrouwt het niet. "De metingen van de inzamelpercentages van het softcupsysteem zijn gedaan door CircularPET, de commerciële partij achter het softcupsysteem. Niet door een onafhankelijk bureau. Het is de slager die zijn eigen vlees keurt."

Horecawoordvoerder Johan de Vos vindt het jammer dat de critici geen navraag gedaan hebben: "Het is duidelijk dat deze mensen zich niet verdiept hebben in het gebruikte systeem. CircularPET is een onafhankelijk bedrijf. Zij voeren de controles uit over de ingezamelde bekers en geven daarna een certificaat af. Wij als horeca komen daar niet aan te pas."