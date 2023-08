Dit bedrijf maakte een regenboogdak van 55 vierkante meter

Mathieu van der Poel naar de Profwielerronde van Etten-Leur? 'Daar moeten we iets mee doen', dachten Jack en Bart Huijgens van Huijgens Verhuurbedrijf uit Halsteren. Het resultaat: een regenboogdak van 55 vierkante meter.

Aan de Anna van Berchemlaan is de opbouw voor de ronde van zondag in volle gang. De VIP-tent van 500 vierkante meter is af, tafels en stoelen staan klaar om opgesteld te worden. De tenten komen dit jaar voor de tweede keer van Huijgens Verhuurbedrijf.

Wie weleens evenementen of feestjes in West-Brabant bezoekt, heeft waarschijnlijk al in een van de tenten van Huijgens gestaan. Zo levert het bedrijf onder andere tenten aan ProefMei, JazzBoz, de Foodstoet en de Koos Moerenhout Classic. En deze morgen waren vader en zoon Huijgens nog bezig met de opbouw van een trouwlocatie.

Regenboogtrui

Toen ze hoorden dat Mathieu in Etten-Leur zou rijden, besloten ze een dag later aan de koffietafel dat ze daar wat mee wilden doen. Ze kwamen op het idee om een deel van het witte zeil op het dak te vervangen door de regenboog, als verwijzing naar de trui die wereldkampioen Mathieu van der Poel nu een jaar mag dragen.

"Echt een goed idee hè, voor aan de koffietafel. Normaal verzin je zoiets met een biertje erbij", lacht Jack, die samen met zoon Bart eigenaar is van het bedrijf waar ook zijn dochter en schoonzoon werken. "Ik sprak Koos Moerenhout nog, die ken ik nu van de Classic, en hij zei al dat hij dit dak ook graag wil gebruiken."

Ze hebben zelf sinds de winter een machine om zulke zeilen te ontwerpen. "Het enige wat ontbrak was tijd om een dak te maken", lacht Jack. "Dus we hebben onze zondag opgeofferd om het zeil te maken. We zijn 's middags begonnen en rond elf uur 's avonds waren we klaar."

Hoe werkt dat maken dan eigenlijk? Bart: "Het idee was natuurlijk leuk, maar we moesten eerst kijken of het wel zou lukken. Gelukkig hadden we de kleuren allemaal op rol zitten. Die hebben we uitgemeten, gesneden en aan elkaar gesmolten. 's Maandags hebben we daar de laatste hand aan gelegd."

Verrassing

Het was voor de heren een dubbele gok: het was de eerste keer dat ze een zeil van zo'n formaat - 55 vierkante meter - maakten én voor het grootste deel van de organisatie van de Profwielerronde was het nog een verrassing. Alleen Daniël van den Hooven, bestuurslid en verantwoordelijke van het VIP-dorp, wist ervan. "We dachten wel dat ze het heel leuk zouden vinden, dus gingen het gewoon maken."

"Echt geweldig hè", straalt Van den Hooven, terwijl hij kijkt naar het dak op de tent aan de Anna van Berchemlaan. "Het is super dat onze leverancier zelf zo'n bijdrage levert. Het is fijn dat je leveranciers zo meedenken en zo betrokken zijn. Zo wordt de vloer ook aangepast aan de regenboog door PEP Events & Media, het bedrijf dat de inrichting doet."

750 vierkante meter

In totaal heeft het Halsterse bedrijf 750 vierkante meter tent weggezet: de VIP-tent is 10 bij 50 meter en dan staan er nog tien pagodetenten. Daar hebben ze twee volle dagen aan gewerkt met zeven man. Van den Hooven: "Ja, dinsdag stond hier nog helemaal niks, gek hè."

Gelukkig voor de heren bouwen ze de tenten niet alleen op, ze mogen er zondag ook zelf in staan. "Ja, we gaan wel even kijken. Dat is leuk om mee te maken, je staat hier dan gezellig met 1100 man in de tent en da's allemaal top geregeld."

Het regenboogdak van de VIP-tent bij de Profwielerronde van Etten-Leur. Foto: Bart Huijgens