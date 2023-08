Deze prachtige wandelplek was 100 jaar terug nog kletsnat

Acht weken lang wandelen we door Overijssels en Geldersch Landschap, samen met iemand die er alles van weet. Rode draad deze weken? Water. Van extreme droogte tot het behoud van de Europese rivierkreeft. Vandaag lopen we op de Lonnekerberg, met projectleider Ronald Krabbenbos (44). 'Ruim honderd jaar geleden was dit één kletsnatte kop.'

Op de top van de Lonnekerberg ligt het graf van textielfamilie Blijdenstein er nog altijd mooi bij. De grootste steen is voor de pater familias: Albert Jan Blijdenstein (1829-1896). Ervoor liggen kleinere zwerfstenen van een groot aantal telgen uit de familie. "Zie je het voor je?" vraagt Ronald Krabbenbos zich hardop af. "Hoe Blijdenstein hier moet hebben gestaan en in de verte zijn fabriekspijpen zag roken?"



Het is tegenwoordig nauwelijks nog voorstelbaar, maar de Lonnekerberg was vroeger een natte berg. "Toen Blijdenstein het kocht, rond zijn zestigste, zag hij hier een grote berg woeste grond. Hij was natuurliefhebber en verknocht aan deze plek, maar tegelijk ondernemer. Zelfstandig het gebied onder handen nemen zag hij niet zitten, hij maakte er een collectief probleem van en richtte de Nederlandse Heide Maatschappij op. Zo kon hij zijn textielarbeiders ter variatie ook in de buitenlucht laten werken."

Met de hand uitgegraven

Met de hand werd maar liefst 320 kilometer aan rabatten aangelegd, op een oppervlak van 150 hectare. Ontwatering was het doel, ten behoeve van de aanleg van productiebossen voor Blijdensteins houtzagerij. Maar ook veel verschillende boomsoorten ten behoeve van zijn favoriete hobby: de jacht.

"Wist je trouwens dat de toenmalige heidemaatschappij is opgegaan in het huidige Arcadis? Blijdenstein was echt een visionair. Maar wat hij niet kon vermoeden, was de droogte waarmee we nu te kampen hebben."

Die kletsnatte berg van toen is veranderd in een gebied waar de grondwaterstanden in het voorjaar al te laag staan, als de zomer nog moet beginnen. "De inrichting van toen past niet meer bij de problematiek van nu. We moeten met elkaar - recreatie, natuur, landschap en landbouw - op zoek naar nieuwe vertrekpunten, naar nieuwe rekennormen."

'Gooi alle rabatten maar dicht'

"Zou je alleen door de 'natuurbril' naar het landschap kijken, dan zou je zeggen 'gooi alle rabatten maar dicht'. Maar zo werkt het niet. Samen met andere partijen kijken we op integrale wijze naar het landschap. Zo maakt erfgoedspecialist zich terecht hard voor het behoud van de rabatten: 'Houd ze in stand, dat is cultureel erfgoed.' Als we het droogteprobleem integraal aanpakken, kunnen we tot minstens zulke effectieve oplossingen komen. Zo hebben we nu op 40 plekken in het bos een 'dammetje' neergelegd. Een kuub zand waarmee we een blokkade opwerpen tussen het rabat en de beek."

"Ook hebben we diep gelegen duikers vervangen door ondiepe voordes, doorwaadbare plaatsen, in de paden. In periodes met afvoer, zoals afgelopen voorjaar, kan het water dan nog altijd zijn weg vinden, zonder onnodig veel water af te voeren."

Ophoging Jufferbeek

Met de ophoging van de Jufferbeek beoogt Landschap Overijssel meer water vast te houden. "In september gaan we de Jufferbeek, die op sommige plekken wel 2 meter diep is, over een lengte van 900 meter tot één meter ophogen. Het hoeft nu maar iets te regenen en het water raast dan met hoge snelheid door de beek, waardoor deze nog dieper uitslijt. Dat proces willen we afremmen. De berg zand, leemhoudend zand, ligt al klaar. Met de ophoging van de beek over de hele linie zorgen we ervoor dat de omliggende stukken grond minder diep ontwaterd worden. Hierdoor houden we water langer vast. Tegelijkertijd houden we met deze maatregel het landschap in tact."

Het leemhoudend zand ligt al klaar. Hiermee wordt in september de Jufferbeek opgehoogd. Foto: Frans Nikkels

Behalve water-gerelateerde wijzigingen, verandert heel geleidelijk ook het bos zelf. "We maken de transitie van naaldhout naar diverse soorten loofhout. Minder exoten en minder monocultuur dus dus, meer en gevarieerde inheemse bomen, wat beter past bij de verschillende soorten die er leven; wilde dieren, vogels en insecten." Krabbenbos voegt toe: "Daarvoor is het wel van belang dat naast de beschikbaarheid de waterkwaliteit op orde is. Niet teveel fosfaat en nitraat in het water dus. En zo kom ik toch weer bij water uit. Blijdenstein mocht dan een visionair zijn, aan deze uitspraak durf ik mezelf wel te wagen: Water is het blauwe goud van de toekomst. Daar moeten wij zuinig op zijn."

De route 'Lonnekerberg - Landgoed van Textiel' is 6 kilometer, te volgen via de app 'Wandelen in Overijssel'. De app toont de wandelaar extra weetjes onderweg, info: landschapoverijssel.nl

Tip 1: De kleigaten van Smulders

De kleigaten van Smulders, bij Lonneker. Foto: Anne Grundel

De kleigaten van Smulders zijn ontstaan doordat men hier voor de productie van rode baksteen klei uit de grond haalde. Ze zijn vernoemd naar de 'Twentsche stoomsteenfabriek Lonneker, Smulders en Mulder' die hier van 1899 - 1931 stond. Tegenwoordig zijn de kleigaten geliefde visvijvers, waar je zelfs af en toe een snoek kunt vangen. Dat geeft aan dat het water van goede kwaliteit is.

Tip 2: Graf van Blijdenstein

Het graf van de textielfamilie Blijdenstein, op de top van de Lonnekerberg. Foto: Anne Grundel

Omdat hij zo verknocht was aan het gebied, werd Blijdenstein na zijn overlijden in 1896 hier begraven in een familiegraf. Behalve enkele familieleden ligt er ook een hondje begraven in een klein grafje rechtsvoor. Recent werd het originele beplantingsschema van het graf gevonden in het archief van Landschap Overijssel. Wat blijkt is dat familie en vrienden ruim 30 verschillende bomen in een kring rondom het graf hebben geplant.

Tip 3: Jachthuis

Jachthuisje Lonnekerberg Foto: Landschap Overijsse

Na de dood van Albert Jan en later zijn vrouw Geertruid, gaat het landgoed een nieuwe fase in. De Lonnekerberg gaat in zijn geheel naar zoon Albert Jan Helmich (1865-1921). In deze vooroorlogse periode worden een jachthuis en een zagerij ten zuiden van de boerderij gebouwd. Boerderij, jachthuis, zagerij en familiegraf zullen steeds meer het hart van het landgoed gaan vormen. Het jachthuis is niet toegankelijk voor publiek.

Tip 4: Vliegveld Twenthe

De veldleeuwerik. Foto: Herman van den Beijtel

Op sommige plekken langs de route zie je de afrastering die het natuurterrein scheidt van het voormalige vliegveld Twenthe. Dit vliegveld is destijds gefinancierd door een groep Twentse industriëlen, waaronder sommige textielfabrikanten, en in 1931 in gebruik genomen. In 1939 werd het militair terrein. Sinds 2016 is een deel van het vliegveld natuurgebied. Er vliegen en fluiten tal van veldleeuweriken.