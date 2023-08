Dit is het geluk van het Beeldje van Beatrix winnen

De hoofdprijs van het Zeeuws Kampioenschap ringrijden is een felbegeerde zilveren schaal. Maar de wedstrijd in Middelburg heeft één prijs met nóg meer allure: voor velen draait de wedstrijd vooral om Het Beeldje van Beatrix.

"Het is een droom om op de hoofdbaan te mogen strijden om dát beeldje", zegt Nancy de Visser uit Oostkapelle. "Als je hem wint, dan voel je je wereldkampioen." De 21-jarige ringrijdster heeft al een keer misgestoken en is dus kansloos voor de felbegeerde prijs. Toch gaan haar ogen stralen als ze het over het Beeldje van Beatrix heeft: een bronzen trekpaard met een boer erop, gemaakt door prinses Beatrix zelf. Toen ze nog koningin was, heeft ze het geschonken aan de Zeeuwse Ringrijders Vereniging.

Krijn Coppoolse strijdt tijdens het Zeeuws Kampioenschap voor zijn derde Beeldje van Beatrix. Foto: Lex de Meester

In eigendom rijden

Ieder jaar strijden ringrijders op het Molenwater in Middelburg vooral om dat beeldje. Bij drie overwinningen op rij of bij vijf overwinningen in totaal, heeft de winnaar het beeldje in eigendom gereden. Krijn Coppoolse uit Serooskerke heeft het beeldje al twee keer gewonnen. Eerder reed hij de Wilhelminabeker en de Julianabeker al in eigendom. En nu droomt hij nog steeds van het magische Beatrixbeeldje: "Ik heb nog drie overwinningen nodig. Maar er is zo veel goede jeugd. Kleine kans dat me dat gaat lukken."

Legende

Krijn Coppoolse wordt door veel ringrijders beschouwd als een legende. Naast hem staat Lou Willemse uit Domburg, die in het verleden nog succesvoller was. Hij won het beeldje van Beatrix maar liefst vier keer en had het dus bijna in eigendom gereden. "Ik won in 1984, 1986, 1987 en in 1994. In 1986 werd ik derde. Ik zat er heel dichtbij." Maar Willemse kreeg last van zijn heupen en moest met pijn in het hart stoppen met ringrijden: "Het moeilijkste was afscheid nemen van het ringrijden. Maar daarmee zette ik ook een streep door mijn kansen op het Beeldje van Beatrix. Dat deed pijn."

Jan Willem Poppe is wedstrijdleider van het Zeeuws Kampioenschap en voorzitter van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging: "Ik waardeer het ten zeerste dat mensen alles doen om het Beeldje van Beatrix te bemachtigen", zegt hij. "Dat is een prijs met allure. Maar het Zeeuws Kampioenschap is sinds 2006 de echte hoofdprijs. Voor die titel moet je meer ringen steken dan voor het Beeldje van Beatrix."

Voorzitter Jan Willem Poppe van de Zeeuwse Ringrijders Vereniging met het magische Beeldje van Beatrix. Foto: Lex de Meester

Koning Willem-Alexander

Met hun oranje sjerpen laten de Zeeuwse ringrijders zien dat ze zich nauw verbonden voelen met het koningshuis. "Wilhelmina, Juliana en Beatrix hebben prijzen geschonken voor deze wedstrijd. Het zou mooi zijn als Willem-Alexander dat ook doet", zegt Poppe. " Via de commissaris van de Koning hebben we een lijntje uitgezet, maar er is nog geen antwoord. Wat helemaal prachtig zou zijn is als de koning zélf een keer een ring komt steken tijdens het Zeeuws Kampioenschap."

Het felbegeerde Beeldje van Beatrix is dit jaar gewonnen door Joost Dingemanse uit Grijpskerke. De zilveren schaal, de échte hoofdprijs van het Zeeuws Kampioenschap, ging net als vorig jaar naar Rick Eckhardt uit Gapinge.

Twee levende legendes van het ringrijden: Lou Willemse (l) en Krijn Coppoolse (r) wonnen allebei meerdere keren het Beeldje van Beatrix. Foto: Lex de Meester