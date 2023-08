Gerry en Ad moeten na 45 jaar hun huurwoning uit

'Ik val maar meteen met de deur in huis, we gaan jullie hele wijk slopen.' Dat kregen de bewoners van een viertal straten in Berghem dit voorjaar te horen van wooncorporatie Mooiland. 'Als donderslag bij heldere hemel.'

Gerry was pas 19 toen ze in het huwelijksbootje stapte met haar Ad. Veel eerder dan het stel zelf had bedacht. Maar Ad kon via 'd'n Hartog', waar hij in 1978 werkte, met voorrang een huurhuis krijgen van woningbouwvereniging Maasland. Een uitgelezen kans die het stel niet wilde laten schieten. "Tegenwoordig zou je gaan samenwonen, maar daar kon toentertijd nog echt geen sprake van zijn. Als je wilde samenwonen, ging je trouwen", blikt Gerry van Galen terug.

Tussen zes planken

Inmiddels woont het stel dus al 45 jaar aan de Nelissenstraat in Berghem, de geboorteplaats van Ad. Tot volle tevredenheid, mag wel gezegd worden. "We hebben in al die jaren geen ruzie gehad met iemand uit de buurt", bezweert Gerry. "Ik heb altijd gezegd: ze moeten me hier tussen zes planken wegdragen. Ik ben dan misschien geen geboren Berghse, ik voel me na 45 jaar wel zo."

Op papier mag het huis dan eigendom zijn van Mooiland, zoals de verhuurder inmiddels heet, in de praktijk was het huis gewoon van Ad (68) en Gerry (64). Ze bouwden zelf een carport en plaatsten een tuinhuisje. En ook in het interieur werd door de jaren heen flink geïnvesteerd. Drie jaar geleden nog werd er een splinternieuwe keuken geplaatst, de derde die het stel kocht. Er kwam ook een elektrische haard, voor extra warmte en gezelligheid in huis. De vertegenwoordiger van Mooiland die na de verbouwing kwam kijken toonde zich onder de indruk. "Wauw, jullie hebben er echt een paleisje van gemaakt, zei hij. Maar nou mag dat paleisje dus kapot en weg. Ik kan er niet over uit."

De elektrische haard die drie jaar geleden werd aangeschaft bij de laatste verbouwing die Ad en Gerry van Galen lieten uitvoeren. Foto: Jeroen Appels

Ze gingen in april juist met een goed gevoel naar de bijeenkomst van Mooiland in de Berchplaets. "Het enige dat we zouden willen is zonnepanelen op ons dak. Toen we de brief kregen met de uitnodiging om over onze huizen te praten, dachten we: nou krijgen we ze eindelijk." De hoopvolle verwachting sloeg in één klap om in zware teleurstelling, grenzend aan wanhoop. "Jullie nemen ons thuis af", wierp Gerry de vertegenwoordigers van Mooiland voor de voeten tijdens een daarop volgende protestdemonstratie bij het hoofdkantoor in Grave. De partijen kwamen niet nader tot elkaar.

Onverdraaglijk

Het idee groeit dat Mooiland de bewoners die willen blijven nu in hun eigen sop laat gaarkoken. "Het spookt elke dag door je hoofd. Je gaat toch denken: wat is wijsheid? Waar zouden we heen willen als puntje bij paaltje komt? Ik wil sowieso terug naar deze buurt, ook al betekent dat twee keer verhuizen", vertelt Gerry. "Maar waar blijven we dan intussen? En hoe lang duurt dat dan? Het idee dat we hier vertrekken en dat er dan nog jaren andere mensen in ons huis wonen vind ik echt onverdraaglijk."

De vraag is ook: wat bouwt Mooiland terug op deze plek? Worden alle tuinen opgeofferd aan meer vierkante meters woonoppervlakte? "Nou zetten we hier nog een zwembad op voor de kleinkinderen waar we op passen. Zo'n ruimte krijgen we nooit meer. Nee, wij blijven! Ze bedenken maar iets anders."

Ad en Gerry van Galen in hun ruime achtertuin. Foto: Jeroen Appels