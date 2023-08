Zieke Jade (16) heeft al meer dan 500 chemokuren gehad

Bij Jade (16) werd twee jaar geleden een zeldzame spiertumor in haar keel geconstateerd. Inmiddels heeft ze al meer dan vijfhonderd chemo's en zestig bestralingen gehad. Begin dit jaar leken alle behandelingen achter de rug en kreeg Jade de symbolische bloemenkraal, maar welgeteld één dag later kwam het afschuwelijke bericht dat de uitkomst van de scan niet goed was. De kanker was terug.

Ze is deze week behoorlijk zwak en heeft heel weinig energie, laat haar vader René Kops, jeugdtrainer bij FC 's-Gravenzande, weten. Veel praten lukt daarom even niet. Maandag zou de volgende chemokuur alweer beginnen, maar omdat de vorige zo heftig was en Jade daar pas net van hersteld is, schuift de nieuwe kuur een weekje op.

Een weekje extra rust voor Jade, die inmiddels al meer dan vijfhonderd chemokuren heeft gehad, en zestig bestralingen. Een kind met kanker ontvangt voor iedere nare behandeling een kraal aan een ketting, de zogenoemde Kanjerketting, zo schrijft haar vader op Facebook. Daar kan iedereen de strijd van Jade volgen, net als op haar eigen Instagram-pagina @mijnlevenmetkanker_. De ketting van Jade is inmiddels al langer dan negen meter. En ze is nog altijd niet klaar.

De kralenketting van Jade Foto: Privéfoto

In januari van dit jaar leken alle behandelingen achter de rug en Jade ontving hiervoor de symbolische bloemenkraal. Welgeteld één dag later kwam het afschuwelijke bericht dat de uitkomst van de scan niet goed was. De kanker was terug. De chemokuren duren nog tot eind december en zullen daarna nog een lang vervolg krijgen met chemopillen. 'Ontzettend zwaar, maar met haar positivisme en wilskracht gaat ze de strijd aan', laat haar vader de buitenwereld via sociale media weten. 'Hoe alles er daarna uit zal zien is nog onzeker'.

Girl Power 2023

Gelukkig kreeg Jade deze week wel een leuk nieuwtje te horen. Ze zit bij de laatste vier en dus in de finale van de Tina Awards. Daarmee maakt ze kans op de titel Girl Power 2023, een prijs die ze volgens haar vader natuurlijk dubbel en dwars verdient vanwege haar 'kracht en positivisme na ruim vijfhonderd chemo's, zestig bestralingen en veel meer ellende'.

Westlandse voetbalcoryfeeën van weleer zetten om die reden zaterdag om 13.00 uur hun beste beentje voor om geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum, de beste plek voor kinderen met kanker, en Jade zelf. Voor onderzoek en de behandeling van kinderkanker is geld nodig en daarom wordt er zaterdagmiddag rondom de wedstrijd een collecte gehouden. Jade zal zelf, als haar gesteldheid dat toestaat, samen met familie aanwezig zijn bij de benefietwedstrijd.

Het gebouw van het Prinses Máxima Centrum is gericht op kinderen met kanker én op het complete gezin. Kinderen die opgenomen zijn in het centrum verblijven op een zogenoemde ouder-kind kamer. Kinderen hebben hun ouders dan dichtbij. Er wordt alles aan gedaan om ondraaglijke situaties iets draaglijker te maken. Het centrum heeft ook veel speelmogelijkheden voor de kinderen. Zo kunnen zij tussen de akelige behandelingen ook even kind zijn.

Internationale BOAL-toernooi

Niet alleen een bezoek aan deze wedstrijd tussen lokale helden van weleer is de moeite waard, het internationale BOAL-toernooi, met zestien jeugdteams van grote clubs uit negen verschillende landen, is een walhalla voor voetballiefhebbers. Zo komt direct na de wedstrijd van oud-'s-Gravenzande tegen het oud-Westlands Elftal de jeugd van FC 's-Gravenzande in actie tegen de leeftijdsgenootjes van Manchester United. Ook jeugdteams van onder meer Chelsea, Borussia Dortmund, PSV en AZ zijn present.

Een deel van de spelersgroep van oud-'s-Gravenzande. Foto: PR

Het toernooi op het Juliana Sportpark duurt tot en met zondag. Tot die dag is Jade Kops nog thuis, maar maandag moet ze weer naar het Prinses Maxima Centrum voor overleg over haar volgende kuur. Weer een nieuwe wedstrijd in haar eigen toernooi, dat ze vastbesloten is te gaan winnen.