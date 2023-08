Goed doel draait overuren door stijgende armoede

Veel goede doelen hebben het door de oplopende armoede drukker dan ooit. Bij Stichting Jarige Job hebben ze nu al meer dan 84.000 jarige kinderen in het zonnetje gezet, evenveel als in heel 2021. En dat dreigen er nog veel meer te worden.

Elk bedrijf zou blij zijn met een stijgende lijn in het aantal orders. Maar bij Stichting Jarige Job uit Rotterdam ploppen pas de champagnekurken als er voor het eerst minder bestellingen de deur uit gaan. Want dat zou betekenen dat er minder kinderen in armoede leven en steeds meer ouders zelf genoeg geld hebben om de verjaardag van hun kinderen te vieren.

Maar zover is het nog lang niet. Integendeel. Bij Stichting Jarige Job hadden ze het nog niet eerder zo druk, blijkt in een van de Rotterdamse hallen van de Van Nelle Fabriek. Honderden zogenoemde verjaardagsboxen staan hier al klaar om te worden verstuurd. Ze worden afgeleverd in Leeuwarden. In Gemert. Heerlen. Werkelijk overal in het land.

Een groep vrijwilligers en hun familieleden pakken ondertussen nieuwe dozen in. Het is een spoedklus want heel vaak komen bedrijven bij wijze van teamuitje graag langs met hun werknemers om een handje te helpen. Alleen raken de verjaardagsboxen voor jongens tussen de 7 en negen jaar sneller op dan verwacht. En dus moet er een tandje worden bijgezet om niemand teleur te stellen.

Monica de Ridder uit Nieuwerkerk aan den IJssel is een van de vrouwen die nu achter een rolband staat. Ze pakt een fles limonadesiroop in, een mix voor de chocoladecake en de pannenkoeken. Anderen stoppen er nog een paar mooie cadeaus bij, slingers, een traktatie voor op school. Iedere jarige job moet hier wel van gaan stralen, hoe groot de geldzorgen van de ouders ook zijn, zo is de gedachte.

Vrijwilliger De Ridder maakt graag een paar uur vrij om te komen helpen. "Het geeft zoveel voldoening dat je weet dat deze box voor een kind is die eigenlijk niets heeft. Dat ze slagroom en hagels op hun verjaardagscake hebben. En glazuur. En dat je zo ook een zorg van de ouders wegneemt. Want wat moet het voor hen een drempel zijn om dit te doen. Dat je niet eens meer genoeg geld hebt om de verjaardag van je kind te vieren."

Dertien jaar geleden begon Huib Lloyd (46) uit Rotterdam letterlijk vanuit zijn woonkamer met het opsturen van verjaardagsboxen naar kinderen die het moeilijk hebben. Hij woont in de Rotterdamse wijk Spangen en zag hier met eigen ogen dat sommige kinderen hun verjaardag niet konden vieren vanwege de geldzorgen van hun ouders.

Toen ging het om nog enkele tientallen traktaties. Dit jaar heeft zijn stichting er al meer dan 84.000 verstuurd, meer dan in heel 2021. Lloyd verwacht ze dit jaar uitkomen op een record van 140.000, 32.000 meer dan vorig jaar. En als de voorspellingen van het Centraal Planbureau uitkomen, worden dat er komende jaren alleen nog maar meer. Nederland heeft in 2024 naar verwachting 1 miljoen armen. "We proberen nu steeds efficiënter te werken, maar als dit zo doorgaat moeten we misschien wel op zoek naar nieuwe ruimtes. Dat is heel dubbel. Eigenlijk zouden wij helemaal niet moeten bestaan. De economie groeit, maar tegelijkertijd leven steeds meer mensen in armoede", zegt Lloyd.

Schrijnend zijn de verhalen van ouders die aanvragen indienen, weet Eline Pauw die ze beoordeelt. Veel aanvragen komen van alleenstaande ouders. Van mensen met een uitkering. Slachtoffers van de toeslagen-affaire. Maar wat Pauw opvalt is dat het de laatste maanden juist ook steeds meer tweeverdieners zijn die in financiële nood zijn gekomen, bijvoorbeeld door hoge schulden. Of mensen die een eigen bedrijf hadden dat failliet is gegaan en nu geconfronteerd worden met torenhoge energieprijzen en levensmiddelen die een stuk duurder zijn geworden. "Hoe vaak ik niet de regel heb gelezen dat ze er geen enkele moeite mee hebben om de eigen verjaardag nu maar even niet te vieren, maar dat ze niet willen dat ook die van hun kinderen niet door kan gaan."

Komt er een dag dat Lloyd daadwerkelijk de champagne opentrekt en er minder bestellingen de deur uitgaan? Hij hoopt het van harte. "Het zou zo mooi zijn als er nu echt wordt gehandeld. Dat gezinnen centraal worden gesteld en er echt voor hen wordt gezorgd om hun leven weer op de rit te krijgen."