Bij rolstoelbasketbal trainen mannen en vrouwen wel samen

Op de Europese parakampioenschappen in Rotterdam is het rolstoelbasketbal de publiekstrekker. Zowel de Nederlandse mannen- als vrouwenploeg spelen om de EK-medailles. Een kwestie van talent én goede opleiding, waar mannen en vrouwen met elkaar trainen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het geluid op de tribunes komt van talloze toeters, grote klaphanden en ratels. De schare fans bij de Nederlandse rolstoelbasketballers is duidelijk aanwezig in Ahoy, tijdens het EK in eigen land. Niet heel gek: de Nederlandse mannen- en vrouwenploeg zijn op het multi-EK in Ahoy de publiekstrekkers.

Rolstoelbasketbal gaat snel, maar niet zo snel dat je niet ziet wat er gebeurt. Het is spannend en af en toe klinkt het geluid van carbon op carbon, als twee stoelen tegen elkaar klappen. Niet voor niets verzuchtte toernooidirecteur Jeroen Straathof woensdag bij een achterstand voor de mannenploeg tegen Frankrijk: 'Ik hoop dat ze wel doorgaan'. Want als er deze week al kaartjes over de toonbank gaan, dan is het voor het rolstoelbasketbal.

Goed communiceren

En Straathof kreeg zijn zin: de mannenploeg ging door en speelt om de medailles. Zij werden afgelopen WK nog vierde. De vrouwen zijn al jaren toonaangevend in de sport. In Tokio werden ze paralympisch kampioen. Afgelopen juni in Dubai ook nog wereldkampioen, net als in 2019. Tussendoor veroverden ze nog drie Europese titels.

Wat is de verklaring voor het succes? Voor een deel is het talent. Mariska Beijer is de beste speelster ter wereld. Mendel op den Orth was de 'waardevolste speler' op het laatste WK ("Al had ik dat aan mijn teamgenoten te danken"). Het succes van zijn ploeg is tevens het al lang samen zijn. "We trainen twee dagen per week op Papendal of in Bemmel. En we zijn al jarenlang een team. We zijn verdedigend heel sterk, omdat we goed communiceren. En dat komt met de tijd."

Een ander aspect is de training en opleiding. Want hoewel Nederland een kwalitatieve competitie in eigen land mist, bezit men wel een ander 'middel' om talenten uren te laten maken: het opleidingsprogramma op Papendal is fulltime voor zestien mensen beschikbaar. Dat zit met negen vrouwen en zeven jongens inmiddels vol. De jongste is negentien jaar, de oudste 27.

Leren van de discipline

Irene Sloof, assistent bij de vrouwenploeg, is sinds 2016 hoofd van het opleidingsprogramma. Sloof kiest er bovendien bewust voor om mannen en vrouwen met elkaar te laten trainen. "Ik denk dat de meiden veel kunnen leren van het fysieke duel. Jongens zetten ook snel met elkaar een spel op. En de mannen kunnen vooral veel leren van de discipline van de vrouwen. Zeker in de tienerjaren."

Het leidt tot een situatie waarin beide Nederlandse ploegen kunnen worden aangevuld met nieuw talent. En het komt voor dat een speler is geselecteerd voor het nationale elftal, maar in de opleiding meer vlieguren zoekt. Sloof: "Anoek Taggenbrock uit de vrouwenploeg bijvoorbeeld is 29 jaar, maar wil kijken of er meer in zit. Zij wil veel spelen en dat kan niet met een paar avonden per week op de club."

De laatste jaren komt ook de mannenploeg beter mee op het internationale niveau. Acht spelers van het mannenteam komen uit de opleiding. En dat terwijl de Nederlandse rolstoelbasketbalcompetitie bleekjes afsteekt bij grote competities in het buitenland, zo merkt Op den Orth. Hij speelde zelf achtereenvolgens in Spanje, Frankrijk en Italië. "Dat zijn topcompetities, met professionele teams. Alle spelers krijgen betaald, alle statistieken zijn bekend. Alles wordt uitgezonden op YouTube. Dat maakt de sport toegankelijk. En in Nederland is dat helemaal niet zo."

In Rotterdam spelen de twee ploegen om de medailles. De vrouwen vandaag voor goud. Bondscoach Gertjan van der Linden: "Wij doen het om hier weer Europese kampioen te worden. Dat is ons doel. Als er een camera bij staat, fantastisch. Staat er geen camera bij, ook fantastisch."