Deze school in Twente leidt je op tot soldaat van God

Genezen in naam van God? Dat kun je leren. De stem van God horen? Als je maar heel goed luistert. Frank (51) en Soetske Weening (52) zijn er heilig van overtuigd dat je als christen tot ongelofelijke dingen in staat bent. Wie dat ook wil ervaren, kan vanaf september naar school. Niet zomaar een school, maar de Lifeschool. Waar je in twintig avonden en drie zaterdagen uitgroeit tot een echte discipel.

Is het een sekte? Welnee, zeggen Frank en Soetske. Misschien een beetje eng zelfs? Dat zeker niet. Het Wierdense stel zit kniediep in de Bijbelse materie, maar komt niet over als gehersenspoeld. Ze halen simpelweg enorm veel uit hun geloof en staan te popelen om al dat moois met anderen te delen. "En niets moet. Je bent niets verplicht. Geloof is sowieso meer dan een pakket met regels", klinkt het aan de tuintafel. "We zijn geen kerk en allesbehalve een gesloten club."

Sterker, de club is er nog niet eens. Momenteel worden de aanmeldingen verzameld voor de eerste bijeenkomst op 14 september. Hoe dat gaat? Voortvarend, geeft Frank aan. De eerste dertig inschrijvingen voor de lessen in Notter zijn binnen. In totaal is er plek voor zeventig man in Kulturhus Irene.

Het stel neemt daarbij de taken van gastheer en gastvrouw op zich. Voor de lessen zelf draaft de crème de la crème van evangelisch christelijk Nederland op.

Zieken genezen?

Maar wat is die Lifeschool nou precies? Niet zomaar een verzameling christelijke levenslessen, blijkt al snel. Leer je hier daadwerkelijk hoe je met een handoplegging zieken kan genezen? Over profetieën? Want daar hebben we het ook over. Soetske kan het weten. "Vanaf mijn geboorte tot zes jaar geleden was ik aan één oor doof", vertelt ze. "Ik bezocht een genezingsdienst en naderhand kon ik weer horen."

Een ongelofelijk verhaal, erkennen Soetske en haar man. "Maar God is zo machtig. Hij is in staat tot ongelofelijke dingen. Als je er voor openstaat. Als je echt wil. Niet omdat je moet. Dan ben je in staat om hem te horen. En daar anderen weer mee te helpen."

Van de sokken geblazen

Even simpel stil zijn, is niet de weg. Een gezellig gesprek hoef je ook niet direct te verwachten. "Begin eens heel eenvoudig met een gebed uit te spreken", zegt Frank. "Ik herinner me dat ik jaren geleden een keer hardop 'amen' zei en dat dat gevoel me bijna van de sokken blies. God werkt door ons. Dat kan op allerlei manieren. Door ons het gevoel te geven dat we iemand met één opmerking een goed gevoel kunnen geven, maar ook door de kracht van genezing."

De schoolleiders hebben talloze voorbeelden. "Ik herinner me dat een collega op mijn werk eens bij me kwam. Hij vertelde te kampen met twee lekkende hartkleppen. Korte tijd later sprak ik hem opnieuw. Verkwikt, nieuw en gered. Wat bleek? Hij was ook geholpen door God." Of dit betekent dat zieken maar niet meer naar het ziekenhuis moeten gaan? "Nee zeg. Doe dat vooral ook."

Christendom voor gevorderden

Soetske en Frank geven het toe. De kost die tijdens de Lifeschool onderwezen wordt, is niet voor beginners. De opleiding is vooral voor gelovigen die echt willen groeien in hun christenzijn. Het in de praktijk willen brengen. Soldaat van God willen worden, zoals het tweetal het omschrijft.

"Die term heeft misschien een wat negatieve lading, maar het is wel een goede benaming. Want er is een hemelse oorlog gaande, waar wij op aarde dagelijks de effecten van merken. Dan is het goed om een onderdeel van de goddelijke wapenuitrusting te zijn. Zodat er zoveel mogelijk mensen gered kunnen worden."