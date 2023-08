Piepjonge Dani troeft duivenmelkers af met supersnelle vogels

Dani van Lier (11) uit Halle is gek op duiven. Dit jaar neemt hij voor het eerst deel aan wedstrijden en zijn vogels blijken supersnel: tijdens de laatste vlucht pakte de piepjonge duivenmelker de eerste en tweede prijs.

Alsof het zijn beste vrienden zijn. Zo behandelt Dani van Lier (11) uit Halle zijn duiven. Elke dag is hij in de hokken achter zijn huis te vinden zodat er een band met de vogels ontstaat, zo geeft hij aan. "Ik geef ze eten en drinken. Ik maak de duiven mak en als ze voor een wedstrijdvlucht in België of Frankrijk worden losgelaten, vliegen ze snel naar huis omdat het hier bij mij gezellig is", zegt de jonge Achterhoeker.

Of het nu gezellig in het hok is of niet, de duiven van Dani blijken erg rap. Tijdens de laatste duivenvlucht eerder deze maand vlogen zijn jonge duiven sneller dan die van andere leden van postduivenvereniging CPL Silvolde. "Mijn duiven werden eerste, tweede, achtste en negende. Of andere duivenmelkers jaloers waren? Nee hoor. Ze gunnen het mij en feliciteerden mij ook."

Als kleuter al in duivenhok

Dani groeide op tussen de duiven van zijn vader Rutger. Als vierjarige hielp hij zijn vader al in het duivenhok. "Ik mocht de duiven vasthouden en dat vond ik geweldig. Inmiddels heb ik twee eigen hokken: een vlieghok met wedstrijdduiven en een hobbyhok met oudere duiven die alleen rond ons huis vliegen. Mijn vader vliegt op dit moment niet met de duiven omdat hij het erg druk heeft."

Dit jaar neemt Dani voor het eerst deel aan de wedstrijdvluchten. Zaterdag is het weer zover. Dan worden de postduiven uit Nederland naar Dizy-le-Gros in Frankrijk gebracht om daar tegelijkertijd te worden losgelaten. De duif die het eerste op de klep van het duivenhok thuis landt, wint.

Dani: "Het moet wel goed weer zijn, anders worden de duiven niet of een dagje later losgelaten."

Dani staat er goed voor

Of Dani kampioen van de club wordt, is afwachten. Aan het einde van het seizoen worden de resultaten van de duiven opgeteld en de duivenmelker met de snelste duiven wordt kampioen.

"Ik doe mee met twaalf duiven. Ik sta er goed voor, maar weet natuurlijk niet hoe het de komende weken gaat", zegt Dani, wiens broertje Davy (6) ook al regelmatig in het duivenhok is te vinden. "Hij wil ook al mee naar het inkorven van de duiven in Silvolde, een of twee dagen voor de vlucht. Ik denk dat Davy ook duivenmelker wordt." Hun zusjes Nina (10) en Nola (4) hebben andere interesses.

Dani is het jongste lid van CPL Silvolde. Hij hoopt op meer jonge leden in de toekomst. Bijna al zijn vriendjes voetballen. "Ik houd ook erg van voetbal. Mijn vriendje Mats zit bij De Graafschap en ik hoop ook ooit gescout te worden. Dan word ik de vliegende voetballer. Want mijn duiven doe ik niet weg."

Dani van Lier, net vier jaar oud, maar niet bang voor de duiven. Integendeel, hij geeft ze met liefde eten en drinken. Foto: Familie Van Lier