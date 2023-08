Dus dit is de magie van het prinsengrachtconcert

Elke derde zaterdag van augustus stromen de kades en het water van de Prinsengracht vol voor een niet te missen traditie: het Prinsengrachtconcert. Muziek van wereldklasse, maar dat is niet de enige verklaring van het succes. 'De wereld kan meekijken, maar de sfeer is typisch Amsterdams.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De derde zaterdag van augustus, 1982. Het eerste Prinsengrachtconcert gaat plaatsvinden voor de deuren van Hotel Pulitzer. Hans Duijf, de oprichter van pianohandel Cristofori aan de Prinsengracht, en Theo Inniger, directeur van het Pulitzer, zijn de initiatiefnemers. Het is een soort buurtproject waarin klassieke muziek buiten de concertzaal te horen is.

De dag verloopt niet bepaald probleemloos: tijdens het opbouwen van het podium valt de vleugel uit de takels en de middag voorafgaand aan het concert wordt pianiste Barbara Nissman aangereden. Gelukkig komt ze er zonder kleerscheuren (en de vleugel zonder toetsscheuren) vanaf - het concert gaat door en zo'n duizend man verzamelen zich op de kade om te luisteren.

Sinds 1982 is het bezoekersaantal gegroeid naar 10.000, niet alleen op de kade, maar ook op het water. Inmiddels is het tijd voor de 41ste editie, nog steeds op de derde zaterdag van de maand, na ruim een week Grachtenfestival. Het Prinsengrachtconcert is een niet te missen Amsterdamse traditie, maar ook buiten de hoofdstad kunnen mensen ervan genieten. Al sinds de 3de jaargang in 1984 wordt het uitgezonden op televisie (later ook op de radio) en de kijkcijfers zijn altijd goed geweest: in 2022 keken er ruim 600.000 mensen naar het concert.

De tweede editie van het Prinsengrachtconcert in 1983. Foto: ANP

Op het podium staan altijd musici van wereldklasse. Dit jaar maken pianist Paul Lewis en bariton Roderick Williams hun opwachting. Ook Lewis' echtgenote, celliste Bjørg Lewis, is van de partij. Om hen heen jonge aanwas: cellotalent van Nederlandse bodem.

Een sprookje

Dat er musici van naam en faam optreden, is niet de enige verklaring voor de immense populariteit van het concert. In gesprek met een aantal Amsterdammers, allen op een andere manier in aanraking gekomen met het Prinsengrachtconcert, wordt al snel duidelijk dat het gaat om meer dan alleen muziek.

"De magie die van het Prinsengrachtconcert uitgaat is ongeëvenaard", zegt Heleen Coenen (67), luisteraar van het eerste uur. Sinds jaar en dag woont ze in de Reestraat, om de hoek bij het Pulitzer. "Het water, de bomen, de verlichting, de Westertoren, en dan al die prachtige muziek, het is werkelijk een sprookje. De wereld kan meekijken, maar de sfeer is typisch Amsterdams, en dat zit 'm in het decor, de romantiek van de gevels, maar ook in het spontane karakter."

"Toen ik in de Reestraat kwam wonen, beschouwde ik het Pulitzer als mijn achtertuin. Ik ging stiekem met de lift naar boven om op het dakterras een boekje te lezen, dat is nu ondenkbaar. Net als hoe het Prinsengrachtconcert toen was. Stel je voor: iemand zat gewoon op een dekschuit piano te spelen. Sommige mensen bleven staan luisteren, anderen liepen door. Heel kleinschalig allemaal. Ik zette in die beginjaren op de ochtend van het concert twee klapstoeltjes op de brug. Toen kon dat nog, plaats genoeg."

"Ook de kinderen waren toen al aan zet tijdens een kinderconcert. Maar het was allemaal wat gemoedelijker. Geen opbouw, geen meters en meters lichtkabel, gewoon een buurtconcert op de mooiste locatie van de stad."

Ansichtkaart

De mooiste locatie van de stad, dat blijft terugkomen in de gesprekken met bewoners en fervente luisteraars. Wilfred Mooij (61), geboren en getogen Amsterdammer, ex-politieagent, werd verliefd op het gebeuren. "Je voelt je Amsterdamser dan Amsterdams als je je hierin begeeft. Ik krijg al kippenvel als ik erover praat. De Westertoren als toezichthouder, terwijl je de grachten overziet en de prachtige gevels om je heen hebt: mooier wordt het niet. Het is alsof je in een ansichtkaart terecht bent gekomen."

"Voor mij is het Prinsengrachtconcert een ontdekkingsreis in de klassieke muziek geworden", vervolgt Mooij. "Mijn vrouw, zij werkte ooit bij het Pulitzer, is vijf jaar geleden overleden. Toen was ik alleen, dus je gaat wat doen. Op een avond ben ik op de fiets gestapt, met mijn ziel onder mijn arm. Ik kwam bij het concert terecht en ben in de massa gekropen. Ik zag al die bootjes en dacht: dit wil ik ook."

Bootjeschaos bij het concert van 2022. Foto: ANP

Sindsdien hoopt Mooij ieder jaar ingeloot te worden om met zijn elektrische bootje het concert te kunnen bezoeken. "Als je een plekje bemachtigt, heb je ineens heel veel vrienden", grapt hij. "Op de boot ben je onderdeel van het verhaal, op de kade ben je meer voorbijganger, je kunt doorlopen. De bootjeseigenaren vormen op zo'n moment een club. 'Hebben jullie wat ijs voor ons, hebben jullie nog wijn?' Dat draagt sterk bij aan een gemeenschapsgevoel. Eberhard van der Laan zei: 'Wees lief voor elkaar.' Nou, dat gevoel. Geen gedoe, geen overlast van drank en drugs, er hangt een positieve vibe. Als je het niveau van het toerisme wil verbeteren, dan is zo'n soort evenement de oplossing. Tienduizend mensen luisteren stil naar klassieke muziek, hoe is het mogelijk?"

Dorpsgevoel

Op de Prinsengracht, tussen de Lauriergracht en de Elandsstraat, schuin tegenover de concertponton, zit Tertius Gallery. En dat is niet voor niets. Eigenaar Tertius Xavier van Oosthuyzen: "De reden dat ik hier twintig jaar geleden wilde komen wonen en hier mijn galerie voor me zag, is het Prinsengrachtconcert in de mooiste stad van de wereld. Zelfs in de regen is het een sprookje; iedereen die aan het wegdromen is, ik kan er niet genoeg van krijgen."

Van Oosthuyzen en zijn partner Philip van Zwieten laten trots hun kaartje zien: ze zijn ambassadeurs van het concert. "Ik heb een eigen galerie, maar ik ben geen verkoperstype, gek genoeg", aldus Van Oosthuyzen. "Het Prinsengrachtconcert daarentegen kan ik als ambassadeur makkelijk aanprijzen, ik haal iedereen over om vriend of sponsor te worden. Mijn hart ligt er volledig."

Het Prinsengrachtconcert in coronajaar 2021. Foto: ANP

Van Zwieten: "Ik keek er als kind altijd naar op tv, zoiets spreekt enorm tot de verbeelding. Wat gebeurde daar? Later ging ik met een bootje. Dat was een enorm gevecht, daar zijn best wat ongelukken gebeurd. Iedereen wilde op de eerste rij natuurlijk. Gelukkig is dat nu gereguleerd. Wat ik ook zo mooi vind: het verfijnde van Amsterdam, dat als wereldstad in wezen kleinschalig is, komt ook naar voren in het concert, de organisatie, de uitvoering. Je krijgt een soort dorpsgevoel."

Van Oosthuyzen: "Terwijl je zit te luisteren, kijk je naar het openluchtschouwspel van de façades van de grachtengordel. Een vliegtuig dat overkomt, part of the deal, net als de tramgeluiden. Dat maakt zo'n avond juist compleet. Het meezingen met het slotlied Aan de Amsterdamse grachten, dat mag nooit ophouden! Dit concert is een belangrijke schakel tussen de stad en haar inwoners."

Wilfred Mooij: "Bel mij eens." Even later klinkt zijn beltoon in de binnentuin van Hotel Pulitzer: Aan de Amsterdamse grachten.

Prinsengrachtconcert: 19 augustus vanaf 19.00 uur bij AVROTROS op NPO Klassiek en vanaf 21.20 uur op NPO2. Kinderprinsengrachtconcert: 19 augustus om 18.25 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.