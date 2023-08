Deze Engelse kerk herdenkt corona met glas-in-loodraam

Ter gelegenheid van haar duizendjarig bestaan heeft de Whittlesford Parish Church een nieuw glas-in-loodraam geplaatst, waarmee ze de coronacrisis herdenkt.

Een kerk in Engeland heeft sinds deze zomer een glas-in-loodraam met afbeeldingen van de coronacrisis. De kerkelijke gemeenschap hoopt dat het mensen aanzet tot het helpen van anderen.

Om het duizendjarige jubileum van de Whittlesford Parish Church te vieren, heeft de kerk in het Engelse graafschap Cambridgeshire sinds juni een nieuw glas-in-loodraam. Daar zijn niet de gebruikelijke heiligen of bijbelse verhalen op afgebeeld, maar moderne mondmaskers, sociaal isolement en het verlangen naar contact.

"We probeerden te bedenken wat lang mee zou gaan, om te vieren dat onze gemeenschap al zo'n tijd bestaat", vertelt Olivia Coles, voorganger van de kerk, in een telefonisch interview. Om die reden wilden ze iets doen met de coronaepidemie. "We zagen in de coronacrisis dat mensen over de hele wereld zich over elkaar ontfermden. De zorg lag dus erg voor de hand, en het sluit ook goed aan bij de christelijke traditie."

Betrokken bij het ontwerp

De kerk heeft de kerkgangers en omwonenden zoveel mogelijk betrokken bij het ontwerpen van het kunstwerk. Aan de kinderen van de nabijgelegen basisschool William Westley Church of England is gevraagd wat de pandemie voor hen betekende, en dat is opgenomen in het ontwerp.

De kerkgemeenschap kon stemmen welk bijbelvers zij goed op het raam vond passen. Het is Jesaja 43:2 geworden, "Moet je door het water gaan - Ik ben bij je". Dat staat nu met zwarte letters op de panelen van het kunstwerk, gemaakt door kunstenaar Benjamin Finn.

Christelijke beelden

In het raam zijn veel christelijke beelden terug te vinden. De blauwe linkerkant verbeeldt lijden, pijn en strijd, licht Cole toe. Een vrouw die langsgaat bij een eenzame man is onder andere op deze zijde te zien. De rechterkant staat in haar ogen voor hoop: "Een moeder en dochter die elkaar omhelzen, een gemeenschap die bij elkaar komt, dat soort beelden spreken mensen aan."

Van de kerkgangers kreeg de voorganger alleen maar positieve reacties. "Een bezoekster moest huilen toen ze het raam zag. Ze vertelde me dat ze een agressieve vorm van kanker heeft, en dat ze dacht aan iedereen die haar in deze moeilijke tijd helpt."

Voor zover haar bekend is haar kerk de eerste met een coronaraam. Ze krijgt al aanvragen van mensen om het raam zelf te komen bezichtigen, "en ze willen er ook bij mediteren en reflecteren."

Dat het kunstwerk verbonden is met een actuele gebeurtenis, is volgens Cole niet erg. "Op een bepaalde manier zal het raam heel snel gedateerd zijn, maar het toont wel dit belangrijke moment in de tijd. We zijn een jaar verder, en al helemaal vergeten hoe het is om een mondmasker te dragen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we deze momenten niet vergeten."