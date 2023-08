56 gedumpte vaten drugsafval in Berg en Dal opgeruimd

De politie heeft vannacht een grote drugsafvalvondst gedaan in de gemeente Berg en Dal. Op twee verschillende locaties werden in totaal bijna 60 vaten vol met afval gevonden.

De vaten werden aangetroffen op de Postweg in Berg en Dal en de Derdebaan in Groesbeek, meldt de Meldkamer Oost-Nederland op sociale media. De twee locaties liggen enkele kilometers van elkaar en liggen allebei aan de route van de Zevenheuvelenloop.

Doodshoofden

Op een parkeerplek op de Postweg werden nabij de ingang van het naastgelegen bos 25 jerrycans gevonden met een groenblauwe substantie erin. Op enkele jerrycans staan doodshoofden afgebeeld, wat erop zou duiden dat de inhoud giftig is.

Het gebied is afgezet met rood-wit lint. Twee handhavers staan te posten. Ook iemand van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is aanwezig. De grond ligt in de gemeente Berg en Dal, maar is officieel eigendom van de gemeente Nijmegen.

Het spul heeft niet gelekt. Zojuist is de forensische opsporingsdienst gearriveerd om sporenonderzoek doen. Eerder is door de politie al buurtonderzoek gedaan in de omgeving van het Klapeijenpad. De ODRN schakelt een gespecialiseerd bedrijf in om het spul op te ruimen. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de grondeigenaar.

Drugafvalsvondst op de Postweg in Berg en Dal. Op twee locaties in de gemeente werden vannacht in totaal zo'n 40 vaten gevonden. Foto: Theo Peeters

31 vaten in Groesbeek

Op de hoek van de Derdebaan en Van Haaftenlaan in Groesbeek was de omvang van de drugsafvaldumping nog groter. Daar werden in totaal 31 vaten aangetroffen. Ook die plek is afgezet met lint. Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer. De brandweer heeft de vaten gecontroleerd.

Volgens de plaatselijke boswachter Tom van Uden, die ter plekke aanwezig is, is het niet voor het eerst dat er in de regio drugsafval wordt gedumpt. Vorig jaar werden er vaten uit een rijdende bus gegooid bij de Hatertse Vennen, ook eigendom van Staatsbosbeheer.

Volgens Van Uden loopt het opruimen van de vaten flink in de kosten. Daar zou algauw een paar 1.000 euro mee gemoeid zijn. "Het nemen van monsters is al heel duur", vertelt hij.

Wie het afval daar heeft gedumpt is niet bekend. De politie doet onderzoek naar de zaak. Mensen die wat gezien of gehoord hebben, worden verzocht zich te melden.

