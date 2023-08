Compensatie voor impact azc op huizenwaarde niet makkelijk

Ze werkten hun hele leven, keihard zelfs. Maar nu ze eindelijk van de oude dag kunnen genieten, keldert ineens de waarde van hun huis. Met misschien wel 20 procent, zegt advocaat Marian van der Linden namens de groep Albergenaren die financiële compensatie wil voor de komst van een asielzoekerscentrum. 'Deze zaak ligt heel moeilijk', zegt een deskundige.

Om met het goede nieuws voor Albergen te beginnen: in een vergelijkbare zaak is succes geboekt. Het gaat om de gemeente Beuningen bij Nijmegen die in 2017 met een schaderegeling kwam voor eigenaren van woningen rondom het azc bij Ewijk. Die gemeente erkende dat de opvang van vluchtelingen een inbreuk op de leefomgeving voor de buren betekende.

Gevolg was een plan om bewoners in een straal van 300 meter rondom het azc de verkoopschade te vergoeden. Hun huizen zouden bij verkoop waarschijnlijk minder waard worden. Voorwaarde die de gemeente stelde was dat het moest gaan om min of meer gedwongen verkoop, bijvoorbeeld door ziekte, overlijden, scheiding of ander werk. Het voorbeeld lijkt een gunstig voorteken voor de stichting Democratisch Recht Albergen, maar is dat ook zo?

Het staat zwart op wit

De stichting kondigde deze week namens omwonenden aan dat ze financiële compensatie wil voor de komst van een azc naar het dorp. Het is hen beloofd door staatssecretaris Eric van der Burg (VVD, Justitie en Veiligheid), zeggen ze. Maar of er reden is tot optimisme is maar zeer de vraag, aldus de Utrechtse advocaat Ruud van Domselaar, specialist op het gebied van vastgoed- en aansprakelijkheidsrecht. Zijn inschatting over de kansen op een vergoeding voor de buren van het toekomstige azc in hotel 't Elshuys in Albergen? "Zonder bijzondere omstandigheden denk ik dat het een moeilijk verhaal wordt."

Advocaat Marian van der Linden is het niet met haar Utrechtse collega eens eens. Ze vertegenwoordigt de Albergse stichting en is zelf ook omwonende van het hotel. De Albergse, kantoorhoudend in Almelo, verwijst naar bijzondere omstandigheden. Er is een belofte gedaan, zegt ze, die zwart-op-wit staat.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen, en tevens gericht aan de gemeenteraad, staat letterlijk: 'Er komt een financiële regeling met het Rijk zodanig dat de gemeente Tubbergen en haar inwoners op geen enkele wijze financiële nadelen van deze opvang ondervindt.' Een duidelijke toezegging, zegt de advocaat, over de brief uit september 2022.

Maar er speelt meer. "Het gaat ons ook om de dwang, de manier waarop dit azc ons is opgelegd. We hebben meerdere keren om duidelijkheid gevraagd over de zinsnede in de brief. Waar kunnen we op rekenen? Maar we kregen telkens geen antwoord. Tot de gemeente in de laatste bijeenkomst zei dat wordt bedoeld dat de gemeente gemaakte kosten voor de opvang vergoed krijgt en dat er misschien iets voor de inwoners van Albergen kan worden gedaan."

Vergelijking met windturbine

De facto heeft de gemeente gelijk, in die zin dat gemeenten aanspraak kunnen maken op een vergoeding van meerkosten bij het Rijk, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of medische kosten, bij de komst van een azc. Een generieke regeling voor omwonenden bestaat niet. Woningeigenaren kunnen planschade aanvragen bij de gemeente.

Maar alleen als sprake is van een bestemmingsplanwijziging. Het gebeurt niet vaak dat geld wordt uitgekeerd, zegt Ruud van Domselaar. Reden is dat argumenten om de vergoeding te onderbouwen subjectief zijn. "Overlast of nadeligheid als gevolg van een azc is slecht meetbaar. Anders dan bijvoorbeeld de komst van een windturbine, waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een aantal decibel geluidshinder is.

Bij azc is dat complexer, dus spreekt men vaak van gevoelschade. Die wordt niet vergoed in planschaderecht. In het geval van een azc zou je kunnen zeggen dat er misschien ook buren zijn die geen problemen hebben met de komst van een opvangcentrum. Die redenering klinkt misschien niet logisch, maar dat is hoe het in de praktijk werkt."

De uitspraak van de advocaat wordt bevestigd in een enquête van NU.nl acht jaar geleden onder 67 gemeenten die te maken hadden met vluchtelingenopvang. In geen van die gemeenten was ooit planschade uitgekeerd. Omwonenden van een azc in Harlingen probeerden er aanspraak op te maken bij de gemeente, maar die wees het af.

In 2003 kwam het in hoger beroep bij de rechter, waar de bewoners opnieuw bot vingen. De rechter zei dat de invloed van het azc planologisch gezien niet anders was dan de vorige bestemming van het azc-terrein, een politieschool. Eventuele overlast van het azc werd in de rechtszaal buiten beschouwing gelaten.

Getuigen onder ede

De stichting in Albergen kiest niet voor planschade. "Dat levert te weinig op", aldus Van der Linden hierover. "We willen dat de hele schade wordt gedekt. Die belofte gaat erover dat inwoners geen enkele financiële schade zouden leiden. Dat is een toezegging." De stichting noemde eerder compensatie voor de waardevermindering van huizen, maar ook kosten voor het plaatsen van camera's.

Hotel 't Elshuys in Albergen wordt azc. Medio 2024 worden de eerste vluchtelingen verwacht. Foto: ANP

Van der Linden wil in een civiele procedure negentien getuigen horen, onder wie staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid). Verder gaat het om leden van het college van burgemeester en wethouders, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Tubbergen. Namen van personen wil de stichting niet noemen.

Het is niet zeker of dat doorgaat. De stichting kijkt na het getuigenverhoor of er voldoende bewijs is, welke procedure ze kan aanspannen en tegen wie. Daarnaast behandelt de rechtbank het verzoekschrift voor het getuigenverhoor op 31 oktober. De gemeente Tubbergen krijgt in die bijeenkomst de gelegenheid te reageren. Binnen twee weken daarna besluit de rechter de procedure wel of niet toe te wijzen.

Een civiele procedure beginnen voor genoegdoening bij de komst van een azc is uitzonderlijk in Nederland. Advocaat Van Domselaar en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kennen geen voorbeelden dat dit eerder gebeurde. Ook in civielrechtelijke zin acht Van Domselaar de kans klein dat Albergen de zaak wint.

Eerste schadeclaim in Nederland

Van Domselaar verwacht dat alleen een taxatierapport waaruit de waardevermindering blijkt niet genoeg is in het civiel recht om een schadevergoeding te krijgen. "Er moet ook sprake zijn van een onrechtmatige daad. Dat is er waarschijnlijk niet, tenzij Albergen inderdaad een beroep kan doen op concrete toezeggingen." Albergen moet met een sterk verhaal komen, wil ze de rechter overtuigen, is de inschatting van de Utrechtse advocaat.

Dat dit laatste wel kan, bewijst evenwel een zaak in Friesland. De gemeente Skarsterlân betaalde een buurman van het azc in Joure een schadevergoeding. Het ging de burger niet om overlast van de vluchtelingenopvang, maar om het feit dat hij zijn uitzicht kwijtraakte door de azc-gebouwen. Voor zover bekend was dat de eerste keer dat in Nederland een schadeclaim werd toegekend omdat de nabijheid van een azc tot schade aan woongenot zou leiden.

In Twente stapten voor zover bekend niet eerder burgers naar de rechter voor schadevergoeding vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. De Albergse actie wordt met belangstelling gevolgd door Gerard Wissink. Hij woont vlak bij het azc in Almelo.

Gerard Wissink klaagt regelmatig over overlast van de vluchtelingenopvang, maar vroeg nooit om financiële compensatie voor overlast. "Dat kwam omdat het azc er al stond toen wij hier kwamen wonen. Dat maakt dat je weinig recht van spreken hebt. Tegelijkertijd zijn wel zaken beloofd, maar niet nagekomen. Er was sprake van dat de opvang aan de Vriezenveenseweg dicht zou gaan.

Het was een tijdelijk centrum, dat inmiddels al 25 jaar bestaat en binnenkort voor vele miljoenen wordt verbouwd. Waardoor het permanent wordt. We hebben er veel overlast van en dat is zeer nadelig. Ons huis zou bij verkoop nu hooguit zeven ton opleveren. Zonder de aanwezigheid van een azc was dat zeker een miljoen geweest.

We hebben ook nooit iets geclaimd, omdat ik er geen fiducie in heb, dat we iets zouden krijgen. Ik schat de kans op succes in Albergen niet hoog in, maar volg het met grote belangstelling. Als blijkt dat we geld kunnen krijgen, dan ga ik er zeker achteraan."

Gerard en Irene Wissink wonen in Almelo wonen recht tegenover het asielzoekerscentrum in Almelo. Foto: Lenneke Lingmont